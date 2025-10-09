"אני מפחד לקחת את ההסכם הזה כמובן מאליו, אבל כל הסימנים מצביעים שאנחנו מתקרבים לשחרור החטופים. ואם זה יקרה, זה יהיה רגע היסטורי לעם היהודי ולמדינת ישראל. צריך להכיר בכך שזה ניצחון מוחץ למדינת ישראל נגד חמאס ושאר אויביה", כך אומר דיוויד פרידמן, לשעבר שגריר ארצות הברית בישראל ומקורבו של הנשיא דונלד טראמפ, בשיחה מיוחדת עם גלובס.

פרידמן מכיר את טראמפ מקרוב. עוד בקמפיין הבחירות לנשיאות ארצות הברית ב־2016 הוא ייעץ לו, וניהל את הקמפיין של הנשיא בישראל. בתקופת כהונתו הראשונה של טראמפ, בין 2017־2021 כיהן פרידמן כשגריר ארצות הברית בישראל.

על ההסכם שנחתם לפנות בוקר בין רביעי לחמישי, וכולל את שיחרור החטופים החיים והמתים, הוא אומר כי "אני חושב שיהיו הרבה מאוד אנשים בדמעות, ואני אהיה אחד מהם. זה אירוע מאוד מאוד מרגש. זו התוצאה שהעם היהודי קיווה לו והתפלל לה בשנתיים האחרונות". פרידמן משתף מתפילה בבוקר בכותל: "היו בכותל יותר מ־100 אלף איש הבוקר ואני חייב לומר, שתחושת האופטימיות והציפייה של הקהל לנוכח הרעיון שאולי סוף סוף נראה סיוף לסיוט הזה עם שחרור החטופים - מעולם לא הרגשתי דבר כזה. ואני בישראל כבר המון המון שנים".

דיוויד פרידמן אישי: בן 67, נשוי + 5 ילדים

מקצועי: שימש כשגריר ארה"ב לישראל בין 2017־2021, מחבר הספר "מדינה יהודית אחת" שייצא בהוצאת סלע מאיר

עוד משהו: ביקר בישראל למעלה מ־100 פעם במהלך 30 השנים האחרונות, ואף מחזיק בדירה בירושלים, בה הוא מבקר בחגים עם משפחתו

לא מקבל 'לא' כתשובה

איך טראמפ הצליח בניגוד לממשלים קודמים? מה האקס פקטור שלו

"אני קרוב לטראמפ כבר הרבה שנים, אני מכיר אותו גם בפן הממשלתי וגם בפן העסקי, ויש לו כוח רצון שאין לאף אחד אחר. כשהוא מחליט לעשות משהו, הוא לא מקבל 'לא' כתשובה. הוא לא עוצר עד שהוא גורם לאנשים להצטרף לצידו.

זה מה שהוא עשה כאן, הוא לקח את כל העולם הערבי והזיז אותם לצד של ישראל. אף אחד לפניו לא הצליח לעשות את זה. חמאס התעורר בבוקר וגילה שאין להם בעלי ברית, חוץ מאיראן, שאתם יודעים - ראשיהם נערף על ידי צבא ארצות הברית וצבא ישראל. הוא הזיז 30, 40, אתם יודעים, 50 מדינות ערביות לצד של ישראל ונגד חמאס".

פרידמן מאמין ש"הבסיס לכך הוא כוח רצון ונחישות. אנשים לא רוצים לסרב לו כי הוא גם מישהו שכופה השלכות על מדינות שפועלות בניגוד לאינטרסים של אמריקה. אני חושב שהוא פשוט קשוח יותר, חזק יותר וחכם יותר מכל מי שבא לפניו. ובעזרת ה', אנחנו נראה בימים הקרובים את הפירות לעבודה הזו".

נתניהו לא יסכים למדינה פלסטינית

בשנה שעברה פרידמן הוציא ספר בהוצאת סלע מאיר בשם "מדינה יהודית אחת". הספר עוסק בפתרון הסכסוך הישראלי־פלסטיני, ותומך בפתרון מדינה אחת - מדינה יהודית ריבונית מנהר הירדם ועד ים התיכון, שתיטיב גם עם התושבים היהודים וגם עם הפלסטינים. שאלנו את פרידמן מה הוא חושב על כך שההסכם מניח את התשתית העתידית למדינה פלסטינית.

"אני חושב שהטקסט האמיתי של ההסכם לא מדבר על מדינה פלסטינית. הטקסט מדבר על זה שהצדדים יעבדו ביחד בצורה שהצד הפלסטיני יהיה בטוח ויוכל לחיות בשלום, בביטחון ובטיחות, כל עוד כמובן, גם מדינת ישראל. הטקסט לא אומר שתהיה מדינה פלסטינית, נתניהו לא הסכים למדינת פלסטינית ואני חושב שהוא לעולם לא יסכים למדינה פלסטינית", אומר פרידמן. "הספר שלי לא טוען שישראל צריכה לקחת את השטח מהנהר ועד הים כעונש לפלסטינים או כדרך לנקום בהם, אלא שזו התוצאה הטובה ביותר. זאת תהיה התוצאה הטובה ביותר עבור יהודים ופלסטינים כאחד, כי ישראל היא האומה היחידה כריבון שיכולה להביא לפלסטינים עולם של שגשוג, שלום, ביטחון, חינוך ושירותי בריאות טובים יותר".

לדבריו, האפשרות של מדינה אחת יהודית עדיין נשארה על השולחן, והוא "מצפה שזה יהיה השולחן למשל כל המשך ממשל טראמפ".

סביב כל המשא ומתן, דווח שסיפוח הרצועה הוסר מהר מאוד מהפרק. זה משהו שציפית לו?

״אני חושב כשהנשיא דיבר על זה, אבל אני לא רוצה לשים מילים בפה שלו. באופן כללי, אני חושב שהנשיא דיבר על נסיבות שבהן ישראל פועלת באופן חד צדדי. אני חושב שלישראל עדיין יש את היכולת והזכות להציג את טיעון הסיפוח ואני חושב שהנשיא יקשיב לזה. אני לא חושב ששום דבר שהוא אמר שולל את ההזדמנות של מדינת ישראל לטעון מדוע צריכה להיות מדינה יהודית אחת, ולמה זו התוכנית הטובה ביותר עבור יהודים ופלסטינים כאחד".

הדואליות של קטאר

בתפקידו כשגריר ארצות הברית בישראל, פרידמן עמל במשך שנים על עבודה מול המדינות השונות במזרח התיכון. אחת מהן גם קטאר, שפעלה מצד אחד כמתווכת משמעותית בעסקה, אך היא במקביל ידועה כמממנת של חמאס ובדעותיה נגד מדינת ישראל. שאלנו את פרידמן איך הוא רואה את הדואליות הזו של קטאר, והוא הבהיר מיד: "זו דואליות, כזו שכמעט סותרת את עצמה".

לדבריו, "אני מקווה שההסכם מאותת על שינוי במיקוד אצל קטאר ומדינות ערביות אחרות. אני מקווה שהמדינות האלו כעת חושבות על ישראל כשותפה קבועה וחיונית במזרח התיכון יציב. אני לא חושב שהם הסתכלו על ישראל כך בעבר. ההשקפה של הנשיא היא שכל המדינות במזרח התיכון צריכות לקבל את ישראל כשחקנית קבועה וחיונית, ובוא נודה בזה, ישראל אכן כזו.

"יש לישראל את הצבא החזק במזרח התיכון, את המודיעין החזק במזרח התיכון, את האוניברסיטאות הטובות ביותר, את אחת הכלכלות החזקות ביותר במזרח התיכון. כשהנשיא מדבר על הסכם שלום במזרח התיכון, ולא רק בין ישראל לחמאס, אני מקווה שהוא מתייחס להרחבה של הסכמי אברהם, שבה עוד מדינות יצטרפו ויקבלו את ישראל שוב, ויתחילו לשתף פעולה עם ישראל בנושאים של יציבות אזורית".

עד כמה אתה חושב שהשלב השני בעסקה, בו חמאס צריך להוריד את הנשק, באמת יקרה?

"אני אופטימי, לא בגלל שאני מאמין לכל מה שחמאס אומר, כי אני לא. אבל אני אופטימי כי אני חושב שלחמאס אין להם ברירה. אין להם בעלי ברית, אין להם חברים. באמת לא נשאר מהם הרבה. אני חושב, כל דבר חוץ מהנחת הנשק יוביל להשמדה מהירה מאוד ומכרעת של כל מה שנשאר מחמאס. אז אני חושב שהם יעשו את זה".

אתה חושב שמגיע לנשיא טראמפ נובל?

"אני חושב שהגיע לו ב־2020 עם הסכמי אברהם. אני חושב שהיום שהוא ראוי לזה אפילו יותר. אני לא יודע מה מניע את האנשים באוסלו, אבל אם הוא לא יקבל את הפרס, זה יהיה מבוכה למוסד הנובל. עם זאת, גם אם הוא לא יקבל זאת, ההישג שלו לא ייפגע בשום אופן.

"הוא השיג דברים מדהימים עם או בלי הפרס הזה. אבל בין אם הוא יקבל את הפרס ובין לא - זה לא משנה את העובדה שהוא השיג כאן תוצאה יוצאת דופן שכל כך הרבה אנשים בישראל ובעולם התפללו לה".