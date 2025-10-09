1 נמאס להם

ב־2011 זה היה 'האביב הערבי'; ב־1968 זה היה 'האביב של פראג'; ב־1848 זה היה 'אביב העמים' של אירופה.

נראה שעכשיו הגיע תורו של הסתיו. הרחובות מתלקחים בשורה של ארצות, שאוקיינוסים מפרידים ביניהן, אבל יש להן מכנה משותף ברור אחד: דור צעיר מודיע לזקניו, שהם נמאסו עליו.

האדמה רועדת בשבועות האחרונים בנפאל, בקניה, באינדונזיה, בפיליפינים, במדגסקר, במרוקו, בסרביה; סימני נרגנות בוקעים משורה של ערים אירופיות גדולות, שבהן האיבה לישראל הפכה למנוע של גיוס ושל התארגנות נגד הסדר הפוליטי והחברתי.

קשה לקבוע מה בדיוק משותף להם, חוץ מן השימוש המסיבי במדיה חברתית ובהסתופפות תחת האִפיון הסוציולוגי GenZ.

השבוע אנחנו מתבוננים בעיקר במרוקו ובמדגסקר. זו האחרונה, האי הרביעי בגודלו בעולם מול החוף הדרום מזרחי של אפריקה, היא מסיפורי הכישלון המצמררים של העידן הפוסט־קולוניאלי. מאז עצמאותה מצרפת, לפני 65 שנה, התמ"ג שלה פחת ב־45% בשעה שאוכלוסייתה גדלה פי שישה ויותר.

GenZ של מדגסקר פרץ לרחובות בגלל מחסור במים ובחשמל. מנהיגיו דחו השבוע הזמנה לדיאלוג. "לא נשוחח עם משטר המדכא, תוקף ומשפיל את הדור הצעיר ברחובות", הם אומרים. לפחות 22 מהם נורו למוות. השבוע, הנשיא מינה גנרל בשירות פעיל לראש הממשלה, וזה תמיד סימן מבשר רעות.

2 סתיו מרוקאי

צעירי מרוקו הראו השבוע שסבלנותם פקעה. סרטוני וידיאו במדיה החברתית מתארים המוני צעירים צועדים ברחובות עיר הבירה רבאט (שאינה העיר הגדולה ביותר) בדרישה להתפטרות הממשלה. תהלוכות דומות היו בערים נוספות, כולל אגאדיר וטנג'יר.

נראה שאת המחאה הצית המשבר החמור במערכת הבריאות: מחסור ברופאים, במיטות בבתי חולים ובתרופות. היא התחילה בארבעה פעילים בקבוצה של משחקי וידיאו. מאז היא גדלה לרבע מיליון, ונטלה לעצמה את השם GenZ 212. שלוש הספרות מציינות את אזור החיוג של מרוקו.

מניפסט אחד של הקבוצה אומר: "ארצנו מדברת רק שפה אחת - שפת האלימות והדיכוי. כל אימת שקול מורם לטובת הצדק, הוא נענה בחבטת אלה; וכל אימת שמתעורר הרצון לשינוי, הוא מדוכא באמצעות גזרות. נראה שהמדינה מאמינה רק במשוואה אחת: פחד מוליד ציות. אבל המדינה אינה מבינה שדור שלם חצה את מחסום הפחד".

3 מלחמות טראמפ

הנשיא טראמפ מוסיף להדהים ביכולתו לגלגל כל כך הרבה כדורים באוויר בעת ובעונה אחת. בשבוע שבו הוא מסיים את מלחמת עזה, הוא משגר צבא נגד שתי ערים אמריקאיות גדולות בשליטת המפלגה הדמוקרטית. מאות חיילים של המשמר הלאומי נשלחו השבוע מטקסס אל העיר שיקגו, במדינת אילינוי; וטראמפ מנסה לשלוח את המשמר הלאומי של קליפורניה אל העיר פורטלנד, במדינת אורגון. הניסיון השני הוקפא לפי שעה בהוראת בית משפט.

הנשיא טוען ששתי הערים האלה נמצאות ב"מצב מלחמה", והפשיעה האלימה בהן יוצאת מכלל שליטה. הוא גם מאשים את מושל אילינוי ואת ראש העיר של שיקגו, שניהם דמוקרטים, בסירוב להגן על כוחות של משטרת ההגירה (ICE), שהוא שלח כדי לצוד מהגרים לא חוקיים. ביום ד' הוא קרא לעצור את המושל ואת ראש העיר. אם הוא מתכוון ברצינות, אפשר שהוא יהיה זקוק לעזרתם של זרים בהשכנת שלום באמריקה.

4 קונים זהב

בעלי זיכרון אולי לא שכחו כמה עלה זהב לפני 1971, כאשר הנשיא ניקסון ניתק אותו מן הדולר: 35 דולר לאונקיה. טיפש מי שלא קנה. מחיר האונקיה חצה השבוע את 4,000 הדולר. בנק ההשקעות גולדמן סאקס צופה שהוא יגיע ל־4,900 דולר עד סוף 2026.

כל זה לא לגמרי מתקבל על הדעת. רכישות מסיביות של זהב התחרזו בעבר עם אינפלציה גבוהה, עם משבר כלכלי, עם בורסה מדשדשת או נופלת. הפעם, בוודאי בארה"ב, הבורסה עולה לה כפורחת, האינפלציה נמוכה, והכלכלה מוסיפה לצמוח. האומנם הקונים יודעים משהו?

5 ענוות רובסון

התגובה האינסטינקטיבית של מישהו שהתבשר כי הוא זכה בפרס נובל? תלוי מי המישהו. אחד משלושת חתני פרס נובל לכימיה, ריצ'רד רובסון האוסטרלי לימד אותנו השבוע פרק בענווה. האין זה שיא ראוי לקריירה המרשימה שלך? שאל אותו מראיין בי.בי.סי. "אני?", השיב רובסון בן ה־88, "קריירה מרשימה?"

