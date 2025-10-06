השקל מתחזק בציפייה לפתיחת המגעים עם חמאס במצרים

המגעים להסכם בין ישראל לחמאס ייפתחו היום (ב') במצרים והמשקיעים ממשיכים להביע אמון ואופטימיות במהלך.

● יוצא לדרך: חברות ענק שפועלות מישראל ישלמו מס חברות של לפחות 15%

ביטוי מובהק לכך ניתן לראות בפתיחת שבוע המסחר בשוק המט"ח הבוקר. לאחר ששבר שיא של מעל שלוש שנים מול הדולר, השקל ממשיך במגמת ההתחזקות. שער הדולר עומד כעת על 3.26 שקלים. מדובר בהתחזקות יומית של כ-0.8%. מתחילת השנה מדובר בשינוי של מעל 10% לטובת השקל.

בבלומברג מציינים גם הם לחיוב את המהלך האחרון של השווקים בישראל, ושל השקל בפרט. "נכסים פיננסים ישראלים זינקו על רקע האפשרות לסיום המלחמה בעזה", נכתב. "השקל היה המטבע בעל הביצועים הטובים ביותר מתוך סל של כ-30 מטבעות מרכזיים שבוחן בלומברג בשבוע האחרון, כשעלה ב-1.9% מול הדולר והגיע לרמתו החזקה ביותר מאז 2022".

"התגברות האופטימיות בשווקים כי תוכנית טראמפ לסיום המלחמה והחזרת החטופים תקרום עור וגידים, מובילה הבוקר להמשך התחזקות חדה של שער השקל כנגד סל המטבעות", אומר מודי שפריר, אסטרטג ראשי שווקים פיננסים בבנק הפועלים. הוא מוסיף כי "בסוף השבוע הקודם, השקל סגר בקרבת רמת שיא היסטורית כנגד סל המטבעות, כך שסביר להניח כי השקל יתחזק היום לרמת שיא".

אתמול בבורסה כחלק מהאופטימיות רשם מדד ת"א 35 שיא בפעם ה-40.

בציפייה להסכם דרמטי, המדד המוביל בבורסה שבר שיא בפעם ה-40 מאז הותנעה יוזמת השלום של טראמפ. בבורסה נרשם ראלי חריג, עם זינוק של 6%-7% במדדים המובילים בתוך שלושה ימים בלבד.

טראמפ אמר הלילה לקראת פתיחת השיחות כי "צריך להתקדם במהירות במו"מ - או שדם רב עלול להישפך". מתאם השבויים והנעדרים במשרד ראש הממשלה גל הירש פנה מצידו למשפחות החטופים וכתב: "רה"מ הנחה אותנו לצאת לדרך מחר ולהתחיל את שיחות המו"מ בשארם א-שיח. כבעבר - אעשה כמיטב יכולתי לעמוד איתכם בקשר גם משם, ככל שיתאפשר. אנו יוצאים מחר למו"מ על השבתם של כל יקירינו החטופים, החיים והחללים כאחד - מחויבים ונחושים".