נשיא צרפת לשעבר ניקולא סרקוזי נידון היום (ה') לחמש שנות מאסר לאחר שהורשע בקשירת קשר לביצוע פשע, במסגרת פרשת ניסיון גיוס כספים לקמפיין הבחירות שלו בשנת 2007. הכספים הגיעו, כך על-פי האישומים נגדו, ממשטרו של שליט לוב לשעבר מועמד קדאפי. זו הפעם הראשונה שנשיא צרפת ייכנס למאסר בבית הסוהר.

סרקוזי בן ה-70 זוכה מכל האישומים האחרים נגדו, ובהם קבלת שוחד וקבלת מימון בחירות בלתי חוקי. עם זאת, משמעותה של ההרשעה בעבירה של קשירת קשר לביצוע פשע היא שהוא יישלח למאסר גם אם יגיש ערעור. כלי תקשורת בצרפת דיווחו כי מדובר בעונש קשה בהרבה משרבים ציפו לו עבור הנשיא לשעבר.

לפי כתב האישום, סרקוזי היה מעורב לכאורה בעסקה מול קדאפי עוד בשנת 2005, כשהיה שר הפנים של צרפת, בתמורה לתמיכה מדינית במשטר הלובי המבודד והמוקצה. אך בית המשפט קבע כי לא הוכח שסרקוזי עצמו עשה עסקה כזו עם קדאפי, או שכספים שהועברו מלוב אכן הגיעו בפועל לקמפיין הבחירות שלו - אף על-פי שלוחות הזמנים תאמו, והדרכים שבהן עבר הכסף היו "מעורפלות ועמומות מאוד".

עם זאת, בית המשפט קבע כי סרקוזי אשם בקשירת קשר לביצוע עבירה - בכך שאיפשר לאנשיו לפנות לגורמים בלוב במטרה להשיג מימון בלתי חוקי לקמפיין הבחירות שלו לנשיאות.

המשפט נמשך מאז ינואר, וסרקוזי טען לכל אורכו כי מדובר ברדיפה פוליטית. פסק הדין קובע כי העבירות בוצעו בפועל בשנים 2007-2005, כלומר לפני שסרקוזי נכנס לתפקיד הנשיא, מה שהיה מקנה לו חסינות נשיאותית.

זו אינה הפעם הראשונה שבה סרקוזי מורשע בפלילים. בשנה שעברה בית המשפט העליון בצרפת אישר את הרשעתו בעבירות שחיתות וגזר עליו לענוד אזיק אלקטרוני למשך שנה - תקדים עבור נשיא צרפת לשעבר. בנוסף, ערעורו בפרשה אחרת של מימון בלתי חוקי לקמפיין הבחירות ב-2012 נדחה, והכרעה סופית צפויה בקרוב.

