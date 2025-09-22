אלה הרוכשות של מניות הבורסה מקרן מניקיי

בשבוע שעבר מכרה קרן מנייקי האוסטרלית את יתרת החזקותיה במניות הבורסה (5.6%) בתמורה ל-400 מיליון שקל, כשבמכירה הנוכחית, השלישית בשנה האחרונה, הקרן רשמה תשואה פנומנלית של 1,275% על השקעתה בתוך 7 שנים.

ההפצה בוצעה לגופים ישראלים וזרים. לגלובס נודע כי שתי הרוכשות הגדולות במכירה היו חברת הביטוח מנורה מבטחים שרכשה מניות ב-80 מיליון שקל, כלומר כ-20% מכל ההפצה, ולצידה חברת הביטוח כלל שרכשה מניות ב-55 מיליון שקל.

מניקיי הייתה עד לאחרונה בעלת המניות הגדולה בבורסה בת"א, המתנהלת ללא גרעין שליטה. היא רכשה כ־20% ממניות הבורסה באוגוסט 2018 תמורת 110 מיליון שקל (לפי שווי חברה של 550 מיליון שקל בלבד). זאת כחלק ממהלך שהוביל המנכ"ל איתי בן זאב להוצאת רוב מניות הבורסה מידי הבנקים, והעברתן לידי בעלי מניות זרים והציבור.

בתחילת השנה מכרה מניקיי 4.82% ממניות הבורסה לבורסה לניירות ערך עצמה תמורת כ-200 מיליון שקל, במהלך שגרר ביקורת ציבורית ואף להליך משפטי. זאת, בטענה שהבורסה הדירה את הציבור מהמהלך. בחודש יולי הקרן הזרה מכרה עוד מניות בסכום של 500 מיליון שקל. כולל המכירה האחרונה, היא משלימה מכירת מניות בבורסה בסכום של 1.1 מיליארד שקל.

את ההפצה בשבוע שעבר ביצעו בנק אוף אמריקה בחו"ל ובארץ החתם היה ברק קפיטל של צבי מנס ואייל בקש.

מניקיי פרטנרס היא קרן גידור שהמידע על השקעותיה אינו רב. בעבר דווח שהיא מתמחה בהשקעות במניות של בורסות ברחבי העולם. הקרן מאוגדת בארה"ב ומשרדיה ממוקמים בשדרות מדיסון במנהטן. את מניותיה בבורסה בארץ היא מחזיקה באמצעות קרן העונה לשם "מניקיי גלובל אופורטיוניטיס". היקף הנכסים המנוהלים בידי קרן זו, לפי דיווח לרשויות בארה"ב אשתקד, עמד על 403 מיליון דולר.

המסתורין סביב מניקיי מתגבר כשגולשים לאתר האינטרנט שלה, שנראה כי לא התעדכן מאז הקורונה. באתר מדווח בעיקר על עסקת ההשקעה במניות הבורסה בת"א.

בכתבה שפורסמה בגלובס בעת ההשקעה של מניקיי במניות הבורסה בת"א (2018), נכתב כי אחד המשקיעים הבולטים במניקיי הוא איש העסקים היהודי־אוסטרלי, פרנק לואי (90). לואי, משקיע תומך ישראל, הוא ניצול שואה שהתגורר בארץ ואף לחם במלחמת העצמאות בחטיבת גולני. בהמשך עבר להתגורר באוסטרליה והקים אימפריה של מרכזים מסחריים (קניוני ווסטפילד). הונו מוערך על ידי פורבס ב־6.5 מיליארד דולר.