1 בורסת ת"א בשיא

המסחר בבורסה בת"א מתנהל יום כן יום לא במהלך חגי תשרי וכך קורה גם השבוע, כאשר שבוע המסחר המקוצר התקיים ביום ראשון ויתחדש בימים רביעי-חמישי ליומיים של מסחר עד השעה 14:30 בלבד. ביום ראשון המסחר נפתח בסערה עם עליות חדות של יותר מ-2% במדדים הגדולים בבורסה, בעקבות תוכנית טראמפ לסיום המלחמה בעזה, ותשובתו החיובית בערך של ארגון הטרור חמאס, אך ככל שהתקדם יום המסחר העליות נחלשו.

את יום המסחר ת"א 35 סיים בעלייה של 0.3% כשהבנקים הכבידו על המדד עם ירידות של 2.5% במדד הבנקים (מניות הביטוח סיימו כמעט על האפס). מנגד מדד ת"א 90 סיים בעלייה נאה של 1.5% ומדד הנדל"ן רשם עלייה דומה. ובכל זאת, המדדים בת"א הגיעו לרמות שיא חדשות כאשר אצל מדד ת"א 35 זהו השיא ה-40 מתחילת השנה, במדד ת"א 125 זהו השיא ה-37 מתחילת השנה עם זינוק של כ-56% בשנה האחרונה.

בשוק ניסו להסביר את היחלשות העליות ביום ראשון ונתנו כיוונים שונים. אחד מהם היה שהמשקיעים שקנו בשמועה מוכרים בידיעה - אפקט מוכר בשוק ההון שמתחבר לאפשרות של גריפת רווחים של המשקיעים אחרי זינוק מרשים של 6%-7% במדדים הגדולים בשבוע המסחר המקוצר של יום כיפור, עם פרסומה של תוכנית 21 הנקודות של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ לסיום המלחמה בעזה.

אחרים הסבירו שהסוחרים לא רצו להישאר עם פוזיציות פתוחות בזמן שלא מתקיים מסחר בימים שני-שלישי לרגל חג סוכות, כשרמת אי הוודאות סביב סיום המלחמה כה גבוהה. ויש גם מי שהציעו כי סיום המלחמה יוביל להורדת ריבית של בנק ישראל, מהלך שצפוי לפגוע ברווחי הבנקים.

2 איך המניות הדואליות יפתחו את המסחר?

אחרי שני ימים ללא מסחר בת"א המניות הדואליות חוזרות בפער חיובי קל של 0.5%. מניית אורמת צפויה לבלוט עם עלייה של יותר מ-4%, ואילו נייס , אלביט מערכות , טאואר ונובה צפויות להכביד.

במקביל המסחר צפוי להתנהל ברקע ההתקדמות בשיחות במצרים בהקשר לסיום המלחמה. בשלישי אחר הצהריים נשיא ארה"ב דונלד טראמפ שיגר מכתב למטה משפחות החטופים בו כתב כי הוא נחוש להחזיר את כולם - ולסיים את המלחמה בימים הקרובים.

מי שבינתיים ממשיך להגיב בצורה חיובית הוא השקל שממשיך לזנק מול הדולר לשיא של 3 שנים ונסחר תמורת 3.280 שקלים. ביום שני התייחס לכך מודי שפריר, אסטרטג שווקים ראשי בבנק הפועלים, שציין כי "התגברות האופטימיות בשווקים כי תוכנת טראמפ לסיום המלחמה והחזרת החטופים תקרום עור וגידים מובילה הבוקר להמשך התחזקות חדה של שער השקל כנגד סל המטבעות. השקל סגר את הסופ"ש הקודם בקרבת רמת שיא היסטורית כנגד סל המטבעות כך שסביר להניח כי השקל יתחזק היום לרמת שיא היסטורית".

במקביל, מועד עדכון המדדים הקרוב בת"א מתקדם בצעדי ענק כאשר חמישה מתוך עשרת הימים הקובעים לעדכון המדדים חלפו (בעקבות החגים, אלה יסתיימו ב-16 באוקטובר). מי שבינתיים צריך לומר תודה גדולה לטראמפ הוא הקבלן יגאל דמרי, שהמניה של החברה שלו רשמה ראלי של 16% בעקבות תוכנית טראמפ. הזינוק במניה איפשר לדמרי לבצע עוד מהלך שעשוי בסבירות גבוהה להשאיר את מניית דמרי במדד הדגל של הבורסה, ת"א 35, כאשר החברה מכרה 3% ממניות החברה לחברות הביטוח הראל ומנורה מבטחים תמורת 234 מיליון שקל, מה שיגדיל את שווי השוק של החברה ובינתיים מקפיץ אותה למקום 35 בבורסה (למעט גב ים) כך שהמניה עשויה להינצל מהדחה, שנה לאחר שהחברה עשתה מספר מהלכים אחרים כדי להצליח להיכנס למדד.

נכון לעכשיו השינויים הצפויים במדד ת"א 35 הן כניסתן של החברה הביטחונית נקסט ויז'ן ושל חברת הביטוח מגדל , ובעקבות כך יציאתן של שתי המניות בעלות שווי השוק הנמוך ביותר - שכעת הן חברת הגז אנרג'יאן וחברה לישראל , החברה האם של חברת האשלג, הכימיקלים והמינרלים איי.סי.אל.

3 גם וול סטריט מטפסת לשיא חדש

גם ימי המסחר הקרובים בוול סטריט צפויים להיות מעניינים כאשר האירוע הגדול של השבוע עד כה הוא רכישת הענק שהוכרזה ביום שני, לפיו חברת הבינה המלאכותית OpenAI צפויה לרכוש עד 10% מהמניות של חברת השבבים AMD תמורת עשרות מיליארדי דולרים. המהלך הביא לזינוק של 34% במניית AMD ביום שני שמזנקת גם היום והקפיץ גם את מדד השבבים (SOXX) ואת כלל מניות הסקטור.

בית ההשקעות ג'פריס אף שדרג היום את מניית AMD להמלצת קנייה. יעד המחיר החדש של ג'פריס עומד על 300 דולר לעומת 170 דולר בעבר, והופך כעת לשיא בוול סטריט, לפי מרקטווטץ'.

"אנחנו עושים זאת לעיתים רחוקות", אמר אנליסט בג'פריס בהתייחסו להמלצה, והוסיף כי "העלינו את התחזיות ויעד המחיר בשבוע שעבר בעקבות בדיקות חיוביות בסקטור השרתים, אבל לא הצלחנו לאמוד את קצב העלייה של הבינה המלאכותית".

לדבריהם, להסכם עם OpenAI יש פוטנציאל לייצר הכנסות גבוהות בהרבה מ-100 מיליארד דולר, כש-AMD הצהירה שכל ג'יגה וואט מייצג עשרות מיליארדי דולרים. עוד ציינו כי OpenAI נמצאת במסע שיתופי פעולה עם אנבידיה, אורקל וסמסונג.

בהסתכלות קדימה להמשך השבוע בוול סטריט - ביום רביעי צפוי להתפרסם פרוטוקול הפד מהחלטת הריבית האחרונה של הבנק המרכזי, שם הריבית ירדה ברבע אחוז לרמה של 4.25%. ביום חמישי יו"ר הפד עצמו, ג'רום פאוול צפוי לשאת נאום וביום שישי צפויים להתפרסם נתוני אבטלה, בכפוף לסכסוך בין הרפובליקאים והדמוקרטים על נושאי התקציב, שהובילה בינתיים להשבתת הממשל מאז השבוע שעבר, מה שכבר הוביל לכך שבינתיים לא פורסמו נתוני האבטלה במשק האמריקאי. אך האנליסטית מונה מהאג'אן מחברת הייעוץ הפיננסי אדוארד ג'ונס מציינת כי למרות העיכוב בנתונים "נראה כי שוק העבודה מתקרר אך לא קורס" והיא מבססת זאת על "סטטיסטיקות חלופיות על שוק העבודה, כולל נתוני השכר של ADP ונתוני גיוס ופיטורים של Challenger".

ובכל זאת המשקיעים לא ייחסו לכך חשיבות עד כה כאשר המדדים בוול סטריט ממשיכים להיסחר ברמות שיא כל הזמנים ואף עלו ביום שני כשהנאסד"ק ו- S&P 500 הגיעו לשיא חדש, למרות שהיום המסחר מתנהל בתנודתיות.

השווקים נכנסו כעת לרבעון הרביעי של השנה שהיסטורית נחשב לחזק ביותר, עם עלייה ממוצעת של 4.2% מאז שנת 1950. המשקיעים שואלים את עצמם האם הטוב ביותר בהקשר הזה עוד לפנינו.

מהאג'אן מוסיפה כי "ציפיות השוק להפחתת ריבית נוספת של הפד באוקטובר עלו בשבוע האחרון, עד לכ-95% על פי נתוני CME FedWatch, מה שעשוי גם לתמוך בסנטימנט טוב יותר בשוק בימים הקרובים". עוד היא מוסיפה כי להשבתת הממשל האמריקאי לא תהיה השפעה ארוכת טווח על השווקים: "מנקודת מבט כלכלית, השבתה יכולה לגרום להאטה קצרת טווח בצמיחה אך להתאוששות מהירה יחסית בפעילות בחודשים שלאחר מכן, שכן עובדים בחל"ת מקבלים בדרך כלל פיגור בתשלום לאחר חידוש הפעילות. ומנקודת מבט של השוק, חוסר הוודאות שסגירת ממשלה אפשרית מובילה אליו יכולה להוביל לעלייה קצרת טווח בתנודתיות. אך כפי שמראה ההיסטוריה, לסגירות ממשלתיות הייתה השפעה מועטה ומתמשכת על ביצועי המניות. המניות היו חיוביות במחצית מהזמן במהלך סגירות הממשלה והיו גבוהות יותר ברוב המקרים שלושה ושישה חודשים לאחר מכן".

4 בלאגן בצרפת

במקביל באירופה, האירו נחלש לרמה של 1.167 דולר לאחר שהכאוס הפוליטי בצרפת נמשך עם התפטרותו של סבסטיאן לקורני תוך פחות מחודש מראשות הממשלה. בכך הוא הפך לראש הממשלה החמישי במדינה תוך פחות משנתיים. הוא לא הצליח להביא לחיבור בין הצדדים השונים בפרלמנט הצרפתי ולהוביל מהלכים של חיתוך בהוצאות והעלאות מסים לתקציב 2026.

הגירעון של צרפת עומד על 5.8% בשנת 2024. צרפת סובלת מחוב לאומי מזנק של 114% מהתמ"ג השנתי שלה - כ-3.3 טריליון אירו, והיא משלמת מיליארדי אירו בחודש רק על החזרי הריבית.