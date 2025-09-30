ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
סניפי בנק הפועלים יושבתו החל מהשעה 12:00
8,000 עובדי הבנק יקיימו עיצומים החל מהשעה 12:00 ועד סוף יום העבודה, במחאה על התנהלות הנהלת הבנק, המקדמת תוכנית התייעלות • במסגרת העיצומים, יושבתו כל יחידות הבנק, ובהן כל 180 סניפי הבנק מצפון ועד דרום, מרכזי הייעוץ והמוקד הטלפוני

חזי שטרנליכט 07:50
סניף בנק הפועלים / צילום: טלי בוגדנובסקי
סניף בנק הפועלים / צילום: טלי בוגדנובסקי

לאחר השביתה שקיים ביום חמישי האחרון, ארגון עובדי בנק הפועלים נוקט גם היום (ג') בשיבושים בבנק. הבוקר הוא הודיע כי 8,000 עובדי הבנק יקיימו עיצומים החל מהשעה 12:00 ועד סוף יום העבודה, במחאה על התנהלות הנהלת הבנק, המקדמת תוכנית התייעלות.

הוועד מוחה על תוכנית לקיצוץ מאות תקנים, שתוביל לדבריו ל"הגברת העומסים, פגיעה בעובדות ובעובדי הבנק, בעתיד הבנק ובלקוחות". זאת, בזמן שהבנק ממשיך לרשום רווחי שיא של מיליארדי שקלים.

במסגרת העיצומים, יושבתו כל יחידות הבנק, ובהן כל 180 סניפי הבנק מצפון ועד דרום, מרכזי הייעוץ והמוקד הטלפוני.

עיצומים אלה מתקיימים לאור כישלון המגעים עם הנהלת הבנק. במהלך החודשים האחרונים ניהל ארגון עובדי בנק הפועלים מו"מ מול הנהלת הבנק, אולם לטענתו "זו גוררת רגליים. התנהלותה הדורסנית של ההנהלה כלפי עובדיה נעשית בשעה שהבנק מציג רווחי עתק של כ־9 מיליארד שקל בשנת 2024, וצפוי לרשום רווחים אף גבוהים יותר בשנת 2025".

לדברי הוועד, "תוכנית הקיצוצים הדרמטית שמקדמת הנהלת הבנק כוללת ביטול של כ־770 תקנים באמצעות אי איוש ואיחוד משרות, וניוד כפוי של מאות עובדים תוך פגיעה בשכרם ובאופק הקידום שלהם. צעדים אלו מגיעים בזמן שעובדי ועובדות הבנק מתמודדים עם עומסי עבודה חסרי תקדים, כתוצאה מיישום תוכנית קיצוצים רחבת היקף ושינויים מרחיקי לכת במצבת כוח האדם בשנים האחרונות. כך נוצרת שחיקה קשה בזכויות העובדים, תנאי עבודה בלתי סבירים והעמקת העומסים, שעתידים לפגוע לא רק בעובדים אלא גם בלקוחות עצמם".