פרס נובל

פרס הנובל בפיזיקה מוענק לשלושה חוקרים שגילו תופעות קוואנטיות במעגלים חשמליים

פרס הנובל לפיזיקה לשנת 2025 ניתן לג'ן קלרק הבריטי מאוניברסיטת קליפורניה בברקלי, מישל דבורה הצרפתי מאוניברסיטת ייל וג'ון מרטיניס האמריקאי מאוניברסיטת קליפורניה בסנטה ברברה • החוקרים הדגימו את תופעת המינהור במעגלים חשמליים - על בסיס גילוי זה פותחו יכולות חדשות בתחום מכאניקת הקוונאטים

גלי וינרב 13:28
ג'ון מרטיניס, מישל דבורה וג'ון קלרק
פרס הנובל לפיזיקה לשנת 2025 ניתן לג'ון קלרק הבריטי מאוניברסיטת קליפורניה בברקלי, מישל דבורה הצרפתי מאוניברסיטת ייל וג'ון מרטיניס האמריקאי מאוניברסיטת קליפורניה בסנטה ברברה, עבור גילוי של תופעות קוואנטיות במערכות בסדר גודל מיקרוסקופי.

פרס נובל ברפואה הוענק לחוקרים מארה"ב ויפן על חקר מחלות אוטואימוניות

אם זרקתם כדור לעבר קיר, האם הוא יוכל לעבור דרכו? בפיזיקה הקלאסית - אין סיכוי. בפיזיקה הקוואנטית - ישנו סיכוי קטן שחלקיק יופיע לפתע בצידו השני של מחסום, בהסתברות נמוכה מאוד. תופעה זו נקראת מנהור, אך עם גילויה, עלתה השאלה מהו הגודל המקסימלי של מערכת שיכולות להתגלות בה תופעות כאלה. ברור כי הן לא יכולות להתרחש כשאנחנו חובטים בכדור סקווש כלפי קיר, אך היכן כן?

החוקרים זוכי פרס הנובל השנה הדגימו את תופעת המינהור ותופעה נוספת של פיזיקה קוואנטית במעגלים חשמליים, מערכת גדולה יחסית. על בסיס גילוי זה פותחו יכולות חדשות בתחום מכאניקת הקוונאטים, בין היתר בתחומי הצפנה קוואנטית, מחשבים קוואנטים וחיישנים קוואנטים.

מרטיניס אף נשכר על ידי חברת גוגל כחלק מהצוות שהחל בבניית המחשב הקוואנטי של החברה. בימים אלה הוא מנהל חברה משלו בתחום.