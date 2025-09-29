בטורקיה מודאגים: ישראל רוכשת קרקעות בקפריסין

על רקע המלחמה המתפתחת ללא הרף, עדשת התקשורת העולמית חושפת נקודות מבט ייחודיות על מה שקורה בארץ. מניתוחים של מומחים בינלאומיים, פרשנויות מזווית אחרת וגם סיפורים קטנים מישראל שנעלמים מן העין - בכל יום נגיש לכם סקירה יומית קצרה מן הנכתב בתקשורת העולמית על ישראל במלחמה, כדי לנסות ולפענח איך דברים מפה נראים מעבר לים.

הכתבות שאנחנו מציגים במדור לקוחות מתוך עיתונים גדולים בעולם, ואינן משקפות בהכרח את תפיסת העולם של גלובס.

1נתניהו השתנה אחרי ה-7 באוקטובר. האם זה מעמיד את סיום המלחמה בסכנה?

היום (18:00 שעון ישראל) צפוי נשיא ארה"ב דונלד טראמפ להיפגש עם ראש הממשלה בנימין נתניהו ולדון על הפסקת אש אפשרית. "הנשיא אומר שסביר שיושג הסכם לסיום המלחמה בעזה. אך מה שמונח על הפרק בעייתי פוליטית עבור נתניהו - וכפי שהאזור השתנה, כך השתנה גם נתניהו. השינוי הדרסטי בגישתו מקשה עוד יותר לחזות מה יקרה הלאה", נכתב בניתוח ב-CNN של העיתונאית טל שלו.

בעוד שבמשך שנים נתניהו נקט ב"עימותים קצרים ומוגבלים" כעת, המלחמה בעזה, שתציין באוקטובר שנתיים, משנה את פני התמונה. הגישה החדשה של נתניהו שינתה את המזרח התיכון. "אנליסטים שעד לא מזמן ציפו לזהירות מתמודדים עם מציאות חדשה. נתניהו, שבעבר נמנע ממלחמות ארוכות וממבצעים קרקעיים, מתוך מודעות למחירם ולבלאי הפוליטי הנגרם מסיומים לא מכריעים או ממבוי סתום - כעת רודף אחריהם, לעיתים בניגוד לעצת הצבא", נכתב. "השינוי הזה מעלה שאלה יסודית, החשובה אף יותר ככל שמתקרבת פגישת הבית הלבן: האם נתניהו באמת השתנה?".

מזל מועלם, מחברת הביוגרפיה "הקוד של נתניהו", אמרה ל-CNN כי "אחרי ה-7 באוקטובר, נתניהו הוא אדם שונה לחלוטין, שעבר אבולוציה פנימית, המחליפה את הנטייה שלו לסלוד מסיכונים לגישה ביטחונית הרבה יותר פרואקטיבית והרפתקנית". מועלם הוסיפה כי "הוא לא יודה בזה, אבל (הוא) נלכד בעיוורון אסטרטגי מוחלט".

"בין אם מונע מאבולוציה אסטרטגית אמיתית ובין אם מאינסטינקטי הישרדות, השינוי של נתניהו ממנהל זהיר למהמר אזורי עדיין אינו מושלם", נכתב. כעת, השינוי במדיניות נתניהו הופכת את הפגישה עם הנשיא ללוטה בערפל. "אופיו התזזיתי של הנשיא פירושו שהוא עלול להתנגד למהלך הבא של ישראל מיד אחרי שתמך בקודם. ההצהרות האופטימיות האחרונות של טראמפ על הסכם קרוב לסיום הלחימה עשויות לאותת שהוא עלול בקרוב לאלץ את נתניהו לקבל סטטוס-קוו חדש, כזה שעשוי לבלום את ניסיונו של ראש הממשלה לבנות מורשת באמצעות תוקפנות צבאית, ובמקום זאת לכפות עליו להתמודד עם חשבונו הפוליטי", נכתב.

מתוך ה-CNN, מאת טל שלו. לקריאת הכתבה המלאה.

2ישראל רוכשת נכסים בחוף קפריסין, טורקיה עוקבת מקרוב

מקורות דיפלומטיים טורקיים אמרו כי אנקרה עוקבת מקרוב אחרי פעילותה של ישראל בקפריסין. כך פורסם באתר החדשות הטורקי Türkiye Today.

מקורות דיפלומטיים וביטחוניים אמרו כי "פעילותה ההולכת וגוברת של ישראל בדרום קפריסין, כולל רכישת נכסים לאורך החוף וניסיונות לשנות את מאזן הכוחות במזרח הים התיכון נמצאת היטב על מכ"ם אנקרה", נכתב בנוסף טורקיה בכוננות נגד "ניסיונות ישראליים להפוך את האי ל'אי ציוני', אם כי הם לא פירטו אילו צעדים ננקטים", נכתב.

באנקרה טוענים כי ישראל משתמשת בקפריסין כ"בסיס אסטרטגי". בנוסף, על פי הטורקים "ישראל רוכשת קרקעות ונכסים, במיוחד לאורך אזורי החוף של קפריסין, ובמקביל מחזקת את שיתוף-הפעולה עם יוון והמינהל הקפריסאי-יווני כדי להרחיב את השפעתה באי".

מתוך Türkiye Today. לקריאת הכתבה המלאה.

3"אינפלציה ומחסור בחשמל ומים": האיראנים מתכוננים לעוד מכות כלכליות

לאחר שביום שבת האו"ם החזיר סנקציות קשות על איראן בשל תוכנית הגרעין, "רבים מהאיראנים מצפים להחמרה במצב הכלכלי", נכתב בניו יורק טיימס. "כבר כעת סובלים האיראנים משיעור אינפלציה של 40% וממחסור קשה בחשמל ובמים".

"הסנקציות של האו"ם מקיפות יותר מהסנקציות האמריקאיות הקיימות נגד איראן. הן נובעות ממחלוקת עם אירופה על עמידתה של טהרן בהסכם הגרעין משנת 2015 עם המעצמות, ומהחלטת איראן למנוע ממפקחים בינלאומיים גישה לאתרי הגרעין שלה לאחר התקיפות של ישראל וארה"ב ביוני", נכתב.

הסנקציות החדשות "מקפיאות נכסים ואוסרות נסיעות עבור אישים איראניים, ומאשרות למדינות לעצור ולבדוק מטען הנוסע מאיראן באוויר ובים על כלי שיט בבעלות ממשלת איראן, כולל מכליות נפט", נכתב. בנוסף הסנקציות אוסרות על טהרן "להעשיר אורניום בכל רמה, לשגר טילים בליסטיים המסוגלים לשאת ראש נפץ גרעיני ולהעביר ידע טכני על טיליה הבליסטיים. הן גם מחזירות את אמברגו הנשק".

הסנקציות פוגעות באיראן בעיתוי בעייתי במיוחד משום שהמדינה עדיין מתאוששת ממלחמת 12 הימים עם ישראל. בנוסף, "במשך חודשים מתמודדת הממשלה האיראנית גם עם משבר חריף באנרגיה ובמים, שהוביל לקיצוצים כפויים באספקת החשמל והמים בערים רבות".

נייסן רפאתי, אנליסט בכיר לאיראן בקבוצת המשבר הבינלאומית, אמר לניו יורק טיימס כי הסנקציות של האו"ם "מצטרפות לעומס שכבר כעת משמעותי על הכלכלה האיראנית".

עבור אזרחים איראנים מן השורה, אלו בשורות קשות מאוד. "הם כבר נאבקים עם אינפלציה של מעל 40%, אבטלה גוברת וחוסר ודאות לגבי כיוונה של המדינה. רבים חוששים מחידוש המלחמה עם ישראל וארה"ב, כשהעימות של הממשלה עם המערב נמשך".

מתוך הניו יורק טיימס, מאת פרנאז פאסיהי. לקריאת הכתבה המלאה.

4"יהודים באירופה מתמודדים עם איומים ואיסורי כניסה לעסקים"

"יהודים וישראלים ברחבי אירופה ממשיכים להתמודד עם גל מטריד של התעללות ואפליה אנטישמית כולל איומי רצח, הדרה מעסקים והטרדות באקלים עוין שהלך והחריף בשבועות האחרונים", פורסם ב-Algemeiner.

בגרמניה פיצרייה אסרה על ישראלים להיכנס כשהציבה שלט בכניסה לחנות שבו נכתב כי "ישראלים לא יורשו עוד להיכנס". השלט הוסר כעבור שעות ספורות בעקבות זעם מצד הקהילה היהודית.

במקביל, נציב המאבק באנטישמיות של בוואריה, לודוויג שפאנלה, דיווח כי חנות כלי נגינה באזור דרשה מלקוח ישראלי "לקרוא הצהרה המתנגדת למלחמה בעזה לפני שיורשה לשכור ציוד".

"גם בספרד, קבוצת סטודנטים יהודים קיבלה מכתבים אנונימיים עם דימויים נאציים, סיסמאות אנטי-ישראליות והודעה שבה נכתב: 'חולדות יהודיות. פלסטין תנצח!'", נכתב. בעקבות האירוע הרב הראשי של מדריד מוזס בנדהאן אמר: "זו לא ביקורת על ישראל או על הסכסוך. זו גזענות עירומה וישנה, שנועדה להטיל אימה על קהילה שלמה".

גם בשווייץ, מלון כשר קיבל לאחרונה מכתב שכלל "עלבונות אנטישמיים, אזכורים לשואה, דימויים נאציים ואיומי רצח מפורשים שהזהירו: 'נבוא ונהרוג את כולכם'". הרשויות המקומיות פתחו בחקירה לאחר קבלת המכתב.

האירועים הללו מגיעים על רקע עלייה באנטישמיות הגוברת באירופה מאז ה-7 באוקטובר והמלחמה בעזה, "מה שמשאיר קהילות יהודיות מודאגות יותר ויותר מתקיפות ממוקדות באקלים עוין".

מתוך ה-Algemeiner, מאת אלין וילשס ארגוולו. לקריאת הכתבה המלאה.