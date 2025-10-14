על מועדון הרצח של יום חמישי משודר: נטפליקס

ז'אנר: קומדיה בלשית

בימוי: כריס קולומבוס

שחקנים: פירס ברוסנן, הלן מירן ובן קינגסלי

שפה: אנגלית

זמן עלייה: אוגוסט 2025

קל לחייך מול "מועדון הרצח של יום חמישי" (The Thursday Murder Club), כששחקנים ותיקים לועסים את התפאורה ועדיין יש להם את השיניים לעשות זאת. זה נשמע גילני? אולי, אילולא הקסם של הממתק הקליל ועמוס הכוכבים היה כולו טמון בכך שגיבוריו נמצאים בשלב מאוחר בחייהם - וחדים כתמיד. וזו ממש זריקת אינסולין לצופה.

הסרט בבימויו של כריס קולומבוס ("שכחו אותי בבית", "גברת דאוטפייר") ובעיבוד של קייטי ברנד וסוזן הית'קוט לרומן של ריצ'רד אוסמן, "מועדון הרצח של יום חמישי" מרגיש כמו עוד יצירה אחת מני רבות עם השם "מועדון" בכותרת, ובהחלט זו לא הראשונה שמקבלת דחיפה מ"דיור מוגן". האם קהל היעד של הבייבי בומרס באמת כה מוקסם ממבט של "כפר נופש" על העולם? ייתכן שכן, אם רק הייתה מיטה פנויה ב־Coopers Chase, מנזר לשעבר בקנט, אנגליה, שנדמה ששכן בו המסדר העשיר ביותר שעבר את תומאס קרומוול בשלום. לפי הדיווחים, הצילומים נערכו ב־Englefield House המפואר בברקשייר.

בלשית בדימוס מספקת תיקי רצח לפענוח

במבנה רחב ידיים מתגוררים הדיירים המבוגרים רון (פירס ברוסנן), איברהים (בן קינגסלי) ואליזבת (הלן מירן, שכבר זכתה באוסקר על גילום אליזבת אחרת). בימי חמישי הפנויים שלהם הם פותרים תיקי רצח קרים. הפרטים על מקרי רצח שלא פוענחו סופקו בעבר בידי חברתם הדיירת פני (סוזן קירבי), בלשית בדימוס, אך זו נמצאת בתרדמת ובהוספיס; ג'ויס (סיליה אימרי), אחות במחלקת טראומה לשעבר, היא דיירת חדשה במקום ובהמשך גם במועדון - שגויסה כמומחיות רפואית.



בית הדיור המוגן Coopers Chase נמצא באופן לא מפתיע על הכוונת של יריב שמזימותיו מסמנות אותו כרשע בהתגלמותו: איאן ונת'ם (דייוויד טננט) לא זומם רק לחפור את בית הקברות הסמוך לבית, הוא רוצה גם להרוס את המנזר לשעבר ואת הכנסייה שם ולבנות במקום דירות יוקרה. העובדה שלדיירים בו יש חוזי שכירות לא מזיזה לו.

הדאגה היחידה שלו, כך נראה, היא שותפו טוני קארן (ג'ף בל, שוב בתור "בריון" אנגלי), הבעלים בשותפות של הקרקע שעשוי להרוויח מהתוכנית. אבל טוני לא יעשה כלום כל עוד דודתו מוד (רות שין הנפלאה) חיה וגרה במקום. האם מישהו מכוון אליה? לא, היא מפחידה מדי. אבל טוני מסומן כמת.

המועדון מוצא עצמו בתוך כאוס בזמן אמת

על ידי מי? ובכן, החשודים לא חסרים. די לומר שרצח אחד מוביל לאחר, והמועדון מוצא עצמו לפתע בתוך כאוס בזמן אמת. "האיש שבפנים" שלהם במשטרה הוא דונה דה־פרייטס (נעמי אקי), שמקבלת את תיק קארן בזכות התככים של אליזבת, יש לה סודות והיא עוזרת למועדון להקדים את אנשי החוק. אליזבת לא יכולה לעשות הרבה למען פני, או למען בעלה סטיבן (ג'ונתן פרייס), גם הוא דייר ב־Coopers שסובל בהדרגה מדמנציה. אבל היא מרכזת את כל כוחותיה בסמכות שלא מוטלת בספק. כמעט מלכותית.

נימת הרגש הנוגה מכוונת לחלוטין

מוזר כמה חזרתיות יש ב"מועדון הרצח של יום חמישי", מלבד כל הפנים המוכרות, שחלקן מופיעות לשבריר שנייה. ריצ'רד אי. גרנט ("דוקטור הו"), למשל, מופיע באפליקציית קמאו כשותף מפוקפק של ונת'ם וקארן. מירן וברוסנן, שהופיעו לאחרונה יחד ב־"MobLand", מעולים כאן - אך לאו דווקא כזוג האהוב.

דניאל מייז חוזר שוב על דמות השוטר המגושם מ־"Moonflower Murders" עם לזלי מנוויל, שיחד עם שין נמנים עם להקת השחקנים הבלתי־רשמית של הבמאי מייק לי. דמותו של פרייס ב־"Slow Horses" סובלת גם היא מדמנציה, והשחקנית הסופר־ורסטילית סיליה אימרי נראית כאילו היא נמצאית בכל מקום - אך כמעט ולא ניתן לזהות אותה לעומת התפקיד שלה בסדרה ארוכת השנים "Better Things" של פמלה אדלון.

יש משהו מוכר גם בפסקול של תומס ניומן הפורה, ובכל זאת הוא נושא את הצופה קדימה לתוך רגעי הפתיחה של הסרט במיידיות, יחד עם הדחיפה שמעניקים הצילום של דון ברגס והעריכה של דן צימרמן.

בראש ובראשונה זהו סרט של שחקנים. יש אולי משהו מריר־מתוק ברמיזה כאן שמאגר השחקנים הדגולים הולך ומצטמצם - וזה נכון במיוחד לסיפור כזה. אבל כל נימת הרגש הנוגה ב "מועדון הרצח של יום חמישי" מכוונת לחלוטין.