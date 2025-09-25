חברת קרדן נדל"ן , העוסקת בתחום הבנייה למגורים, נדל"ן מניב, וביצוע עבודות בניה מעמיקה, מוכרת את החזקותיה בחברת הניהול מיקדן, כך נודע לגלובס. את החזקותיה מוכרת החברה למתן קנטי, מבעלי מיקדן ובנו של מייסד החברה, ורוני רוזנברג צדר, לשעבר מנהלת פעילות WEWORK בישראל.

לפני כ-3 שנים (ספטמבר 2022) קרדן הודיעה כי היא מגדילה את החזקותיה במיקדן מ-40% ל-67%, לאחר שרכשה חלק מההחזקות של שיכון ובינוי בחברה, שהחזיקה אז בכ-40% ממיקדן. משפחת קנטי, שהחזיקה אז כ-20% ממיקדן, רכשה את יתר אחזקותיה של שיכון ובינוי, כך שעם השלמת ההסכם קרדן נדל"ן הפכה לבעלת המניות העיקרית בחברה, ואת יתר המניות החזיקה משפחת קנטי (33%).

כעת, קרדן נדל"ן מוכרת את כלל החזקותיה במיקדן למשפחת קנטי (50%) ורוזנברג צדר (50%), כאשר עם השלמת העסקה החברה תוחזק בחלקים שווים.

מיקדן, הוקמה ע"י יוסי קנטי ז"ל וחברת קרדן בשנת 1995, מנהלת כיום כ-100 נכסים מניבים בשטח של כ-2 מיליון מ״ר בשלוש חטיבות: משרדים, מסחר, לוגיסטיקה ומגורים, ובין היתר, מנהלת גם את מרכזי ביג בארץ. כיום היא מנוהלת על ידי אסף ווקס שמונה לתפקיד המנכ"ל לפני כשנה. מתן קנטי, מבעלי החברה מכהן כיום כיו"ר מיקדן.