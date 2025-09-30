סייברסטארטס מגייסת קרן השקעות המשך בהיקף של 380 מיליון דולר

סייברסטארטס, קרן ההון־סיכון הישראלית המתמחה בהשקעות בשלבי הסיד בתחום הסייבר, מודיעה על סגירת קרן השקעות המשך שנייה ("Opportunity Fund II") בהיקף של 380 מיליון דולר. הקרן נועדה לתמוך בחברות פורטפוליו בשלב הצמיחה וללוות אותן מהשלב המוקדם ועד להפיכתן לחברות גלובליות בוגרות.

ההכרזה מצטרפת לשורת מהלכים שביצעה הקרן בשנה האחרונה, בהם גם הקמת קרן נזילות לעובדים בהיקף של 300 מיליון דולר. בסך הכול גייסה סייברסטארטס מעל 700 מיליון דולר בשנת 2025, והיא מנהלת כיום התחייבויות הון של יותר מ־1.4 מיליארד דולר בשבע קרנות שונות.

מאז הקמתה ב־2018, מבססת סייברסטארטס מודל השקעה שכולל ליווי יזמים כבר בשלב הרעיון, בדיקת היתכנות מול קהילת ה־CISO הגלובלית שלה, ומעורבות צמודה בתהליך בניית החברה. המודל הוכיח את עצמו בשורה של השקעות שהפכו לסיפורי הצלחה.

במקום הראשון נמצאת, כנראה, וויז, פלטפורמת אבטחת הענן, שנוסדה ב־2020, ונמכרה השנה לענקית החיפוש תמורת 32 מיליארד דולר. גם חברת Fireblocks, שהוקמה ב־2018, והגיעה לשווי של 8 מיליארד דולר. חברת איילנד שפיתחה דפדפן ארגוני, ומוערכת בכ־5 מיליארד דולר וסיירה - חברת אבטחת מידע מבוססת AI, שזינקה לשווי של 6 מיליארד דולר. לצד אלו, חברות כמו דאזז Axis Security, Bionic, Noname ו־Trail שנרכשו השנה בין היתר על ידי תאגידים בינלאומיים.

השותף החדש שצפוי לחזק את מעמד הקרן

"יזמים לא צריכים עוד רעש, הם צריכים תמיכה ממוקדת ברגעים הקריטיים ביותר", מסר גילי רענן, מייסד סייברסטארטס. לדבריו, הקרן החדשה מאפשרת להעמיק את המעורבות בחברות פורטפוליו בשלב שבו הן מתמודדות עם אתגרי צמיחה, בין אם בהובלת סבבי השקעה, בהפעלת רשת קשרים עסקית להאצת מכירות או בסיוע בגיוס טאלנטים. ליאור סימון, שותפה מנהלת בקרן, הדגישה כי "Opportunity Fund II נועדה להכפיל השקעות בדיוק ברגעי המפנה של החברות". הילה זיגמן, שותפה מנהלת נוספת, הוסיפה כי המהלך נובע מתוך אמונה ש"מערכות יחסים אמיתיות יכולות לשנות שווקים".

לצד סגירת הקרן החדשה, הודיעה סייברסטארטס על צירופו של פיט קרוניס כשותף תפעולי. קרוניס, לשעבר CISO במספר חברות מדיה ותקשורת גדולות בהן פאראמאונט וורנר מדיה, מביא ניסיון שצפוי לחזק את מעמדה של הקרן מול יזמים וחברות. הוא מצטרף לצוות השותפים הקיים הכולל את דור כנפו, הילה זיגמן, ליאור סימון וגילי רענן, לצד השותף התפעולי אדם אהרונס. עוד לפי הקרן, פורטפוליו החברות שלה אחראי ליותר ממחצית משווי השוק של חברות סייבר פרטיות בעולם.