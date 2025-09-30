שנתיים אחרי שאיש העסקים טדי שגיא רכש את מניות הציבור בחברת BOTB לפי שווי של 45.3 מיליון ליש"ט, הוא מתכנן להנפיק אותה מחדש, תחת שמה החדש Winvia Entertainment, לפי שווי של 200 מיליון ליש"ט לפני הכסף.

החברה צפויה לגייס 40-50 מיליון ליש"ט בהנפקה בבורסת AIM, הבורסה המשנית של לונדון. שגיא מחזיק 83% ממניות החברה (היתר מוחזקות על־ידי הנהלתה) ולא צפוי למכור מניות במסגרת ההנפקה. הוא רכש את השליטה בה חודשים ספורים לפני שהוביל את המהלך למחיקתה מהמסחר מידי מייסדי החברה.

המחיקה בוצעה, בין היתר, על מנת לבצע רה־ארגון ,ולאחר השינויים שעברה, נראה ששגיא והנהלת החברה מעריכים שהיא תתאים שוב לשוק. בשיא, בשנת 2021 - לפני כניסת שגיא להשקעה בה - החברה נסחרה בשווי של כ-250 מיליון ליש"ט, משמעותית מעל השווי במחיקה מהמסחר ב-2023. שווי השיא שיקף מכפיל של כ-15 על ה- EBITDA (רווח בנטרול ריבית, מס, פחת והפחתות) של כ-16 מיליון ליש"ט. במחצית הראשונה של 2025, החברה רשמה EBITDA בהיקף דומה, גבוה מזה שרשמה ב-2024 ברמה השנתית. ההכנסות במחצית הראשונה של השנה הסתכמו ב-92.9 מיליון ליש"ט, צמיחה של 36%.

Winvia מפעילה אתר אינטרנט בו נערכים מכרזים בהם ניתן לזכות במכוניות, כסף, שעוני יוקרה, מוצרי אלקטרוניקה ועוד. החברה לא מוגדרת כחברת הימורים כי כדי לזכות, המשתתפים נדרשים לשחק, כך שלא מדובר במזל אלא בכישורי המשחק שלהם. זאת, בניגוד למשל לחברת פלייטק מתחום ההימורים אונליין, ששגיא היה אחד ממייסדיה ושנמכרה לפני מספר שנים, לאחר ששגיא כבר לא היה בעל מניות בה.

Winvia נחשבת כיום למפעילת הפלטפורמה השנייה בגודלה בבריטניה לזכייה בפרסים, כשהחברה הגדולה יותר בשוק היא Omaze. בחברה מציינים שהשוק בו היא פועלת הוא שוק צומח שצפוי לגלגל השנה 16.9 מיליארד ליש"ט - צמיחה של 6.9% - ושהוא מפוצל בין חברות קטנות ומשפחתיות, כך שהחברה תוכל לבצע רכישות ולהגדיל את פעילותה.

לפי פרסום ב-Sky news, שיחות ראשוניות שנערכו עם גופים מוסדיים היו חיוביות, אך עוד לא התקבלה החלטה סופית על ביצוע ההנפקה.