מחיר הדלק יעלה ל-7.23 שקלים באוקטובר
מחירי הדלק

מחיר הדלק יעלה ל-7.23 שקלים באוקטובר

מחיר הבנזין באוקטובר יתעדכן ל־7.23 שקלים לליטר – התייקרות של 7 אגורות מהחודש שעבר • משרד האנרגיה: "עליית המחיר נובעת מעליה במחיר הבינלאומי וכן מעליה בשער הדולר

אורן דורי 13:54
תדלוק בתחנת דלק / צילום: ap, Marta Lavandier
תדלוק בתחנת דלק / צילום: ap, Marta Lavandier

מחירו המרבי של ליטר בנזין 95 יתעדכן בחצות הלילה שבין יום שלישי ורביעי ויעמוד בחודש אוקטובר 2025 על 7.23 שקלים בתדלוק בשירות עצמי. מדובר בעלייה של 7 אגורות לעומת המחיר באוגוסט, שעמד על 7.16 שקלים לליטר - כך הודיע היום (א') משרד האנרגיה.

עומסים כבדים בתל אביב ובגוש דן: החלו העבודות בסמוך לנתיבי איילון
מחצית מהרכבים "הירוקים" שנמכרו בישראל השנה היו מתוצרת סין

לפי בת שבע אבוחצירה, מנהלת מנהל הדלק והגז במשרד האנרגיה והתשתיות, "עליית המחיר נובעת מעליה במחיר הבינלאומי וכן מעליה בשער הדולר. מחיר הבנזין הבינלאומי עלה במהלך החודש ב-2% ושער החליפין של הדולר עלה ב 1.2% ביחס לחודש קודם".

מאז תחילת 2025 עלה מחיר הדלק ב-3 אגורות לליטר בנזין, לעומת מחיר של 7.20 שקלים לליטר שנקבע בינואר. זאת, למרות שמחיר הדלק ירד רק באוגוסט האחרון לשפל של שנה וחצי, במחיר של 7.07 שקל לליטר.

לשם השוואה, תעריף הדלק הגבוה ביותר מאז תחילת 2023 נקבע במאי 2024, ברף של 7.90 שקלים לליטר. מנגד, המחיר הזול ביותר בתחנות הדלק באותה תקופת זמן נמדד בחודשים אפריל-מאי 2023 עם 6.81 שקלים לליטר - תעריף שהושג בזמנו באמצעות הקלות של הממשלה בצו הבלו על הדלק.

מחיר הבנזין בתחנות הדלק מחושב על-ידי משרד האנרגיה לקראת סוף כל חודש, בהתבסס על ממוצע מחירי הדלק באזור אגן הים התיכון ושער הדולר. בנוסף כולל המחיר סל הוצאות שיווק לתחנה, מס הבלו ומע"מ.