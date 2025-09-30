חצי שנה אחרי שגוגל הכריזה על רכישת וויז בסכום דמיוני של 32 מיליארד דולר, העסקה הגדולה ביותר בהיסטוריה של הסייבר העולמי והאקזיט הגדול ביותר שידע ההייטק הישראלי, מתיישב לראשונה אסף רפפורט, המייסד והמנכ"ל, לראיון בעיתון האמריקאי פורצ'ן.

כששואלים אותו איך זה מרגיש למכור חברה בסכום שמכניס אותו מיד לליגת־העל של מייסדי הטכנולוגיה בעולם, התשובה כמעט מפתיעה בפשטותה: "אני לא חושב שזה משהו שאפשר לעכל", הוא אומר, "זה כמעט מספר חסר משמעות". ובכל זאת, הוא ממהר להוסיף - ברור לו שהעסקה היא "משנה חיים", לא רק עבורו ועבור שלושת שותפיו לדרך, אלא עבור אלפי העובדים והמשקיעים שנלוו למסע.

"הכל קרה כל כך מהר"

הדרך אל הרגע הזה הייתה רצופת מהלכים מהירים. וויז צמחה בקצב מסחרר, והגיעה להכנסות שנתיות חוזרות של 350 מיליון דולר בתוך ארבע שנים בלבד, נתון שהפך אותה לסטארט־אפ ה־SaaS שהגיע הכי מהר להישג כזה. מה שבעצם הבדיל את החברה בשוק רווי של כלי אבטחה לארגונים היה הפשטות: מוצר שמאפשר לסרוק ענני מחשוב מורכבים בלחיצת כפתור, ולזהות פגיעויות בזמן אמת. הסכום שגוגל שילמה - הגבוה ביותר ששילמה אי פעם על רכישת סטארט־אפ, לא נועד רק לקנות טכנולוגיה, אלא גם אמון.

ובכלל, את היכולת לעבוד בתוך תאגיד ענק כבר הכירו המייסדים: אחרי שמכרו את אדאלום למיקרוסופט ב־2015, הם בילו חמש שנים בבניית חטיבת הסייבר שלה. "עשינו את המסע הזה כבר פעם אחת עם מיקרוסופט", אומר בראיון רפפורט, ומודה שהוא מצפה להפתעות, לטובה וגם לרעה, מהחיים החדשים בתוך גוגל.

בהמשך הראין חזר רפפורט אחורה, אל מאי 2024, בעיצומו של זינוק חסר תקדים של וויז, אז נפגשו הוא וצוותו עם הנהלת גוגל. בסוף התהליך הגישה גוגל הצעת רכישה ראשונה, שעמדה על סכום של 23 מיליארד דולר. ההצעה הייתה כפולה מהשווי שבו גייסה החברה זמן קצר קודם לכן, אבל רפפורט לא מיהר להסכים.

"זו אחת ההחלטות הקשות ביותר שמייסד יכול לקבל", הוא מספר. "הכול קרה כל כך מהר, והיו לנו הסתייגויות טבעיות". באותם חודשים וויז כבר הוכיחה יכולת חדירה לשוק העולמי, והמשא ומתן נמשך ברקע. ההצעה נדחתה, והחברה המשיכה להתנהל כרגיל. ואז, כעבור פחות משנה, בקיץ 2025, גוגל חזרה שוב - הפעם עם הצעה גדולה בהרבה: 32 מיליארד דולר ותנאים משופרים. הפעם, אומר רפפורט, הכול הרגיש אחרת. "אחרי שהכרתי את הצוות, את התרבות וראיתי עד כמה הם מרשימים, ההחלטה בפעם השנייה הרגישה טבעית והרבה יותר קלה".

החיים החדשים לצד העסקה

במקביל לעסקה ששינתה את חייו, עבר רפפורט גם טלטלה אישית. במאי האחרון, חודשים ספורים אחרי ההודעה על המכירה לגוגל, הפך לאב לשני תאומים שנולדו בהליך פונדקאות בארצות הברית. זמן קצר לאחר שהביא אותם לישראל יחד עם בן זוגו, מצא את עצמו מול מציאות חדשה: מלחמה מול איראן, אזעקות בלתי פוסקות ומקלט שהפך לשגרת יומם.

"התינוקות ישנו בזמן האזעקות", הוא מספר, "אבל אני לא יכול שלא לשאול את עצמי איזה עתיד מחכה להם כאן". האב הטרי מוצא את עצמו כעת בתפקיד כפול - הורה לשניים שזה עתה נולדו, ומנכ"ל של חברה שהפכה לחלק מאחת מחברות הטכנולוגיה הגדולות בעולם. בעיני רפפורט, זהו שלב של לימוד מתמשך. "אני לא נאיבי, ואני הולך ללמוד", הוא אומר. "יש דברים שאופתע מהם לטובה ודברים שאופתע מהם לרעה".