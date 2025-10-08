ג'ונסון אנד ג'ונסון הואשמה בגרימת סרטן ותשלם 966 מיליון דולר

חברת התרופות ג'ונסון אנד ג'ונסון , הנסחרת ב-454 מיליארד דולר, תשלם כמעט מיליארד דולר פיצויים למשפחתה של אישה מקליפורניה שנפטרה ממזותליומה - סרטן שמתפתח בריאות. חבר המושבעים בלוס אנג'לס קבע בתחילת השבוע כי החברה אחראית למות האישה, משום שמוצרי הטלק שלה גורמים לסרטן הנדיר.

מיי מור נפטרה מהסרטן האלים בגיל 88. בשנת 2021 היא תבעה את חברת התרופות בטענה כי מוצרי הטלק שלה הכילו סיבי אסבסט שגרמו לסוג הסרטן הנדיר שלה.

משפחתה של מור טוענת כי המנוחה השתמשה במשך שנים בטלק של ג'ונסון אנד ג'ונסון שהיה מזוהם באסבסט. לפי מסמכי בית המשפט, חבר המושבעים הורה לחברה לשלם 16 מיליון דולר כפיצויים ו-950 מיליון דולר כפיצויים עונשיים.

אריק האס, סגן נשיא עולמי לליטיגציה בג'ונסון אנד ג'ונסון, מסר כי החברה מתכננת לערער באופן מיידי, וכינה את פסק הדין "קיצוני ובלתי חוקי". האס טען כי התובעים התבססו על "מדע זבל" שלא היה צריך להיות מוצג בפני חבר המושבעים.

טריי בראנהם, אחד מעורכי הדין המייצגים את משפחת המנוחה, אמר לאחר פסק הדין כי הוא מקווה שהחברה "סוף-סוף תקבל אחריות על מקרי המוות חסרי הטעם הללו".

ג'ונסון אנד ג'ונסון מסרה בתגובה כי המוצרים שלה בטוחים ואינם גורמים לסרטן. החברה טוענת כי בשנת 2020 היא הפסיקה למכור טלק לתינוקות ועברה למוצר מבוסס עמילן תירס.

עשרות אלפי תביעות בטענה לגרימת סרטן

בפני ג'ונסון אנד ג'ונסון עומדות עשרות אלפי תביעות הקשורות למוצרי הטלק שלה. ב"ניו יורק טיימס" נכתב כי החברה ניצבת בפני "90 אלף תביעות תלויות ועומדות". הרוב המכריע של התביעות עוסק בטענות לסרטן השחלות, בעוד שמספר התביעות הטוענות למזותליומה הוא זניח.

לאחרונה דחה שופט פדרלי את הניסיון של החברה ליישב את התביעות הנוכחיות באמצעות תוכנית פשיטת רגל בהיקף 9 מיליארד דולר. זה היה הניסיון השלישי של החברה להשתמש ללא הצלחה בהליך פשיטת רגל כדי להסדיר את גל התביעות הקשור לטלק. חברת התרופות אף הקצתה כ-7 מיליארד דולר לצורך פתרון הליך פשיטת הרגל.

ג'ונסון אנד ג'ונסון הצליחה ליישב חלק מהתביעות שלא הגיעו להסדר הארצי. החברה אף הצליחה לנצח בחלק מהמשפטים, כולל במשפט שהתרחש בשבועות האחרונים בדרום קרוליינה, שם חבר המושבעים קבע כי החברה אינה אחראית לגרימת מוות.

ג'ונסון אנד ג'ונסון אינה החברה היחידה שעומדת בפני תביעות ענק. לאחרונה, חברת התרופות פייזר ניצבה בפני תביעה בארה"ב בשם קבוצת נשים שפיתחו לדבריהן גידולי מוח הקשורים לזריקת אמצעי המניעה של החברה, Depo-Provera. לפי התביעה, פייזר לא הזהירה נשים מפני סיכון מוגבר להתפתחות מנינגיומה תוך-גולגולתית - גידולים הנוצרים ברקמות המקיפות את המוח. שווי התביעות עשוי להגיע למיליארדי דולרים, ומספר התביעות צפוי לעלות לעשרות אלפים בקרב נשים אמריקאיות.