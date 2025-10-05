על המדור מדור זה ירכז עבור קוראינו באופן שבועי פסקי דין מעניינים שהתפרסמו בעת האחרונה. במסגרת המדור נשתדל לבחור פסקי דין בתחומי הליבה הכלכליים של גלובס שניתן ללמוד מהם לדעתנו דבר מה עקרוני או שיכולים לשרת את קוראינו במסגרת עיסוקיהם. לכל פסק דין נגיש תקציר וכן את משמעות הפסיקה. מספר התיק המתפרסם יאפשר למי שמבקש להעמיק לקרוא את המקור. מוזמנים להעביר לנו פסקי דין מעניינים למייל: ela-l@globes.co.il

אישה רצתה לבטל צוואה הדדית בהודעה לאפוטרופוס של הבעל הדמנטי הפסיקה בקצרה: בית המשפט לענייני משפחה בפ"ת קבע כי הודעת ביטול צוואה הדדית שהועברה על ידי האישה לאפוטרופוס של בעלה, כאשר הבעל סבל מדמנציה ולא היה כשיר משפטית – אינה תקפה. בני הזוג ח' ו-ד' חתמו ב-2014 על צוואה הדדית. בשנת 2020 מונו האישה ח' ואחיה כאפוטרופסים לגופו ולרכושו של הבעל, שהיה באותה תקופה דמנטי ואיבד כשירות משפטית. בשנת 2024 הלך ד' לעולמו. בנו, התובע, הגיש לביהמ"ש בקשה לקיום הצוואה ההדדית של הוריו. מנגד טענה האם כי כשנה טרם פטירתו של בעלה מסרה הודעה על ביטול הצוואה ההדדית לאחיה, האפוטרופוס הנוסף על נכסי בעלה, וכן שלחה העתק לב"כ האפוטרופוס הכללי, ועל כן הצוואה ההדדית לא תקפה. בתביעה שהגיש באמצעות עו"ד אלי סעדון טען הבן שלא ניתן לראות בהודעות הביטול שנשלחו לאפוטרופוסי המנוח ולב"כ האפו' הכללי, כהודעת ביטול, כמתחייב בחוק. מנגד טענה האם, כי היות והצוואה בוטלה כשהיה עדיין בחיים, כל שהיה עליה לעשות, בהתאם להוראות החוק, היה למסור לו הודעה על ביטול הצוואה. לטענתה, היות והוא היה באותה עת אדם שמונה לו אפוטרופוס, היא מסרה את ההודעה לאפוטרופוס הנוסף ־ ולשם הזהירות אף לאפוטרופוס הכללי ־ ובכך קיימה את הוראות החוק. חוק הירושה קובע, כי ביטול צוואה הדדית ניתן לעשות כל עוד שני בני הזוג בחיים, באמצעות מסירת הודעה בכתב לבן הזוג השני. כאשר אחד מבני הזוג הלך לעולמו ־ על בן הזוג שנותר בחיים להסתלק מחלקו בירושה כתנאי לביטול. השופטת נאוה גדיש קבעה, כי מסירת הודעת הביטול לאפוטרופוס של בן הזוג הדמנטי אינה נחשבת למסירה תקפה לעניין החוק. "מסירת ההודעה לבן הזוג האחר על השינוי בצוואה ההדדית, היא מהותית ונועדה ליידע את אותו בן זוג שגם צוואתו בטלה, כך שאם יבחר, יוכל לערוך צוואה חדשה מטעמו", ציינה. היא הוסיפה כי אין די בכך שההודעה "נמסרה" לאדם שכבר איבד את כשירותו המשפטית ואשר מונה לו אפוטרופוס, שכן אותו אדם לא מודע למשמעות ההודעה ואינו יכול לערוך צוואה חדשה. במצב זה, נקבע, אין תוקף לביטול הצוואה ההדדית באמצעות ההודעה שמסרה הנתבעת לאפוטרופוס. ניתנה לה האפשרות לפעול לביטול הצוואה בדרך הקבועה בחוק, לאחר פטירת המנוח ואם לא תפעל בהתאם יינתן צו קיום צוואה. משמעות הפסיקה: לא ניתן להורות על ביטול צוואה הדדית שנחתמה על ידי אדם שמונה לו אפוטרופוס, באמצעות מסירת ההודעה על כך לאפוטרופוס. מספר תיק: ת"ע 28570־11־24 קראו עוד

בגלל העלמות המס ושימוש פרטי בכספי החברה: נדחתה תביעה בסך 6 מיליון שקל הפסיקה בקצרה: ביהמ"ש המחוזי קבע כי לא ניתן לערוך התחשבנות בדיעבד בין שותפים בחברת קידוח שעשו שימוש בכספי החברה למטרות פרטיות, עירבו בין נכסיה לנכסים הפרטיים, ניםחו הוצאות ולא שילמו מס כנדרש. שני קרובי משפחה ניהלו חברת קידוחים שהניבה מחזורים משמעותיים במשך כעשור. ב-2015 החליטו להפריד כוחות, חתמו על הסכם פירוק שותפות ואף נערכה התחשבנות לעניין היתרות הקיימות בחברה. בתביעה שהגיש טען התובע כי לאחר מתדפיס התנועות בחשבון הבנק של החברה עולה התנהלות לא תקינה בחשבון ומשיכת סכומים ניכרים על ידי שותפו. הוא דרש לפצותו בסכום של 6 מיליון שקל בשל העלמת כספים ושימוש בכספי החברה לצרכים פרטיים של השותף ומשפחתו. באמצעות עו"ד יגאל רוזנברג, ממשרד עוה"ד דורון טיקוצקי ושות', דחה השותף את הטענות וטען כי נערכה התחשבנות והצדדים ויתרו על כל טענותיהם בעניין בהסכמי פירוק השותפות. השופט יואב פרידמן דחה את התביעה ברובה (מרבית הטענות לא הוכחו), הנימוק המרכזי היה כי בהתחשב בהתנהלות הלא תקינה של החברה, לא ניתן בדיעבד להתחקות אחר הכספים שמשך כל אחד מבעלי המניות. בין היתר עלה במשפט כי בעלי החברה נמנעו מלדווח ולשלם מיסים על תקבולים במזומן, המציאו תלושי שכר פיקטיביים לקרובי משפחה, הצהירו הצהרות שאינן אמת בנוגע לעסקאות נדל"ן ונעשה שימוש בכספי החברה לתשלום הוצאות אישיות. "עולה חוסר נחת מהתנהלות הצדדים ־ משני העברים. עלה כי 'שיקולי מס' הנחו אופן פעולתם העסקית של השותפים (ממין העלמות הכנסות ודיווחים לא נאותים הן בפן ההכנסות הן בפן ההוצאות)", כתב השופט וקבע, כי אף שהנתבע, שהיה אחראי על הניהול הכספי של החברה, לא הביא חשבונות מהימנים, גם לתובע יש אחריות לכך שלא ניתן לערוך התחשבנות. השופט הוסיף, כי במסגרת פירוק השותפות סיימו הצדדים את ההתחשבנויות ביניהם, אך גם לו התקבלה הטענה שההסכמים לא היוו ויתור תביעות, לא ניתן לבצע התחשבנות בין הצדדים בהיעדר היכולת לחלץ שורה תחתונה של יתרת זכות לטובת מי מן הצדדים, עקב התנהלותם הפיסקלית בחברה לאורך שנות פעילותה. בית המשפט חייב את הנתבע להחזיר לתובע רק כ־104 אלף שקל בגין החזר מס שהגיע לחברה, אבל הועבר לחשבון פרטי של הנתבע. משמעות הפסיקה: יש חשיבות לניהול תקין של החשבונות בעסק, לא רק מול רשות המיסים, שכן ניהול לקוי עלול לסכל את היכולת להוכיח תביעות כספיות. מספר תיק: ת"א 22093־02־23 קראו עוד