1 המיליארדר שמחרים את נטפליקס

"בטלו את נטפליקס למען בריאות ילדיכם" מספר פוסטים של אילון מאסק ברוח הזו מהיממה האחרונה הפילו את מניית נטפליקס ב-2.3% במסחר ביום רביעי. גם היום מניית נטפליקס נסחרת בירידות קלות.

הציוץ של המיליארדר מנכ"ל טסלה מגיע בתגובה לפוסט שהאשים את חברת הסטרימינג בקידום אג'נדה טרנסג'נדרית. מאסק מתח ביקורת ספציפית על סדרת האנימציה Dead End: Paranormal Park, המיועדת לצופים מגיל שבע בלבד, ופרסם מחדש מספר טענות על ביטולים גוברים. הפוסט של מאסק מגיע בזמן שנטפליקס מתחרה עם יריבותיה בשוק הסטרימינג, ומנסה לאזן בין השקעה בתוכן לבין יעדי רווחיות.

בעוד שלחרמות משתמשים הייתה השפעה פיננסית ארוכת טווח מוגבלת על החברה עד כה, תשומת הלב של המשקיעים לסנטימנט המנויים נותרה גבוהה.

ענקית הסטרימינג ספגה בשנים האחרונות ביקורת מצד קולות שמרנים על בחירת התוכן שלה ובתגובה היא טוענת בדרך כלל שהיא מציעה תכנות לקהלים מגוונים.

2 האזהרה של המשקיע הוותיק

המשקיע הוותיק ליאון קופרמן מאמין שאנו נמצאים בסוף הסיבוב של שוק שורי שבו בועות יכולות להיווצר והסיכונים עולים, שלב במחזור עליו הזהיר וורן באפט.

יו"ר ומנכ"ל אומגה פמילי אופיס ומי שנחשב לאחד ממנהלי קרנות הגידור הוותיקים והמובילים בארה"ב אמר את הדברים בתוכנית של CNBC ביום רביעי תוך שהוא מצטט את באפט. הוא התייחס במיוחד לאמירה של המשקיע הוותיק בטור שפירסם בפורצ'ן ב-1999 לפיה ברגע שמתחיל שוק שורי, וברגע שמגיעים לנקודה שבה כולם הרוויחו כסף, הקהל נמשך למשחק ומגיב לא לריביות ולרווחים, אלא פשוט לעובדה שנראה טעות להיות חסרי מניות.

באפט מאמין ששווקים שוריים (כאלה שנרשמות בהם עליות שערים שערים ממושכות של 20% ויותר מהתחתית) מסתיימים לעתים קרובות לא רק כאשר הערכות השווי נמתחות, אלא גם כאשר יש התלהבות לא רציונלית וכאשר העלייה מונעת על ידי מומנטום.

"זה מה שקורה עכשיו", אמר קופרמן, והוסיף כי מצב הרוח של המשקיעים דומה מאוד והערכת השווי של חברות בינה מלאכותית "גבוהה באופן מגוחך".

לדברי קופרמן מדד נוסף של באפט זה שמודד את היחס בין שווי שוק הכולל של המניות ארה"ב לתמ"ג - גם הוא מאותת על בעיה. המדד נמצא בשיא שהוא הרבה מעל השיאים שהושגו במהלך בועת הדוטקום וכן במהלך העלייה בתקופת המגפה בשנת 2021, דבר המצביע על כך שמחירי המניות עולים בהרבה על הכלכלה הבסיסית. זה גם מעבר לרמה שבאפט אמר פעם שהיא "משחק באש".

אגב, אותו באפט סיכם במהלך החג על ביצוע העסקה הגדולה ביותר של חברת האחזקות שבשליטתו - ברקשייר האת'ווי תמורת 9.7 מיליארד דולר. על חברת הכימיקלים שרכש ראו בידיעה נפרדת.

3 מיהו הסטארט-אפ היקר ביותר בעולם?

עובדי OpenAI מכרו מניות בשווי 6.6 מיליארד דולר במסגרת רכישה חוזרת שאורגנה על ידי החברה למשקיעים, כך על פי דיווח של בלומברג.

על פי מידע ממקור אנונימי המופיע בדיווח העסקה בוצעה לפי שווי של 500 מיליארד דולר. להבדיל משווי של 300 מיליארד דולר שנקבע לחברה בסבב הגיוס האחרון שלה בהובלת SoftBank מוקדם יותר השנה.

העלייה המהירה בשווי של מפעילת ChatGPT מדגישה את העניין העצום של המשקיעים בטכנולוגיית בינה מלאכותית ואת מעמדו הנוכחי של הסטארט-אפ כמוביל בתחום.

4 העסקה המתהווה של אינטל

חדשות טובות מתהוות עבור אינטל: אחרי שקיבלה חיזוקים והשקעות משורה של שחקנים כמו הבית הלבן, סופטבנק ואנבידיה (ואולי גם אפל) דיווח נוסף חדש הקפיץ את מניית אינטל ב-7% במסחר ביום רביעי.

על פי Semafor אינטל נמצאת בשיחות ראשוניות עם חברת השבבים המתחרה AMD על הוספתה כלקוח במפעליה.

הבעת האמון הזו התפרשה לחיוב בשוק אבל יש גם אתגר - השבבים הנוכחיים של AMD מיוצרים בעיקר על ידי TSMC הטייוואנית. לפי Semafor, אחד האתגרים בכל עסקה פוטנציאלית הוא שלאינטל כרגע חסרה הטכנולוגיה לייצור השבבים המתקדמים והרווחיים ביותר של AMD אולם הדבר נמצא בבדיקה.

5 השבתת הממשל בארה"ב וההשלכות הכלכליות

הממשל הפדרלי עומד להיכנס ליום ההשבתה על רקע חוסר ההסכמה בנוגע לחקיקת התקציב ואפילו החלטת הריבית הקרובה בסכנה.

על פי הדיווחים בארה"ב השבתת הממשלה עלולה להקשות עוד יותר על עבודתו של הבנק המרכזי על ידי עיכוב פרסום נתונים כלכליים חשובים, כמו דוח התעסוקה של החודש. פקידי הפד התמודדו בעבר עם השבתות אך על פי פרסום במרקטווטש התנאים הכלכליים הנוכחיים, כולל אינפלציה גוברת ושוק עבודה מואט, הופכים את ההחלטה הפעם למאתגרת במיוחד. בנוסף, אחד החששות הוא משיבושי טיסות.

אמנם, בקרי תנועה אווירית ורבים מעובדי מינהל אבטחת התחבורה, כולל בוחני שדות תעופה, מסווגים כעובדים חיוניים וימשיכו לעבוד במהלך ההשבתה אולם הם לא צפויים לקבל שכר על עבודתם. במהלך ההשבתה של 2018, שנמשכה 34 ימים, רבים מהעובדים הללו לקחו ימי מחלה ו/או פעולות אחרות שהשפיעו על התנועה האווירית.