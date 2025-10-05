ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
שיכון ובינוי נדל"ן

שיכון ובינוי מוכרת 40% ממעונות הסטודנטים בת"א. מה הרווח הצפוי?

הרוכשות הן חברת מגדל ביטוח ופיננסים ואוניברסיטת ת"א, כאשר כל אחת מהן תרכוש 20% מהפרויקט בתמורה של כ-85 מיליון שקל, המשקפים שווי כולל של כ-215 מיליון שקל • במקביל דווח כי התזרים לאחר מס שצפוי להיווצר לשיכון ובינוי נדל"ן מהתמורה הכוללת בגין הזכויות הנמכרות וחלוקת הרווחים מוערך בכ-230 מיליון שקל

מאיה לוין 14:38
בניין שיכון ובינוי / צילום: שלומי יוסף
בניין שיכון ובינוי / צילום: שלומי יוסף

חברת שיכון ובינוי נדל"ן, מקבוצת שיכון ובינוי , הודיעה הבוקר (א') כי חתמה על הסכם מחייב למכירת 40% מהזכויות בפרויקט מעונות הסטודנטים באוניברסיטת תל אביב. הרוכשות הינן חברת מגדל ביטוח ופיננסים ואוניברסיטת תל אביב באמצעות חברת הנכסים שלה, כאשר כל אחת מהן תרכוש 20% מהפרויקט בתמורה של כ-85 מיליון שקל, המשקפים שווי כולל של כ-215 מיליון שקל.

עוד דווח מטעם שיכון ובינוי כי להערכתה, לאחר השלמת העסקה, הרווח לאחר מס יעמוד על גובה של כ-135 מיליון שקל הנובע ברובו משיערוך יתרת ההשקעה שנשארת בידי החברה (60%) בשל איבוד שליטה חשבונאית וכן ממכירת הזכויות הנמכרות.

במקביל דווח כי התזרים לאחר מס שצפוי להיווצר לשיכון ובינוי נדל"ן מהתמורה הכוללת בגין הזכויות הנמכרות וחלוקת הרווחים מוערך בכ-230 מיליון שקל.

את קריית הסטודנטים של אוניברסיטת תל אביב הקימה חברת שיכון ובינוי בשנת 2008, כאשר חברת מגדל משמשת כמממן החוב הבכיר בפרויקט מאז הקמתו. בזמנו, שיכון ובינוי שיפצה את מתחם איינשטיין שבהמשך הורחב פעמיים באמצעות חתימה על הסכמים נוספים לבנייה והפעלה של מתחם "מעונות ברושים". כיום הפרויקט כולל 18 בנייני מעונות וכ-2,800 מיטות, כאשר הפרויקט נבנה ומופעל על ידי שיכון ובינוי באמצעות הסכם זיכיון מול האוניברסיטה לתקופה של כ-25 שנים, המסתיים בספטמבר 2043.

בסך הכול, מנהלת ומתפעלת שיכון ובינוי נכון להיום כ-5,500 חדרי מעונות לסטודנטים, מהם כ-2,800 באוניברסיטת תל אביב, כ-1,200 באוניברסיטה העברית בירושלים, וכ-1,500 חדרי מעונות לסטודנטים של המכון הטכנולוגי בחולון, במכללה האקדמית תל אביב-יפו ובמעונות רחובות.