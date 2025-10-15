בהשקה שקטה: אפל חושפת מוצרים חדשים עם מעבד M5 החדש

ענקית הטכנולוגיה אפל משיקה בשעה זו מספר מוצרים חדשים - בהם הדור הבא של המעבדים העצמאיים שלה, MacBook Pro חדש, iPad Pro חדש, וגם שדרוג לקסדת המציאות הרבודה שלה, Vision Pro. אפל השיקה את המכשירים החדשים בהשקה שקטה, כלומר, אפל שלחה הודעות לעיתונות לעיתונאים - ללא אירוע השקה מיוחד כפי שנהגה בעבר. נזכיר כי בספטמבר האחרון השיקה החברה את ליין iPhone 17 החדש שלה, שכלל בין היתר את iPhone Air - האייפון הדק ביותר שייצרה עד כה.

● למרות המדיניות הספרדית: החברה הישראלית גייסה הון מקרן מקומית

● אנבידיה ואמזון בירכו על שחרור החטופים. מה אפשר ללמוד מההבדל

אפל חשפה את מעבד ה־M5, שלדבריה מהווה את "הקפיצה הגדולה הבאה" בביצועי הבינה המלאכותית במחשבי החברה. המעבד מיוצר בטכנולוגיית 3 ננומטר מהדור השלישי, ומספק, על פי החברה, ביצועי GPU גבוהים עד פי ארבעה מהדור הקודם, כולל מאיץ עצבי בכל ליבה.

מי שמצוטט בהודעת החברה הוא הישראלי הבכיר ג’וני סרוג’י, סגן נשיא בכיר לטכנולוגיות חומרה באפל. סרוג’י, שעל פי דיווחים שוקל את המשך דרכו בחברה, אמר כי "M5 מוודא את הקפיצה הגדולה הבאה בביצועי בינה מלאכותית עבור אפל".

כיצד המעבד משפיע של המכשירים החדשים?

אחד המכשירים הראשונים שמקבלים את המעבד החדש הוא MacBook Pro עם מסך בגודל 14 אינץ’. לדברי החברה, הדגם החדש מציע שיפור של פי 3.5 בביצועים במשימות בינה מלאכותית, אחסון מהיר יותר וחיי סוללה של עד 24 שעות. מחירו ההתחלתי עומד על 1,599 דולר (כ־5.5 אלף שקל), והוא זמין להזמנה בארצות הברית החל מהיום.

גם iPad Pro חדש הוצג היום, המצויד אף הוא במעבד ה־M5. אפל טוענת כי המעבד מעניק לאייפד "כמות מדהימה של כוח וביצועי בינה מלאכותית בעיצוב האולטרה־נייד של האייפד פרו". על פי החברה, הדגם החדש מספק ביצועים גבוהים עד פי 3.5 מהדור הקודם. המחירים יתחילו ב־1,000 דולר לדגם 11 אינץ’ וב־1,300 דולר לדגם 13 אינץ’. לצד המכשיר החדש, החברה מציעה גם אביזרים נלווים - בהם Apple Pencil, Apple Pencil Pro, המקלדת העצמאית של אפל ועוד.

אפל הציגה גם את Apple Vision Pro, שיצויד מעתה במעבד החדש. לדברי החברה, השדרוג יביא לשיפור בביצועים, ברינדור התצוגה ובזרימת העבודה, וכן לחיי סוללה ארוכים יותר. אפל מבטיחה גם חיי סוללה טובים יותר. לפי החברה, המעבד החדש מעבד 10% יותר פיקסלים בצגי ה־micro-OLED, מה שאמור להוביל לתמונה חדה ומפורטת יותר. בנוסף, המכשיר תומך כעת בקצב רענון של עד 120 הרץ, להפחתת טשטוש תנועה. משך השימוש בסוללה עומד על כשעתיים וחצי, או עד שלוש שעות של צפייה בווידיאו - בטעינה אחת. המחיר הגבוה נותר ללא שינוי ועומד על 3,500 דולר.