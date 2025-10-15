למרות המדיניות הספרדית: החברה הישראלית גייסה הון מקרן מקומית

ספרד, תחת ממשלו של פדרו סאנשז, היא אולי אחת המדינות העוינות ביותר את ישראל בעת האחרונה. אך למרות זאת, ולמרות ביטול עסקאות נשק עם רפאל במאות מיליוני דולרים - יש עוד חברות ישראליות שעושות עסקים במדינה ואפילו מגייסות הון ממשקיעים מקומיים.

כזו היא פריזמה פוטוניקס (Prisma Photonics) שמודיעה היום (רביעי) אחר הצהריים על גיוס 30 מיליון דולר בהובלת קרן הדיפנס-טק פרוטגו של ליטל לשם ולי מוזר ובהשתתפות הקרן הספרדית אדרה ונצ'רס (Adara Ventures) שמתמחה בהשקעות דיפ טק ומנהלת נכסים בשווי של 350 מיליון יורו. עוד השתתפו בהשקעה: חברת חשמל דרום אמריקאית שאת שמה לא ניתן לפרסם כמשקיעה חדשה, וכן המשקיעים הקיימים - קרן אינסייט, צ'יאונה שוויץ וכן זרוע ההשקעות של שניידר אלקטריק, SE Ventures.

פריזמה פוטוניקס, של ד"ר ערן ענבר, פיתחה מערכת חישה המבוססת על רשת של סיבים אופטיים הפרוסים למרחקים של אלפי קילומטרים ומשמשים כרשת חיישנים למגוון מטרות כמו זיהוי פריצה למתחם מאובטח, זיהוי שריפות יער ליד קווי מתח גבוה או בחינת קיבולת נוספת לרשת החשמל. זאת, על ידי שימוש במודל AI המאומן על מידע ייחודי לחברה.

הפתרון של החברה אומץ על ידי 15 מפעילי רשת להולכת חשמל במדינות דרום אירופה. בחברה לא מגלים את זהות הלקוחות, אך ניתן להעריך שהפתרון מסייע גם לחברות חשמל בספרד לנהל את רשת החשמל, בהתאם לשריפות המשתוללות במדינה בשנה האחרונה. בחברה מקדמים את רשת הסיבים האופטיים כפתרון חישה לא רק לניטור של רשתות חשמל, אלא גם של צנרת, נפט וגז, ומתקנים מאובטחים לאורך אלפי קילומטרים ללא צורך בהתקנה של חיישנים ייעודיים.

מערכת נייט קרס של פריזמה פוטוניקס / צילום: פריזמה פוטוניקס

ההשקעה השנייה של היזמת הישראלית

מבחינת קרן הדיפנס-טק פרוטגו - זו ההשקעה השנייה של היזמת ליטל לשם ומייסדת קרן AnD Ventures, לי מוזר, לאחר ההשקעה בחברת הרחפנים אקסטנד. הקרן אף הודיעה רשמית כי גייסה 70 מיליון דולר מתוך יעד של 100 מיליון - רובם, לפי ההערכה מחברת ההשקעות Ares מפלורידה, השקעה שמנוהלת על ידי דיוויד קפלן, והשאר משמות בולטים מעמק הסיליקון כמו בכיר פייסבוק לשעבר דיוויד מרקוס ומייסד טינדר שון ברד.

מוזר, שהקימה את קרן אנד וצ'רס, מביאה עמה ניסיון בהשקעות ובגיוס הון בארה"ב. לשם מצידה, לשעבר קצינה בחיל המודיעין, מביאה נסיון ביצועי בתפקידים בכירים בחברות כמו קרביין ומובילאיי וכן בחברת המודיעין העסקי פרונטיר של אריק פרינס, מייסד התאגיד הלוחמה הפרטי בלאקווטר.