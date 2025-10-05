"ירידה של 10%": בכמה נמכר בית פרטי ביישוב להבים?

העסקה: ביישוב להבים נמכר קוטג' בן 5.5 חדרים, בשטח בנוי של 175 מ"ר על מגרש בשטח של 350 מ"ר תמורת 3 מיליון שקל.

היישוב: להבים היא מועצה מקומית הממוקמת כ־10 ק"מ צפונית לבאר שבע, בין הכבישים 6 ו־40. היא הוקמה בשנות ה־80, ויחד עם מיתר ועומר היא נחשבת לאחד מהיישובים היוקרתיים המצויים בסמיכות לבאר שבע.

● עסקאות השבוע | בפחות מ-2 מיליון שקל: דירה ליד הים נמכרה אחרי שנה על המדף

● בוורלי הילס מקדמת במרץ פרויקט יוקרה חדש בשווי 10 מיליארד דולר

המועצה נחשבת לאחד מהיישובים ברמה החברתית־כלכלית הגבוהה בארץ והיא ממוקמת במקום השלישי אחרי סביון וכפר שמריהו, באשכול החברתי־כלכלי 9. אף היא, כמו שתי המועצות האחרות באזור, כוללת צמודי קרקע, אם כי לא וילות המשתרעות על מגרשים של כמה דונמים, אלא בעיקר קוטג'ים על שטחים של 350־1,000 מ"ר. ביישוב מתבצעות עשרות עסקאות בשנה, והשיא בשנים האחרונות נרשם ב־2021, שבה בוצעו 83 עסקאות.

ממוצע כלל העסקאות שבוצעו במועצה במהלך השנה אחרונה מגיע ל־3 מיליון שקל לבית, אך הטווח גדול. בדרך כלל הנכסים הזולים ביותר מצויים בשלב א' של היישוב, "גבעות להב" (השם הראשוני שניתן ללהבים), משום שהם הישנים ביותר, ולעתים דורשים שיפוץ אינטנסיבי. המחירים בשכונה זו נעים סביב 2.5־3 מיליון שקל.

לעומת זאת, בקוטג'ים חדשים יותר נרשמות עסקאות שיכולות להגיע גם ל־4 מיליון שקל. בשכונת שרונית נמכר לפני שנה קוטג' ב־4.5 מיליון שקל, בעסקה היקרה ביותר שנרשמה בשנה האחרונה ביישוב.

נראה כי "וסת המחירים" המוצלח ביותר ביישוב הוא רמ"י, שמשווקת מאות מגרשים, אחת לכמה שנים, מה שמונע קפיצות מהירות של מחירי נכסים במקום.

השכונה: שכונת שרונית מצויה בדרום היישוב, והיא תולדה של שיווק מאות מגרשים ע"י רמ"י החל מ־2014. הגדלים של המגרשים בשכונה הם 350, 500 ו־1,000 מ"ר.

מחירי מגרשים של חצי דונם בשכונה נעים בסביבות 1.7 מיליון שקל, מחירי מגרשים של 350 מ"ר עומדים על כ־1.3 מיליון שקל ואילו מגרשים של דונם נמכרו בכמעט 3 מיליון שקל, וזאת עקב הזכות להקים במגרשים כאלה שני מבני מגורים.

מחירי קוטג'ים בני 5 חדרים שתואמים לשטח של הקוטג' שנמכר במסגרת העסקה המנותחת, הגיעו ל־3.2 מיליון שקל.

הקוטג' שנמכר מאוכלס שנים ספורות בלבד, כך שהרוכשים רכשו אותו בעלות שדומה לעלויות הבנייה במחירי המגרשים של היום. לפיכך אנו מעריכים, כי העסקה נסגרה במחיר נמוך מהממוצע של מחירי הקוטג'ים שנמכרו בתקופה האחרונה בשכונה.

דבר המתווכים: הדס לוי ונאור אלוש מתיווך אקספרס, שביצעו את העסקה, מסבירים כי המוכר הוא פנסיונר של חיל האוויר, שרכש את הקוטג' במקור לבנו, שלא נשאר ביישוב. הקונים הם זוג בשנות ה־50 לחייהם מאשקלון שביקשו לעבור לסביבה קהילתית איכותית, קרובה לאוניברסיטת בן־גוריון, שבה החלה בתם ללמוד, ובעלת נגישות תחבורתית למרכז.

"המחיר מגלם ירידה של כ־10% בהשוואה למחירים שהיו נהוגים לפני המלחמה, אך עדיין מצביע על עלייה של כ־25% ביחס לשנים 2020-2021, אז נמכרו נכסים דומים בסכומים של 2.3-2.4 מיליון שקל", מסכמים לוי ואלוש.

שורה התחתונה: העסקה נחתמה במחיר נמוך מעט ממחירי השוק שאפיינו את שכונת שרונים בעבר. ייתכן שיש לכך קשר למלחמה ולשוק הקשה של 2025, ויתכן שיש קשר גם לשיווקי הקרקעות הגדולים של רמ"י, שנפתחו באחרונה לאנשי מילואים, שיוצרים אלטרנטיבות, ומגלמים הנחות משמעותיות במחירי המגרשים.