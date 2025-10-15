החל מהלילה: צפי לעומסי תנועה כבדים בשדרות רוקח בתל אביב

החל מהלילה ועד לכניסת השבת - עבודות להנפת גשר מעל שדרות רוקח בתל אביב צפויות לגרום לעומסי תנועה כבדים.

● המטרו בסכנה? בענף התשתיות נערכים להמשך החרם האירופי

● המדען הראשי של הרלב"ד: "צריך ללמוד מיוון ולהגביל את המהירות בערים ל-30 קמ"ש"

העבודות הן חלק מפרויקט הקו הירוק של הרכבת הקלה בגוש דן, ובמסגרתו כשלושה גשרים יחוברו יחדיו - קטע גשר גני יהושע, שמעל שדרות רוקח, יונף ויחובר לחלקי הגשר שכבר עומדים משני צידי הדרך. הגשר יחבר את גני יהושע לגשר החוצה את האיילון ומתחבר למנהרת רוזנפלד שמערבית לנתיבי איילון. אורכו המצטבר של הגשר יעמוד על 600 מטרים, והוא ייצר הפרדה מפלסית בין הרכבת הקלה לתנועת הרכבים.

העבודות הכבדות והיקרות להקמת גשרים - הפרדות מפלסיות, מחלפים ומנהרות לאורך תוואי הקו הירוק - הן תוצאה של תכנון שנוי במחלוקת שנועד לפגוע כמה שפחות בתנועת כלי הרכב הפרטיים ולהמציא יש מאין זכות דרך לרכבת הקלה. בכל אופן, גם הפעם העבודות יבוצעו לא בשבת אלא יפגעו בציבור הנוסעים לפני כניסת שבת.

מפת החסימה ודרכי המעקף / צילום: נת''ע

אילו כבישים ייחסמו?

כך, חברת נת"ע הודיעה כי במהלך העבודות יבוצעו במקום הסדרי תנועה, הכוללים חסימת מקטע של שדרות רוקח באזור הגשר. זאת, החל מ-16 באוקטובר (יום ה') באחת בלילה, ועד 17 באוקטובר (יום ו') בשעה 17:00. המקטע נמצא בין רחוב שטרית בכור לרמפת הירידה מאיילון צפון, וגם רחוב אייזיק רמבה ייסגר לתנועת כלי רכב בין שדרות רוקח לבית מספר 1 באקספו. "המקטע ברוקח ייסגר מטעמי בטיחות, וזאת על-מנת להבטיח את שלומם של הנהגים, ובתאום עם כלל הרשויות לרבות, משטרה ישראל ועיריית תל אביב", נכתב בהודעת החברה. "מומלץ לנסוע בדרכים החלופיות".

את החסימות ברוקח ניתן יהיה לעבור ברכב פרטי על-ידי מעקף במחלף קק"ל. גם התנועה בנתיבי איילון תושפע שכן הירידה מאיילון צפון לכיוון רוקח תחסם. העבודות ישפיעו על תנועת האוטובוסים ויושפעו קווים רבים של החברות דן, מטרופולין, קווים ואלקטרה אפיקים. כמו כן, השינויים ישפיעו על מוקדי עניין מרכזיים בתל אביב ובגוש דן כמו גני יהושע, מתחם האקספו, לונה פארק, אוניברסיטת תל אביב ובתי חולים כמו אסותא ורפאל.