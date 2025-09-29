ראש העיר הפרו ישראלי פרש מהמירוץ: מי ינהיג את ניו יורק?

חודש לפני הבחירות לראשות עיריית ניו יורק, שצפויות להיערך ב־4 בנובמבר, ראש העיר המכהן, אריק אדמס, הודיע על פרישה מהמירוץ. פרישת אדמס מותירה במירוץ שני מועמדים חזקים - אנדרו קואומו, לשעבר מושל ניו יורק המתון יחסית ותומך ישראל, וזוהרן ממדאני, המועמד הפרוגרסיבי והאנטי ישראלי - המקווים לשפר את עמדתם.

פרישתו של אדמס, תומך נחרץ ונלהב של הקהילות היהודיות בעיר שהציב את תחום המאבק באנטישמיות במרכז מדיניותו, מגיעה לאחר שהגיע בסקרים האחרונים הרחק מאחורי קואומו וממדאני. בעבר, שמו נקשר בשורת פרשיות סביב קשריו עם ממשל טראמפ והאשמות בשחיתות במינהל העירוני ובמעגל מקורביו. נגד אדמס אף הוגש כתב אישום פדרלי, שבוטל מאוחר יותר על ידי הממשל הנוכחי, ועימותים על רקע מימון מסע הבחירות הקשו עליו לגייס סכומים משמעותיים שיאפשרו את המשך מועמדותו.

בהודעה ארוכה שפרסם ברשתות החברתיות הסביר אדמס כי אינו רואה עוד דרך אמיתית לניצחונו בבחירות. "למרות ההישגים, איני מסוגל להמשיך בקמפיין" אמר אדמס וציין כי ספקולציות תקשורתיות ובעיות מימון הקמפיין החלישו את יכולתו להמשיך.

נותרו שלושה מועמדים

פרישתו של אדמס מהמירוץ מצמצמת את המועמדים לשלושה: זוהרן ממדאני, המועמד הדמוקרטי והמוביל בסקרים, אנדרו קואומו, הרץ כמתון וכעצמאי (ללא מפלגה) והרפובליקני קרטיס סליווה, שממוקם בסקרים מאחורי השניים האחרים אך הודיע כי ימשיך במירוץ.

לפי סקרים שפורסמו בעיתון הניו יורק טיימס, גם לפני פרישתו של אדמס, ממדאני הוביל בסקרים עם מעל 40% מהקולות, לעומת קואומו, המקבל בסקרים השונים בין 20%-29% מהקולות. לפי סקר שפורסם ב-CBS, הסיכויים הטובים ביותר לניצחון קואומו יהיו במצב בו הוא יהיה המתמודד היחיד מול ממדאני, אך זהו כאמור לא המצב הנוכחי.

ממדאני הוא מעומד צעיר, רק בן 33 עם רעיונות פרוגרסיביים, שאף כונה קונומיסט על ידי הנשיא טראמפ. הוא תומך בהקפאת שכר הדירה בעיר, בהקמת רשת סופרמרקטים בבעלות העירייה, בצמצום כוח המשטרה ועוד.

במהלך קמפיין הבחירות ממדאני הביע עמדות תקיפות מאוד כלפי נתניהו ואף האשים אותו ברצח עם בעקבות הופעתו באו"ם, והצהיר כי יפעל לעצור את ראש הממשלה אם יגיע לעיר, בהסתמך על צווי מעצר בינלאומיים, צעד שככל הנראה אינו בסמכותו של ראש העיר. ממדאני גם הביע תמיכה בביטול השקעות של קרן הפנסיה של עובדי מדינת ניו יורק בחברות ישראליות.

קואומו, שהפסיד בפריימריס הדמוקרטים לממדאני והחליט להתמודד כעצמאי בבחירות הכלליות. הביע מדי פעם ביקורת על הלחימה בעזה, שמר על קו כללי פרו־ישראלי והופיע כאלטרנטיבה מתונה ומנוסה.

הסוגיות הבין־לאומיות, ובפרט המתח הישראלי־פלסטיני ואירועי אנטישמיות, היו מוקד בשלב המוקדם של המירוץ, אך עם התקרבות המועד הפכו נושאי היום־יום כמו יוקר המחיה ובטיחות הציבור לבעיות מרכזיות שמניעות קולות.

התגובות לפרישתו של אדמס היו מעורבות. קואומו שיבח את החלטת ראש העיר המכהן ואמר כי היא לא הייתה קלה, אך סבר כי היא מעידה על בה העדפתו את טובת העיר על פני שאיפות אישיות. ממדאני, מצדו, רמז כי פרישתו היא חלק ממזימה שנועדה למנוע ממנו לנצח והזהיר מפני השפעת בעלי הון וקולות חיצוניים על מהלכי קמפיין אך הדגיש כי זו עדיין בחירה פתוחה בפני הבוחרים.

הקולות היהודיים

בניו יורק חיה הקהילה היהודית הגדולה בעולם, ובתחומי העיר שיעור פשעי השנאה נגד יהודים גבוה יחסית. רבים בקרב הנהגת הקהילה היהודית חוששים שממדאני, לו ינצח, רק ילבה את הלהבות הללו.

אשר להשפעת המצב על הבוחרים היהודיים: סקרים הראו כי לפני פרישת אדמס, תמיכת הקהילה היהודית התחלקה בינו לבין שני המועמדים המובילים. סקר שביצעה רשת "סולידריות ניו יורק" בחודש יולי הצביע על תמיכה של 37% בממדאני בקרב יהודים, אך גם הראה שחלק ניכר מהנשאלים הביעו חשש מהתנהגותו ואמירותיו ביחס לעם היהודי ולסוגיית הביטחון האישי.

הפרישה של אדמס משנה את דינמיקת המירוץ ומגבירה את המאבק בין המועמדים שנותרו, במיוחד על קולות המתונים והבוחרים היהודיים שלהם השפעה לא מועטה על המירוץ

יחסים מורכבים עם ישראל

למרות ההכרזה של אדמס על פרישה, שמו יישאר על פתקי ההצבעה משום שהמועד הרשמי להסרת מועמדים כבר חלף. עם זאת, אדמס הודיע כאמור כי הוא לא ימשיך לנהל קמפיין פעיל ולא יקרא לתומכיו להצביע בשמו, והוא ימשיך לכהן עד תום הקדנציה הנוכחית, שתסתיים בסוף השנה.

אדמס עצמו היה ראש עיר עם רקורד מורכב מאוד. מצד אחד, הוא נקט מאמצים בולטים להילחם נגד האנטישמיות הגואה, שכלל הקמת צוות ייעודי במשרד ראש העיר לאנטישמיות, אימוץ ההגדרה של הברית הבינלאומית לזכר השואה (IHRA) והקמת מועצת עסקים ניו יורק-ישראל.

מצד שני, היו לו יחסים חמים וחריגים עבור איש המפלגה הדמוקרטית עם ממשל טראמפ וסדרת פרשיות שהביאו לפגיעה באמינותו הפוליטית. אדמס גם נפגש עם ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו לאחר נאום האחרון באו״ם, ובמסגרת הפגישה שיבח את מעשיו של נתניהו בהגנת "העולם המערבי".