הקשר המסוכן בין השמנה לאלצהיימר

הקשר בין השמנה לאלצהיימר

השמנה מזוהה כגורם סיכון למחלות רבות, ביניהן אלצהיימר, כאשר עד כה ההערכה הייתה כי היא גורמת לכך באמצעות עירור דלקת במוח. חוקרים מבית החולים Houston Methodist בטקסס, ארה"ב, פרסמו מחקר חדש בכתב העת Alzheimer’s and Dementia, הממפה מנגנון אפשרי נוסף להשפעה של ההשמנה על המחלה הניוונית הקשה.

החוקרים זיהו כי רקמת שומן בגוף מפיצה בועיות חוץ-תאיות, המאתחלות תהליך שגורם להצטברות במוח של פלאק הקשור למחלת האלצהיימר. בועיות חוץ-תאיות הן חלקיקים זעירים בגודל ננומטרי, אשר כמו התא עצמו הם עטופים בממברנה, ונושאים בתוכם חומרים אשר משמשים לתקשורת בין תאית. האקסוזומים, שזכו בשנים האחרונות לעניין רב כפוטנציאל לתרופה וטיפולי אנטי-אייג'ינג, הם סוג של בועיות חוץ תאיות כאלה.

החוקרים מבית החולים בטקסס זיהו כי אצל אנשים עם השמנה לעומת אנשים רזים יותר, יש הבדל בתוכן הבועיות שמפרישה רקמת השומן. מסתבר כי הבועיות הללו יכולות להעביר אות אשר מתחיל שרשרת אירועים, שיכולה להוביל להצטברות במוח של פלאק עמילואיד-ביטא, המזוהה עם מחלת האלצהיימר, וכי הבועיות המופרשות אצל האנשים עם השמנה כנראה גורמות להצטברות עמילואיד מהירה יותר. המחקר נערך בדוגמאות מרקמת שומן של מטופלים, וכן בעכברים.

החוקרים מקווים כי ניתן יהיה לפתח תרופות שיוכלו להתערב בתנועה של הבועיות או לשנות את האופן שבו הן מתקשרות עם תאים במוח, כדי להפחית את הסיכון לאלצהיימר. תרופה כזו היא בעלת פוטנציאל לעזור לאנשים עם ובלי השמנה, שכן הצטברות הפלאק מתרחשת גם אצל הרזים, אף אם בהכללה לאט יותר. פיצוח המנגנון, אם אמנם נוכח בניסויים נוספים, חושף מידע נוסף על מחלת האלצהיימר, באופן שיכול להשפיע על הטיפול במחלה אצל כלל האוכלוסיה.

הפשרה של חברת התרופות עם הממשל האמריקאי: פייזר תמכור תרופותיה באתר ממשלתי בשם TrumpRX

בשבוע שעבר חלף הדדליין שקבע נשיא ארה"ב דונלד טראמפ עבור חברות התרופות העולמיות לחתום מולו על עסקה להורדת מחירי התרופות בארה"ב. עם חלוף התאריך לא ננקטו סנקציות כלשהן. אך ביום רביעי שעבר, יום אחרי פקיעת הדדליין, הודיע טראמפ על עסקה ראשונה שחתמה ממשלת ארה"ב בנושא זה, מול חברת התרופות פייזר .

על פי ההסכם, פייזר תפחית את המחירים בהן נמכרות תרופותיה ל-MedicAid, חברת הביטוח הממשלתית המכסה את האזרחים מועטי ההכנסה בארה"ב. כמו כן היא תמכור תרופות ישירות לכלל הצרכנים במחירים מופחתים באתר ממשלתי חדש, שזכה לשם הרשמי המדהים TrumpRX.

לא כל פרטי ההסכם נחשפו, ולחץ ציבורי הופעל על החברה ועל הממשלה לחשוף את ההסכם במלואו.

בינתיים, מומחים לבריאות הציבור בארה"ב כבר טעונים כי ההסכם הזה לא יעשה שינוי דרמטי לא בהכנסות של פייזר, ולא במחירים שישלמו צרכנים אמריקאים עבור התרופות שלהם. זאת מגמה סיבות: לגבי המחירים שפייזר נותנת למדיקאייד, החשיפה שלה לביטוח זה היא יחסית נמוכה. פייזר הסכימה להתאים את המחירים שהיא נותנת למדיקאייד למחירים שהיא מעניקה ל'מדינות מסויימות' באירופה. אולם, המומחים טוענים כי דווקא מדיקאייד מלכתחילה אינה משלמת מחירים גבוהים משמעותית מאירופה. לא שם נמצא הפער הגדול בין המחירים הנגבים עבור תרופות בארה"ב לבין יתר העולם.

זאת ועוד, הטענה היא כי פייזר, וחברות אחרות שיחתמו על הסכמים כאלה בעתיד, יכולות לעלות את המחיר הרשמי של התרופות שלהן באירופה, אך בפועל לגבות מחיר נמוך יותר, באמצעות מנגנוני החזר שונים. כך המחיר בארה"ב לא באמת ירד.

לגבי המכירה של התרופות ישירות לצרכן, הטענה היא כי המחיר באתר אכן יהיה נמוך יותר מאשר המחיר הרשמי שמשלמות חברות הביטוח עבור התרופות הללו - עד 85% פחות. אולם, מחיר זה כנראה עדיין יהיה גבוה יותר מההשתתפות העצמית שמשלמים אמריקאים מבוטחים, אפילו בתוכניות עם השתתפויות עצמיות יקרות. התוכנית הזו תשתלם בעיקר למי שצריכים רק תרופה אחת שעבורה הם אינם מבוטחים. המסלול הישיר עלול לפגוע בחברות הביטוח ובגורמי ביניים, כמו חברות ה-PBM שמתווכות בין חברות הביטוח לבין חברות התרופות, אולם לא בהכרח לטובת רוב הצרכנים.

עדיין לא ידוע אילו תרופות של פייזר יוצעו בהנחה באתר, אשר אמור לעלות לאוויר בתחילת 2026.

במקביל לדרישה לחתוך את מחירי התרופות, טראמפ הודיע בשבוע שעבר על מכסים מאוד גבוהים שיוטלו על חברות תרופות שלא יעבירו מפעלי יצור לארה"ב. פייזר הודיעה כי תשקיע עוד 70 מיליארד דולר בארה"ב (לאו דווקא בייצור), ונראה כי בעקבות זאת היא תהיה פטורה מהמכסים.

אלברט בורלא, מנכ"ל פייזר, אמר כי: "כעת יש לנו את הביטחון והיציבות להם אנחנו זקוקים". נראה כי גם השוק הסכים איתו, ומניית החברה עלתה 7% בשעות שלאחר ההודעה, ומדדי חברות התרופות הגדולות עלו גם הם. נראה כי השוק מצפה להסכמים נוספים מסוג זה, בתקווה כי אלה יהיו עדינים לא פחות, ויסירו את משקולת אי הוודאות ממחירי המניות בתעשיה.

מדיוונד מגייסת 30 מיליון דולר לטיפול בכוויות ופצעים

חברת מדיוונד הנסחרת בנאסד"ק, אשר מפתחת תכשיר לטיפול בכוויות ופצעים המופק מצמח האננס, הודיעה בשבוע שעבר על גיוס של 30 מיליון דולר בהנפקה פרטית לקרנות אסטרטגיות בתחום הבריאות. ההנפקה בוצעה לפי מחיר של 17.3 דולר למניה, לעומת 17.9 ביום ההנפקה. בעקבות ההנפקה ירדה המניה למחיר ההנפקה 3% בחמישה הימים האחרונים, אך עדיין רושמת עליה של 5% בחודש האחרון.

את ההנפקה הוביל בנק ההשקעות H.C. Wainwright. בעקבות הגיוס לחברה 70 מיליון דולר בקופת המזומנים.

למדיוונד שני מוצרים עיקריים: מוצר לטיפול בכוויות אשר כבר אושר לשיווק ונמכר בשנים האחרונות על ידי חברת Vericel, ומוצר לטיפול בפצעים שנמצא בניסויים קליניים מתקדמים. החברה ציינה כי הסכום ישמש לצעדי היערכות לשיווק המוצר לפצעים בתקווה שיאושר, ולהרחבת מערך הייצור גם עבור המוצר לכוויות. תהליך הרחבת המפעל כבר החל, וכושר הייצור צפוי לגדול פי 6 מסוף השנה הנוכחית.

על פי דוחותיה של מדיוונד לרבעון השני של 2025, היא רשמה ברבעון הכנסות של 5.7 מיליון דולר, גידול של 11% לעומת הרבעון המקביל. ההכנסות השוטפות של החברה מגיעות בינתיים רק מן המוצר לכוויות.

שיעור הרווח הגולמי של החברה עמד על 23.5%, וההפסד התפעולי היה בגובה ההכנסות, 5.7 מיליון דולר. ההפסד הנקי עמד על 13.3 מיליון דולר, בעקבות ההשקעה של החברה בניסוי בפצעים ובהרחבת מתקן היצור.

באשר לניסוי במוצר לפצעים, תוצאות הביניים צפויות באמצע 2026. מוצר זה, אם וכאשר יאושר, צפוי לפגוש שוק גדול משמעותית משוק הכוויות.

אישור FDA לאייסקיור לטיפול בסרטן השד

חברת אייסקיור קיבלה אישור לטיפול בהקפאה בגידולים בשד. אייסקיור נסחרת לפי שווי של 66 מיליון דולר בנאסד"ק, והיא עלתה בעקבות ההודעה ב-17% אחרי המסחר ביום שישי.

המכשיר של אייסקיור הוא המכשיר הרפואי הראשון המאושר לטיפול מקומי בהתוויה זו. עד היום המוצר היה מאושר FDA לטיפול בגידולים שפירים בשד, ובאירופה וישראל היה מאושר ושימש גם לטיפול בגידולים בשד. החברה ציינה כי תוכל לגבות מחברות הביטוח בארה"ב שיפוי ביטוחי תחת קוד קיים לטיפול בסרטן השד, ואילו בהמשך היא מקווה לקבל שיפוי נוסף. אייסקיור הכינה מבעוד מועד מערך שיווק למוצר.

האישור מוגבל לפלח שוק מסויים אותו מעריכה החברה בכ-46 אלף נשים בארה"ב בכל שנה: נשים בנות מעל 70 עם גידולים בסיכון נמוך, שגודלם קטן מ-1.5 סנטימטר והן מטופלות גם בטיפול אנדוקריני. המטרה היא לטפל במי שאינן מתאימות לניתוח. לדברי מנכ"ל החברה, איל שמיר, התוצאה הקוסמטית של הטיפול מצויינת ושביעות הרצון של המטופלות גבוהה.

האישור התקבל לאחר ניסוי קליני, ובתנאי שהחברה תמשיך במעקב אחרי המטופלות ותספק מידע נוסף מכ-400 מטופלות ב-30 אתרי טיפול. התקווה היא כי המידע הזה יכול לשמש גם להשגת השיפוי המורחב. באותם אתרים, יטופלו גם מטופלות עבור הניסוי, וגם מטופלות נוספות באופן מסחרי.

לדברי אייסקיור, אין היום מתחרים העורכים ניסויים קליניים במוצר דומה, אך האישור גם מגדיר כי כל חברה נוספת שתרצה להשתמש בהקפאה כדי לטפל בסרטן השד, תצטרך כעת להשיג נתונים העוקבים אחרי המטופלות למשך חמש שנים. ההבדל הזה הוא חלק מהמסלול הרגולטורי המיוחד שבו נרשם המוצר על ידי החברה, המעניק לה יתרונות בהיותה הראשונה להגיש מוצר לאישור באינדיקציה נחוצה.

מניית אייסקיור עלתה 72% בשנה האחרונה, אם כי עיקר העליות היו בסוף 2024, ומאז המגמה הייתה בעיקר של ירידה. שווי השוק הנמוך יחסית של החברה נובע ככל הנראה מהאתגר הגלום בשיווק בארה"ב של מכשיר רפואי חדש הדורש חינוך שוק, פרק הזמן הארוך שלקח לחברה כדי להגיע לכאן, וגיחה קודמת שלה לארה"ב עם טיפול בהקפאה בגידולים שפירים בשוק, שלא הביאה הכנסות משמעותיות.

במחצית הראשונה של 2025 היא רשמה הכנסות של 1.25 מיליון דולר בלבד, אך היא מקווה לשדרג עם אישור ה-FDA גם את פעילותה מחוץ לארה"ב.

החברה הישראלית שתזהיר את האמריקאים מפקיעת הביטוח

בתקופה הקרובה, אזרחים רבים בארה"ב צפויים לאבד את ביטוח הבריאות שלהם ואפילו לא ידעו זאת. חברת היירו הישראלית, שהוקמה ב-2018, מפעילה בוטים הקשרים בין מערכות בריאות אמריקאיות לבין המבוטחים והמטופלים שלהן, ומשיקה שירות שנועד להתמודד עם הבעיה.

"כחלק מה-Big Beautiful Bill של טראמפ, חוק המאגד בתוכו המון שינויי חקיקה קטנים, נערכו שינויים בתחום הביטוח. למשל, במקום להירשם אחת לשנה לקבל שירות Medicare למבוטח מבוגר או Medicaid למבוטח עם הכנסה נמוכה, כעת יש להירשם פעם בחצי שנה. מי שלא ישים לב לשינוי בחוק, עלול לאבד את הביטוח, ועלול להבין שזה קרה רק אחרי שיקבל חשבון שעבור משפחות רבות הוא בלתי ניתן לתשלום. זה תרחיש גרוע גם לבתי החולים, שיכולים להיתקל בבת אחת בחובות רבים שלא ניתן לגבות, באופן שיכול לסכן אפילו את בית החולים עצמו, כי אלה מערכות שעובדות על מתח רווחים נמוך.

לכן פיתחה היירו מערכת אשר מזהה עבור חברות הביטוח או ארגוני הבריאות את המטופלים שעלולים להיקלע לבעיה הזו, ומתקשרת אליהם בשיחה קולית או הודעה, באמצעות בוט בינה מלאכותית, כדי לוודא איתם שהם רשומים לביטוח, וכדי ללמד אותם מה לעשות אם אינם רשומים. "כשניגשנו למערכות הבריאות עם הפתרון הזה, הם היו פעורי פה. הם אמרו - עוד לא התחלנו בכלל לחשוב איך נתמודד עם זה", אומר קרוש. היירו היא חברה למטרות רווח, אך תעניק את השירות הזה בחינם. "אנחנו לא רוצים שבתי החולים שהם הלקוחות שלנו יפשטו את הרגל", אומר קרוש.

היירו לא הוקמה כחברה בתחום הבריאות, אלא כחברה לפיתוח סוכני בינה מלאכותית עבור חברות המעוניינות לתקשר עם הצרכנים שלהם. "אנחנו השתמשנו ב-GPT לפני שהוא נהיה סלב", צוחק קרוש. אולם, עם ההבנה בשנים 2022-2023 כי החברה הקטנה מישראל לא תוכל להתחרות בחברות כמו OpenAI, הוחלט להתמקד בתחום המורכב יותר, תחום הבריאות, והיום החברה ממוקדת לחלוטין בתחום הזה. בין לקוחתיה 40 מערכות בריאות גדולות בארה"ב.

החברה עדיין אינה נותנת ייעוץ רפואי, אך היא כבר מסייעת בקביעת תורים ובחידוש מרשמים. "רוב השיחות לקול סנטרים שלהם הן לגבי תורים", אומר קרוש. ולמה לא באפליקציה? ובכן, במערכת הבריאות בארה"ב רוב הגורמים אינם אוחזים באפליקציית ניהול תורים כמו זו שאנחנו רגילים אליה מקופות החולים הישראליות. החברה ניצלה את היכולות שלה גם כדי לבצע זימון תורים שהוא יותר מותאם אישית, למשל פרישת מרחב התורים ללקוחות שמוכנים לנסוע רחוק יותר בעבור תור מהיר, או הקצאת תורים ארוכים יותר למטופלים שהמקרה שלהם מורכב יותר.

"בארה"ב הבוט שלנו מייעץ הרבה לגבי כסף. האם מגיעה לך הבדיקה, תוך לקיחה בחשבון למשל מתי עשית אותה לאחרונה ואם הסיכון שלך מוגבר. המורכבות אינסופית".

החברה גייסה עד היום כ-50 מיליון דולר ומעסיקה כ-120 עובדים בארה"ב ובישראל, כאן נמצא מרכז הפיתוח. הכנסותיה מגיעות לעשרות מיליוני דולרים.