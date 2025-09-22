שתי התקדמויות גדולות נסגרו בעולם האנרגיה השבוע: סגירה פיננסית סולארית של טראלייט לפרויקט הסולארי "תענך 2", והסכם לתחזוקת טורבינות לייצור חשמל לתחנות הקונבנציונליות דליה 2 והרחבת אשכול.

מדובר בהתקדמויות משמעותיות, בשל העלייה הצפויה בצריכת החשמל בשנים הקרובות, כולל שיא צריכה חריג שנרשם באוגוסט השנה בשל עומס החום הכבד. הגדלת קיבולת הייצור חשובה במיוחד לאור העובדה שדרושה יכולת ייצור גבוהה יותר כדי לאפשר תחרות במודל השוק הנוכחי, מה שישפיע על מחירי החשמל לצרכן.

● פרשנות | האתגרים שיצטרך להתמודד איתם מנכ"ל אל על החדש

● ראיון | שיחות רבעוניות רבות־משתתפים: מנכ"ל דלק מגלה איך מתחזקים קשר עם המשקיעים הקטנים

● כוחות השוק | "הבועה בשוק הנדל"ן הגיעה לקנה מידה מדעי - והיא עומדת להתפוצץ"

מהפרויקטים הסולארים הגדולים בישראל

סגירה פיננסית בשווי 470 מיליון שקל של טראלייט מול בנק מזרחי טפחות, כדי להקים את הפרויקט הסולארי הגדול "תענך 2", שיכיל הספק מותקן של 107 MW, ויצטרף ל"תענך 1" עם הספק מותקן של 150 MW. יחד הם יהיו פרויקט סולארי מהגדולים בישראל. בנוסף, יוקם מתקן אגירה של 440 מגה-וואט שעה, שיאפשר להזרים את החשמל ממנו לכל אורך שעות היממה.

טראלייט כבר חתמו על הסכם עם "ספק חשמל מוביל" (למעשה: דוראל ) בשווי בין 2.3 ל-2.5 מיליארד שקלים לאורך 23 שנים. חשמל זה ישמש בעיקר לקוחות עסקיים, שעל פי דוח משק החשמל שפורסם לאחרונה - רובם כבר עובדים עם ספק חשמל פרטי. תענך 2 צפויה להתחבר לרשת החשמל במחצית השניה של שנת 2026.

שגית חן, מנכ"לית טראלייט, אמרה ש"פרויקט התענך, על שני חלקיו, יכלול הספק כולל של כ-257 מגה וואט ומבסס את מעמדה של טראלייט כשחקן מרכזי בשוק האנרגיה המתחדשת בישראל". נועם פלג, מנהל סקטור תאגידים במזרחי טפחות, הוסיף ש"החלטת הבנק לממן את העסקה מעידה על האמון בחברת טראלייט בפרט ובתחום האנרגיה המתחדשת בכלל. הבנק פעיל מאוד במימון עסקאות שתכליתן לפתח ולשכלל את משק האנרגיה בישראל".

שני פרויקטים לדליה אנרגיות

התקדמות נוספת נרשמה בדליה אנרגיות, עם חתימת הסכם לתחזוקת טורבינות האנרגיה עבור תחנות הכוח "דליה 2" במתחם ייצור החשמל ליד כפר מנחם, כמו גם עבור הרחבת "אבשל" של תחנת הכוח אשכול שנרכשה מחברת החשמל. מדובר בטורבינות H-class, המתקדמות ביותר בשוק, שיוכלו לייצר אנרגיה בצורה יעילה וזולה יותר. ההסכם נחתם עם חברת סימנס הגרמנית, ספק גדול של ציוד לייצור אנרגיה. המשמעות של כך היא שהדרך פנויה בפני דליה לחתום על סגירה פיננסית: לגבי דליה 2, אמור להיחתם הסכם עם בנק לאומי ובנק דיסקונט, ולגבי אבשל באשכול אמור להיחתם הסכם עם בנק הפועלים.

ברגע שעסקאות חוב אלו ייחתמו, החברה תוכל לצאת לדרך בשני הפרויקטים: את דליה 2 היא מבטיחה להפעיל בסוף 2028, ואת אבשל כבר בתחילת 2029. עלות העסקה היא 40-60 מיליון שקל בשנה לאורך 25 שנה, כאשר עלות ההפעלה השנתית עומדת על מיליארד שקל בשנה.

עובד דבי, מנכ"ל דליה חברות אנרגיה אמר ש"הסכמי התחזוקה הכבדה מצטרפים לשורה של פעולות והסכמים שתכליתם להגיע לסגירות הפיננסיות של שני הפרויקטים ויאפשרו להגדיל במהירות וביעילות את כושר ייצור החשמל של קבוצת דליה חברות אנרגיה ולטובת המשק הישראלי".