1 עסקת החטופים תיתן רוח גבית למסחר, אך הדואליות יירדו בחדות

שבוע מסחר מקוצר יתקיים בת"א כאשר מחר (א'), הבורסה תיסגר בשעה 14:25 לרגל חול המועד סוכות. בימים שני ושלישי לא יתקיים מסחר לרגל חג שמחת תורה וביום רביעי תחזור הבורסה ליום מסחר רגיל.

מחר, המסחר צפוי להיפתח במגמה מעורבת כאשר מצד אחד, עסקת החטופים שצפויה לצאת לדרך ביום שני הקרוב עתידה להשפיע לחיוב על הסנטימנט בבורסה המקומית, בהמשך למגמה שנרשמה ביום חמישי האחרון, אז המדדים המרכזיים שברו שיאים חדשים לנוכח הבשורות על סיום המלחמה ועסקת החטופים. עם זאת, הירידות בוול סטריט שנרשמו בסוף השבוע האחרון לנוכח הצהרותיו של טראמפ על הטלת מכסים חדשים על סין (הרחבה מטה), לא פסחו על המניות הדואליות הישראליות ואלה צפויות להעיב על פתיחת המסחר בתל אביב ביום ראשון.

בראש היורדות מניות השבבים, קמטק , נובה וטאואר סמיקונדקטור שצפויות לחזור עם פערי ארביטראז' שליליים של 7%, 6% ו-5% בהתאמה. אל המגמה השלילית הצטרפו מניות בכירות נוספות בבורסה הישראלית, כמו גילת , נייס , ת.א.ת. ואיי.סי.אל .

2 איומי המכסים של טראמפ חזרו: S&P 500 ביום הגרוע מאז אפריל

וול סטריט ננעלה ביום שישי האחרון בירידות חדות לאחר שנשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, הודיע כי יטיל מכסים חדשים של 100% על סין "מעבר לכל המכסים שהיא משלמת כעת", החל מה-1 בנובמבר. הודעתו של הנשיא הגיעה שעות לאחר שאיים ב"העלאה מסיבית" של מכסים על יבוא סיני בתגובה לפיקוח החדש שסין הטילה על יצוא מינרלים נדירים משטחה.

מניות המתכות הנדירות שהן למעשה סלע המחלוקת החדש זינקו לאחר שטראמפ אמר שסין מחזיקה את העולם "בשבי" בתחום המתכות. "אגיע לכך, כנשיא ארצות הברית, שאצטרך להפעיל נגד מהלך זה אמצעים כלכליים," אמר טראמפ בפוסט בפלטפורמת המדיה החברתית שלו, Truth Social. "לכל אלמנט שהם הצליחו למונופול, לנו יש כפול. מעולם לא חשבתי שזה יגיע למצב כזה, אבל אולי, כמו בכל דבר, הזמן הגיע."

על רקע דבריו של טראמפ, נאסד"ק ירד ב-3.5%, S&P 500 ב- 2.7% וחתם את היום הכי גרוע של המדד מאז אפריל. מדד הדאו ג'ונס השיל 1.8%. מדד הפחד (VIX) זינק ב-30%, הנפט צנח ב־4%. תשואות האג"ח הממשלתיות בארה"ב ירדו בחדות כאשר המשקיעים ברחו לנכסים בטוחים יותר. כך, התשואה ל-10 שנים ירדה ביותר מ-2% לרמה של 4.05%. גם בתשואה לשנתיים צללה לרמה של 3.52%.

גם בששוק הפורקס העולמי נרשמה סערה - הדולר נחלש מול המטבעות המרכזיים ובפרט מול האירו והליש"ט, אך התחזק מול הפרנק השוויצרי, הדולר האוסטרלי והדולר הניו זילנדי. לעומת זאת, מול השקל, הדולר זינק בכ-1.5% ביום שישי האחרון.

השקל התחזק לאחרונה על רקע הציפיות להסכם מול חמאס, וחתימתו הובילה להתחזקות נוספת. השקל היה המטבע החזק ביותר בחודש האחרון, וביום חמישי אף עלה במהלך המסחר ביותר מ־1% גם ביחס לדולר וגם ביחס לאירו, ונסחר בשיא של מעל 3 שנים לעומת הדולר. עם זאת, התחזקותו נבלמה כאמור בסוף השבוע האחרון כאשר נסחר ב-3.29 מול דולר אחד ונחלש ב-2% מול האירו, לרמה של 3.83 שקלים.

3 השבוע בגזרת המאקרו: מה צפוי במדד המחירים לצרכן בישראל?

ביום רביעי הקרוב (לאחר החג) יפורסם מדד המחירים לצרכן לחודש ספטמבר. מתן שטרית, הכלכלן הראשי של קבוצת הפניקס מעריך בשיחה עם גלובס כי לאחר שלושה מדדים חיוביים ברצף, "מדד ספטמבר המאופיין בעונתיות שלילית צפוי לרדת להערכתנו ב-0.2% (הקונצנזוס מצביע על ירידה של כ-0.3%), ולהותיר את הקצב השנתי ברמה של 2.9% - בתוך יעד יציבות המחירים, אך סמוך לגבול העליון".

עוד הוא מציין כי הסעיף המרכזי שצפוי לתרום לירידה במדד הכללי הוא סעיף תחבורה ותקשורת, על רקע ירידה עונתית בטיסות לחו"ל. מנגד, מחירי המזון, פירות וירקות וכן סעיף הדיור צפויים לרשום עליה.

"בכל הנוגע למדיניות המוניטרית", מוסיף שטרית, "אף שהאינפלציה צפויה להיוותר בתוך היעד, הגורם המרכזי שצפוי להשפיע על החלטת הריבית הקרובה הוא עסקת החטופים וסיום המלחמה - מהלך שמקרב את מועד הפחתת הריבית, כפי שגם משתקף מתמחור בשווקים, המצביע על הסתברות של כ-90% להפחתה כבר בנובמבר".

במקביל הוא מציין כי עסקת החטופים הובילה לירידה נוספת בפרמיית הסיכון - מחיר ה-CDS ל-5 שנים הגיע בסופ"ש לכ-70 נ"ב, ובכך נותר גבוה בכ-10 נ"ב בלבד בהשוואה לערב חרבות ברזל. הירידה בפרמיית הסיכון משתקפת גם בהתחזקות השקל, תהליך שצפוי לתרום לצמצום לחצי המחירים ולהמשך התמתנות סביבת האינפלציה במבט קדימה.

"למרות שנובמבר נראה כמעט נעול וסגור בעיני השווקים, נזכיר כי בהודעת הריבית האחרונה הדגיש בנק ישראל שגם בתרחיש של סיום המלחמה, השפעת שיפור צד ההיצע על האינפלציה תלויה גם בהתפתחויות בצד הביקוש. לפיכך, לא ניתן לפסול אפשרות שבנק ישראל יעדיף להמתין עם הפחתת הריבית להחלטה שתתקיים בינואר 2026", מסכם.

מעבר לים, בשבוע הקרוב תתחיל רשמית בוול סטריט עונת הדוחות לרבעון השלישי של השנה, עם פרסום הדוחות הכספיים של הבנקים ג'יי.פי מורגן , מורגן סטנלי , בנק אוף אמריקה , וולס פארגו , גולדמן זאקס וסיטיגרופ ביום שלישי. באתר ההשקעות Zacks העריכו שדוחות הבנקים יספקו פתיחה חיובית לעומת הדוחות. עוד חברות שיפרסמו דוחות במהלך השבוע: חברת ההשקעות בלקרוק , חברת מוצרי הצריכה ג'ונסון אנד ג'ונסון , חברות השבבים ASML ו־TSMC .

בארה"ב, במידה והשבתת הממשל שנמשכת כבר כשבוע תגיע לסיומה, ובגוש האירו יתפרסמו מדדי המחירים לצרכן לחודש ספטמבר, ובבריטניה יפורסם התמ"ג לאוגוסט.