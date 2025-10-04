בפחות מ-2 מיליון שקל: דירה ליד הים נמכרה אחרי שנה על המדף

ברחוב הטייסים באשקלון נמכרה דירה בשטח של 98 מ"ר, עם מרפסת בשטח 12 מ"ר וממ"ד, בקומה 7 מתוך 9, תמורת 1.8 מיליון שקל. לדירה יש חניה ונשקף ממנה נוף לים. הדירה הוסבה מדירת ארבעה חדרים לדירת שלושה חדרים והיא נמכרה עם ריהוט.

המוכרים הם ישראלים שחיים בצפון אמריקה, והדירה שימשה עבורם כדירת נופש בעת ביקוריהם בישראל. הם מכרו את הנכס כדי לרכוש נכס אחר בעיר. הרוכשת היא משפרת דיור שמכרה את הדירה שלה ועברה לעיר מאזור המרכז.

מחיר השיווק של הדירה עמד על 1.9 מיליון שקל והיא עמדה על המדף כשנה.

דירת 4 חדרים עם נוף לים באשקלון / צילום: מייק קפאח

"השוק השתנה"

עופר עמר, מנהל אנגלו סכסון אשקלון, מספר כי "מדובר בנכס שנמצא באזור מבוקש בעיר - כ־300 מטר מהים. הרבה מבעלי הדירות בבניין הם תושבי חוץ. אמנם הדירה עמדה כשנה על המדף, אך חלק מהזמן שלקח למכור אותה קשור למשא ומתן מתקדם שבסוף לא הבשיל לעסקה.

"השוק באשקלון בעייתי כרגע - יש היצע גדול ביחס לביקוש. הרוכשים מחפשים הזדמנויות ולא ממהרים לקנות. יש גם לא מעט בנייה חדשה בעיר וגם בסגמנט הזה אני שומע שקשה למכור. מי שממשיך להתעקש למכור במחיר השוק יתקשה לעשות זאת כי השוק השתנה.

"המלחמה והריבית העבירו קונים פוטנציאליים לישיבה על הגדר. אני מאמין שברגע שהריבית תרד, הקונים גם יחזרו לשוק. כרגע ההחזרים החודשיים פשוט גבוהים להם מדי".

דירת 4 חדרים עם נוף לים באשקלון / צילום: אנגלו סכסון אשקלון

דירות יד שנייה שנמכרו

ירושלים

ברחוב קהילות יעקב ברמת שלמה, דירת 4 חדרים, 60 מ"ר, בקומת קרקע מתוך 4, עם חצר בשטח 16 מ"ר, ב־2.45 מיליון שקל.

ברחוב בנימין מטודלה ברחביה, דירת 3 חדרים, 61 מ"ר, בקומה 2 מתוך 3, ב־3.22 מיליון שקל.

ברחוב הרב טולדנו ברמת שלמה, דירת 4 חדרים, 88 מ"ר, בקומה 6 מתוך 7, עם חניה כפולה, ב־3.15 מיליון שקל.

ברחוב רובוביץ אלכסנדר בארמון הנציב, דירת 3 חדרים, 68 מ"ר, בקומה 6 מתוך 6, ב־1.82 מיליון שקל.

רמת השרון

ברחוב חטיבת אלכסנדרוני במורשה, דירת 4 חדרים, 97 מ"ר, בקומה 11 מתוך 11, עם חניה כפולה, ב־2.72 מיליון שקל.

ברחוב רש"י במרכז העיר, דירת 4 חדרים, 122 מ"ר, בקומה 2 מתוך 4, עם חניה, ב־3.77 מיליון שקל.

ברחוב סולד במרכז העיר, דירת 3 חדרים, 95 מ"ר, בקומה 2 מתוך 3, עם חניה, ב־2.97 מיליון שקל.

ראשון לציון

ברחוב יהודה לייב במרכז העיר, דירת 4 חדרים, 89 מ"ר, בקומה 6 מתוך 7, ב־2.31 מיליון שקל.

ברחוב הקלרנית בנאות אשלים, דירת 4 חדרים, 86 מ"ר, בקומה 4 מתוך 7, עם חניה, ב־2.59 מיליון שקל.

ברחוב הרב נריה, דירת 4 חדרים, 106 מ"ר, בקומה 8 מתוך 10, עם חניה, ב־2.6 מיליון שקל.

קרית מוצקין

ברחוב דבורה סמוך לכביש 4, דירת 3.5 חדרים, 86 מ"ר, בקומה 1 מתוך 4, ב־1.43 מיליון שקל.

ברחוב כצנלסון, דירת 4 חדרים, 94 מ"ר, בקומה 3 מתוך 3, ב־1.17 מיליון שקל.

ברחוב עופרה חזה, דירת 4 חדרים, 162 מ"ר, בקומה 22 מתוך 25, עם חניה כפולה, ב־2.52 מיליון שקל.

שוהם

ברחוב מצפה, דירת חדרים, 122 מ"ר, בקומה 2 מתוך 7, עם שתי חניות, עם חצר בשטח 42 מ"ר, ב־4.5 מיליון שקל.

ברחוב בשמת, דירת 4 חדרים, 120 מ"ר, בקומה 3 מתוך 4, עם חניה, ב־3.1 מיליון שקל.

ברחוב בשמת, קוטג' דו משפחתי בן 6 חדרים, 166 מ"ר, חצר בשטח 78 מ"ר, לפי שווי של 6.2 מיליון שקל.

כל העסקאות מאתר רשות המסים, מהתקופה האחרונה