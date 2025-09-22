לאחר למעלה מעשור בתפקיד: צפרא כץ תהפוך לסגן יו״ר אורקל

חברת התוכנה אורקל הודיעה כי המנכ״לית צפרא כץתסיים את תפקידה ותעבור לכהן כסגן היו״ר, כאשר במקומה ימונו כמנכ״לים משותפים. את כץ יחליפו כמנכ״לים משותפים - נשיא תשתיות הענן שלה, קליי מגוירק, ונשיא התעשיות, מייק סיציליה.

בשבוע שעבר הדהימה אורקל את המשקיעים עם זינוק יומי של עשרות אחוזים לאחר דוחות טובים ותחזית חזקה במיוחד. כץ הגדילה באותו היום את ההון האישי שלה ביותר מ־400 מיליון דולר.

כץ, ילידת חולון שעל פי פורבס שווה כעת כ־3.4 מיליארד דולר, עובדת באורקל כבר 25 שנים. לאחר פרישתו של המייסד לארי אליסון מהתפקיד ב־2014 היא מונתה לתפקיד מנכ"לית משותפת, וב־2019 שותפה מארק הרד נפטר והיא נותרה בתפקיד לבדה. תחת הובלתה, הגיעה מניית אורקל לשיאים שלא נראו מאז פריחת הטכנולוגיה בשנת 1999.