אהרן פרנקל קונה עוד מניות במאגר תמר. אלה המוכרים

אהרון פרנקל רוכש הערב עוד 3.5% ממניות חברת תמר פטרוליום ב-126 מיליון שקל במחיר של 40 שקל למניה. לגלובס נודע כי חברת הביטוח מנורה מבטחים מכרה את היתרה שלה (1.5%) תמורת 53 מיליון שקל. עוד נודע לגלובס כי לצידם נמכרו מאנשים פרטיים נוספים עוד מניות בסכום של 73 מיליון שקל.

בכך משלים פרנקל בשבועיים האחרונים רכישות במניות תמר פטרוליום, באותו מחיר (40 שקל) ובהיקף של כחצי מיליארד שקל (498 מיליון שקל). כפי שנחשף בגלובס, פרנקל רכש לפני שבועיים את ההחזקות של חברת הביטוח מנורה מבטחים, בשתי מנות, כאשר יחד רכש ממנורה 10.5% ממניות תמר פטרוליום תמורת 372 מיליון שקל.

במקביל, פרנקל נתן לסוקאר מאזרבייג'אן, אלה שהוא הביא מלכתחילה לחברה, אופציה לחודשיים לרכוש ממנו חצי מהמניות שרכש, באותו מחיר. בעקבות הרכישה הערב המשמעות היא שאם אכן סוקאר תממש את האופציה היא תעלה להחזקה בתמר פטרוליום של כ-24.9% ממניות תמר, ופרנקל יחזיק ב-15.8% ממניות החברה. במילים אחרות, סוקאר תגיע לתקרת ההחזקה שהיא יכולה בחברה מבלי לצאת בהצעת רכש. מה שאומר שפרנקל לא ימשיך כעת לבצע רכישות נוספות, לפחות בטרם סוקאר תממש את האופציה שיש לה.

נכון לעכשיו פרנקל מחזיק לבדו ב-10.8% מהמאגר כולו (מבלי להתחשב באופציית המכירה לסוקאר). יחד עם סוקאר, ההחזקה של שניהם במאגר תמר כולו מגיעה ל-21%. כאשר דרך חברת יוניון אנרג'י פרנקל וסוקאר מחזיקים ביחד ב-14.5% ודרך תמר הם מחזיקים בעוד 6.5% מהמאגר. אלא שבפועל, פרנקל וסוקאר מחזיקים יחד בכמעט 40% ממניות חברת תמר פטרוליום (מול 24.9% של אלי עזור), הגם שבאופן רשמי הם לא שותפים בקבלת ההחלטות ואין קשר עסקי רשמי ביניהם. מה שאומר שמעתה פרנקל מחזיק אפקטיבית ב-31% ממאגר תמר כולו.

המהלך שמסמן התקרבות בין ישראל לאזרבייג'ן

המהלך של פרנקל מעניין במיוחד שכן רק בתחילת השנה פרנקל ביצע מהלך הפוך. הוא מכר חלק מהחזקותיו בחברה כחלק ממכירת חצי מהחזקותיו במאגר תמר כולו (10%), לחברת סוקאר מאזרבייג'ן, תמורת 1.25 מיליארד שקל, עסקה שנחשפה בגלובס בתחילת השנה.

מהלך המכירה לסוקאר הושלם בחודש יוני, אחרי שקיבל את אישור מועצת הנפט ורשות התחרות. העסקאות הללו מגיעות אחרי שמניית תמר פטרוליום זינקה מתחילת השנה ב-73%.

מאגר תמר ממוקם בים התיכון 90 ק"מ מערבית לחיפה, התגלה בשנת 2009 וההפקה ממנו החלה בראשית 2013. כושר ההפקה הנוכחי של המאגר עומד על 10.3 BCM בשנה ויתרות הגז בו נאמדות ב-291.5 BCM. השותפים במאגר, לצד פרנקל, תמר פטרוליום, מובאדלה (11%) ושברון (25%), הן ישראמקו (28.75%) ודור גז.

סוקאר היא חברת אנרגיה ממשלתית המנהלת את תעשיית הנפט והגז של אזרבייג'ן ומשרדיה ממוקמים בבירת המדינה, באקו. למהלך יש נדבך גאופוליטי שמסמן למעשה התקרבות בין אזרבייג'ן לישראל.

את הפוזיציה הישירה במאגר הגז בנה פרנקל באמצעות עסקת אופציה מול מובאדלה פטרוליום, שבבעלות ממשלת אבו דאבי, אותה מימש בדצמבר 2022, וכן ברכישה מידי חברת הביטוח הראל וקרן תש"י בסוף ספטמבר אשתקד. בעסקה האחרונה שביצע פרנקל, הוא שילם לפני כמה חודשים כ-280 מיליון דולר (מעל למיליארד שקל) עבור 3.5% מהזכויות במאגר שרכש מידי קרן תש"י.