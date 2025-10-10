ועדת פרס הנובל לשלום לשנת 2025 החליטה להעניק את הפרס למריה קורינה מצ'אדו, מנהיגת אופוזיציה מוונצואלה וחברת האיספה הלאומית של ונצואלה. בהודעת הוועדה נכתב כי הפרס מגיע ל"אלופת שלום אמיצה ומחויבת - אישה ששומרת על להבת הדמוקרטיה בוערת בתוך חושך גובר".

לפי הודעת הוועדה, היא זכתה בפרס על "עבודתה הבלתי נלאית לקידום זכויות דמוקרטיות עבור אזרחי ונצואלה ועל המאבק שלה להשיג מעבר צודק ושליו מדיקטטורה לדמוקרטיה". כמו כן, בוועדה הגדירו אותה כדוגמא יוצאת דופן של "אומץ לב אזרחי באמריקה הלטינית בתקופה האחרונה".

מצ'אדו הייתה דמות מאחדת באופוזיציה הפוליטית בוונצואלה, שכבר הייתה מפולגת - לפי הוועדה, אופוזיציה שמצאה מכנה משותף בדרישה לבחירות חופשיות וממשלה מייצגת.

בתקופה בה הדמוקרטיה נמצאת תחת איום, חשוב להגן על הקרקע המשותפת הזו, אמרו, והגדירו את ונצואלה כמדינה שהייתה בעבר דמוקרטית ומשגשגת. תושבי וונצואלה חיים בעוני, אל מול מיעוט עשיר. בהודעת הוועדה נכתב כי "כמעט 8 מיליון איש עזבו את המדינה. האופוזיציה דוכאה באופן שיטתי באמצעות זיופים בבחירות, העמדה לדין ומאסר".

"איחדה את האופוזיציה של ארצה"

לקראת הבחירות בשנת 2024, מצ'אדו הייתה מועמדת האופוזיציה לנשיאות, אבל המשטר הסיר את המועמדות שלה. היא תמכה בנציג של מפלגה אחרת, ומאות אלפי מתנדבים התגייסו כדי להיות משקיפים במטרה למנוע מהמשטר לזייף את הבחירות, כך נכתב בהודעה. למרות שלאחר ספירת הקולות היה ברור שהאופוזיציה ניצחה בפער, המשטר סירב לקבל את תוצאת הבחירות.

בשנה האחרונה, מצ'אדו אוימה ונאלצה לחיות במחבוא - עדיין בוונצואלה, ובכך העניקה השראה למיליוני אנשים.

"מריה קורינה מצ'אדו עומדת בכל שלושת הקריטריונים שנקבעו בצוואתו של אלפרד נובל לבחירת חתן פרס לשלום. היא איחדה את האופוזיציה של ארצה. היא מעולה לא נרתעה מהתנגדות למיליטריזציה של החברה בוונצואלה. היא נותרה איתנה בתמיכתה במעבר שליו לדמוקרטיה", כך נכתב בהודעת הוועדה. יתרה מכך, "היא מגלמת את התקווה לעתיד אחר, עתיד שבו זכויות היסוד של האזרחים מוגנות וקולם נשמע. בעתיד הזה, אנשים יהיו סוף סוף חופשיים לחיות בשלום".

כלי תקשורת טענו: טראמפ מיהר להגיע לעסקה בטרם ההכרזה על הפרס

ההודעה הזו מטעם הוועדה באוסלו תאכזב מאוד, ככל הנראה את מנהיג העולם החופשי, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. בשבועות האחרונים פורסמו ידיעות רבות על מהלכים של הנשיא טראמפ והתבטאותו הפומבית בכך שהוא רוצה לקבל את הפרס הנכסף. כלי תקשורת רבים דיווחו שהנחישות של טראמפ לסגור עסקה במהירות בין ישראל לחמאס נבעה מלוח הזמנים הדוחק של ההכרזה לפרס נובל לשלום. לאחרונה פורסם בתקשורת הנורבגית כי טראמפ התקשר לשר האוצר של נורבגיה בחודש שעבר כדי לברר לגבי המועמדות שלו לפרס נובל לשלום, וזו לא פעם ראשונה שזה קורה. לפי הדיווח, טראמפ התקשר לשר ואמר לו כי הוא "רוצה את הפרס, וגם לדון במכסים".

בעבר, טראמפ כבר כתב ברשת החברתית Truth שהוא לא יקבל את הפרס "לא משנה מה אעשה"

המליצו עליו לקבלת הפרס מכמה כיוונים: ראש הממשלה בנימין נתניהו, על הסכמי אברהם; מנכ"ל פייזר אלברט בורלא, על הטיפול במגפת הקורונה; ממשלת פקיסטן על היחסים עם הודו; ראש ממשלת קמבודיה, הון מאנה, על סיום סכסוך הגבול מול תאילנד; מדינות ארמניה ואזרבייג'ן על הסכם לשלום בין המדינות; ועוד מספר מנהיגים מאפריקה בעקבות הסכם השלום בין רואנדה לקונגו.

"אף פרס, או היעדרו - לא ימעיטו מההשפעה העמוקה שהייתה לו על השלום העולמי"

מטה משפחות החטופים עמדו לצידו של הנשיא טראמפ, וכתבו: "על אף שוועדת פרס נובל בחרה השנה בזוכה אחר, האמת נותרת ברורה ובלתי ניתנת לערעור - אין מנהיג או ארגון שעשו יותר למען השלום בעולם מנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ.

"הנשיא טראמפ פועל ללא לאות, גם ברגע זה ממש, כדי להבטיח את השבתם של כל 48 יקירינו - החיים והחללים. החיים המוכרחים לשוב הביתה כדי להתחיל את השיקום וההחלמה. החללים לקבורה ראויה בכבוד, קבורה וסגירת מעגל שנמנעה ממשפחותיהם זמן רב מדי.

"הישגיו חסרי התקדים של הנשיא טראמפ בתחום קידום מדיניות השלום בשנה האחרונה מדברים בעד עצמם. אף פרס, או היעדרו - לא יוכלו להמעיט מההשפעה העמוקה שהייתה לו על משפחותינו ועל השלום העולמי. מחויבותו להשבת החטוף האחרון ולסיום המלחמה אינה תלויה בפרסים או בתשבחות. נמשיך לעמוד לצד הנשיא טראמפ במאבקו להשלים את המשימה הזו, וההיסטוריה תזכור את הישגיו כתרומה המשמעותית ביותר לשלום העולמי בדורנו".

יו"ר מפלגת ישראל ביתנו, ח"כ אביגדור ליברמן אמר כי "כשהחטופים יחזרו, צריך להעניק לטראמפ את פרס ישראל. אני אגיש את ההמלצה בעצמי, כמועמד בקטגורית: 'מפעל חיים - תרומה מיוחדת לחברה ולמדינה'. אין ראוי ממנו".