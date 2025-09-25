שוק המשכנתאות מצוי במציאות דו-פרצופית: מצב לווי המשכנתאות מחמיר, דבר שבא לידי ביטוי בפיגורים שגדלים בקצב מהיר - הלווים החדשים אופטימיים ולוקחים משכנתאות בהיקפים גבוהים. כך עולה מנתוני בנק ישראל על המשכנתאות שניתנו בחודש שעבר.

מהנתונים עולה, כי הציבור ממשיך ללוות מהבנקים כספים רבים כמשכנתאות לצורך רכישת דירות, וזאת על אף הנתונים הנמוכים של מכירת הדירות. בסך הכל נלקחו בחודש שעבר 9.1 מיליארד שקל משכנתאות, רמה גבוהה מאוד, במיוחד בהתחשב במספר העסקאות הנמוך שמאפיין את שוק הדירות בתקופה האחרונה.

סך המשכנתא הממוצעת שנלקחה בחוד שעבר הגיע ל-1.08 מיליון שקל. מדובר בנתון השני בגובהו אי פעם - המשכנתא הממוצעת הגבוהה ביותר נלקחה בדצמבר האחרון, שאז הייתה התנפלות על דירות, עקב העלאת המע"מ באחוז שבוצעה בחודש ינואר.

לראשונה חצו המשכנתאות בפיגור את רף ה-4 מיליארד שקל

מי ש"מושך" את המשכנתאות למעלה הם משקיעי הדירות, שרשמו שיא עם משכנתא ממוצעת של 1.2 מיליון שקל. עוד ציבור שגרם למשכנתאות הממוצעות להיות גבוהות במיוחד היו רוכשי הדירות בשוק החופשי שאינם משקיעים. אלה לקחו משכנתא ממוצעת של 1.09 מיליון שקל מי שמיתנו את העליות היו רוכשי הדירות המוזלות במסגרת "דירה בהנחה" שהמשכנתא הממוצעת שלקחו בחודש שעבר הגיעה ל-934 אלף שקל.

קשה בשלב זה לתת הסבר לתופעה, שבה רוכשי הדירות בשוק החופשי, ובמיוחד משקיעים, בוחרים לקחת משכנתאות כה גבוהות, מה גם, שחלק מאלה שלקחו משכנתאות בשנים שעברו משדרים אותות של מצוקה, שגוברים והולכים בקצב מהיר.

לראשונה חצו המשכנתאות בפיגור את רף ה-4 מיליארד שקל. בין החודשים יולי לאוגוסט האחרון עלו המשכנתאות בפיגור ב-4%, ואילו מחודש אוגוסט שעבר ועד לזה הנוכחי הם עלו בכמעט 30%. מדובר בקצב מהיר ביותר, שגם אם אינו מכביד על המערכת הבנקאית, הוא מורה על כך שאלפי משקי בית נקלעו לצרות פיננסיות ולקושי גדול לעמוד בהחזרי המשכנתאות שלהם.

גם בהתאחדות היועצי המשכנתאות אומרים, כי מצד אחד פיגורי המשכנתאות מצויים בשיא, "נתון שמהווה איתות ברור לקושי ההולך וגובר של משקי הבית בישראל".

מצד שני, אומרים בהתאחדות, כי לפי קצב הביצוע הנוכחי, צפוי היקף שנתי של כ-120 מיליארד שקל, כמעט זהה לשנות השיא 2021-2022, שבהן נרשמו 122 מיליארד שקל. ההבדל, שב-2021 נקבע שיא של כל הזמנים ברכישת דירות, ואילו 2025 מהווה שנה חלשה מאוד.

בהתאחדות מציינים כי "השוק חזק וממשיך לנוע בהיקפים משמעותיים, גם בסביבה של ריבית גבוהה יחסית וגם על רקע ירידה במספר עסקאות הרכישה בחודשים האחרונים. עם זאת, העלייה בפיגורים מצביעה על כך שהמשפחות בישראל נושאות בעומס הולך וגדל. אם לא תתקבל החלטה על הורדת ריבית, הלחץ על הלווים רק ילך ויתעצם".