ממגפות ועד נזק כלכלי: הברחת בעלי חיים היא פשע נגד החברה כולה

הברחת בעלי חיים אסורים לגידול היא אחת מתופעות הפשע הפחות מדוברות, אך מהחמורות ביותר. מאחורי המספרים היבשים מסתתר נזק עצום לטבע, לכלכלה ולבריאות הציבור. על פי הערכות בינלאומיות, מדובר בשוק עולמי המגלגל עשרות מיליארדי דולרים בשנה, ובדרך כלל מקושר לרשתות הברחה של סמים, נשק ובני אדם.

הקורבנות הראשונים הם כמובן בעלי החיים עצמם. ציפורים נדירות, קופים אקזוטיים, זוחלים ייחודיים ואף יונקים גדולים נלכדים בטבע ומוברחים בתנאים איומים. רבים מהם אינם שורדים את המסע הארוך.

צפופים בכלובים, ללא מזון ומים, חשופים ללחצים עצומים ולמחלות. מי שכן מגיע ליעד, נאלץ לחיות בשבי רחוק מבית הגידול הטבעי שלו, לעיתים בתנאים ירודים, ולעיתים משתחרר או בורח או משוחרר אל הסביבה החדשה אם לא נמצא לו קונה.

כאן מתחילים הנזקים האמיתיים למערכות האקולוגיות. כאשר מוציאים מין מהטבע, נוצרת שרשרת שלמה של הפרעות: טורפים שנעלמים גורמים לעלייה דרמטית באוכלוסיות הטרף, עופות שאחראים להפצת זרעים נעלמים, והיערות מאבדים את יכולת ההתחדשות.

1. בינואר 2023 נערך מבצע עולמי חסר תקדים בהיקפו למניעת סחר בבעלי חיים. במסגרתו נתפסו אלפי בעלי חיים, מאות שנהבים במשקל 780 ק"ג, ונעצרו או עוכבו לחקירה 934 חשודים. 2. סחר בלתי חוקי בחיות בר הוא אחד מענפי הפשע המאורגן הגדולים ביותר בעולם. לפי נתוני האינטרפול, הענף מגלגל יותר מ-20 מיליארד דולר מדי שנה. 3. המקרים השכיחים יותר של הברחות בעלי חיים הם של ציפורים ושל זוחלים. במקרים המתוקשרים יותר מדובר באריות, קופים ושאר חיות אקזוטיות.

חרקים מסוימים מתפשטים ללא בקרה כי היצורים שאכלו אותם נלקחו מהמערכת. התוצאה היא פגיעה ביציבות של מערכות חיים שלמות, תהליך שיכול להימשך שנים ולשנות נופים שלמים.

תחרות עם בעלי חיים מקומיים

נזק נוסף נגרם כאשר בעלי חיים מוברחים משתחררים או ננטשים בסביבה שאינה בית הגידול המקורי שלהם. כך נולדים מינים פולשים: יצורים שאינם חלק מהמארג המקומי אך מתרבים במהירות, מתחרים עם בעלי חיים מקומיים, ולעיתים אף מדביקים אותם במחלות.

ברחבי העולם יש אינספור דוגמאות: תוכוני הדררה שהפכו לחלק מהנוף העירוני, ציפורי המיינה הידועות לשמצה, נחשים שגרמו להכחדת עופות מקומיים באיים, ודגים אקזוטיים שהדיחו מינים מקומיים מנהרות ומנחלים. כל מין פולש כזה הופך לבעיה יקרה שממשלות נאלצות להתמודד איתה במשך עשורים, וברוב המקרים - הניסיונות נכשלים.

הברחת חיות בר איננה רק עניין אקולוגי אלא גם איום בריאותי. בעלי חיים שמובלים באופן לא חוקי עוברים מסעות ארוכים בצפיפות ובתנאי היגיינה נחותים. זהו כר פורה להתפרצות מחלות שעלולות לעבור לבני אדם. די להזכיר את החשש ההולך וגובר ממגפות שמקורן במעבר מחוללי מחלה מחיות בר לאדם. במילים אחרות, מה שמתחיל בכלוב קטן בשוק אפור - יכול להפוך במהרה למשבר בריאות עולמי.

מעבר לכך, הברחות מחבלות במאמצים גלובליים לשימור מינים. מדינות משקיעות מיליונים בהקמת שמורות טבע ובפרויקטים של רבייה, אך ציידים מבריחים מסוגלים לחבל בהישגים בתוך ימים. כאשר חיות בר נלכדות לצורכי מסחר, לא רק שהן אינן משמשות לשימור, אלא שלעיתים מדובר בפרטים חיוניים, נקבות בוגרות או גורים, שפגיעתם באוכלוסייה עצומה.

פגיעה גם במקור הכנסה מרכזי של מדינות

גם הכלכלה נפגעת. מינים פולשים גורמים לנזקי חקלאות עצומים, מחייבים הדברה יקרה ופוגעים במאזן האקולוגי שעליו נשענים גם דייג ותיירות. כאשר הטבע מאבד את ייחודו, גם תיירות אקולוגית, מקור הכנסה מרכזי למדינות רבות, נפגעת.

הברחת בעלי חיים היא לפיכך לא רק פשע נגד חיות הבר, אלא נגד החברה כולה. היא פוגעת במגוון הביולוגי, מסכנת את בריאות הציבור, מערערת את הכלכלה ומעקרת מאמצים של עשרות שנים לשימור טבע. הפתרון לא יכול להיות מקומי בלבד: מדובר בתופעה בינלאומית הדורשת שיתוף פעולה בין ממשלות, ארגוני אכיפה, גופי שמירת טבע והציבור הרחב.

הצעד הראשון הוא הגברת מודעות, להבין שחיה אקזוטית בכלוב בסלון איננה סמל יוקרה אלא חלק משרשרת של הרס סביבתי. הצעד הבא הוא אכיפה נחושה נגד המבריחים וסוחרי החיות, לצד פיתוח חלופות כלכליות לאוכלוסיות במדינות המקור, שנאלצות לעיתים להתפרנס מציד והברחות.

בסופו של דבר, השאלה איננה רק מה יקרה למין זה או אחר, אלא איזה עולם נוריש לדורות הבאים. הברחת בעלי חיים מאיימת על האיזון העדין של מערכות הטבע, ועלינו לעצור אותה לפני שנמצא את עצמנו חיים בעולם דל ומוחלש, שבו לא נותרו חיות בר אלא תמונות באלבומים ישנים.