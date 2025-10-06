הכאוס הפוליטי בצרפת נמשך: ראש הממשלה החדש התפטר מתפקידו

ראש ממשלת צרפת הנכנס, סבסטיאן לקורני, התפטר היום (ב') - שבועות ספורים לאחר שמונה לתפקיד.

לקורני, ראש הממשלה החמישי שמונה תוך פחות משנתיים, היה צריך לשכנע את המדינה - וגם את המשקיעים - שהוא מסוגל לאחד את הפרלמנט המפולג על מנת לאשר את תקציב 2026, הכולל קיצוצי הוצאות והעלאות מיסים. הוא הושבע לתפקיד בתחילת ספטמבר, על רקע אי שקט ציבורי וחוסר שביעות רצון שהובילו להדחת קודמו בתפקיד, פרנסואה ביירו, בהצבעת אי-אמון. לקורני היה אמור לשאת מחר נאום בפני הפרלמנט, ולהציג את המדיניות של ממשלתו.

כעת צרפת נקלעה למשבר פוליטי חדש שיפעיל לחץ עצום על מקרון, שהכשיר שלוש ממשלות מיעוט שנכשלו. הגירעון של צרפת עומד על 5.8% בשנת 2024. צרפת סובלת מחוב לאומי מזנק של 114% מהתמ"ג השנתי שלה - כ-3.3 טריליון אירו, והיא משלמת מיליארדי אירו בחודש רק על החזרי הריבית.