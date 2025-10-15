ההכרזה המפתיעה של הנשיא טראמפ ביום שישי, על הטלת מכסים בגובה 100% נגד סין, הביאה למכירת קריפטו שמחקה מעל 19 מיליארד דולר בפוזיציות ממונפות. שני חשבונות שהימרו נגד השוק דקות ספורות לפני פרסום החדשות השיגו רווח בלתי צפוי של 160 מיליון דולר.

הביטקוין ירד ב־12% באותו הערב, מה שאילץ הנזלות שהביאו למכירות רבות אפילו יותר, ודחפו את המחירים כלפי מטה. נכסים דיגיטליים פחות פופולריים חוו ירידות תלולות של עד 80%. CoinGlass, פלטפורמת נתוני קריפטו, ציינה כי היקף המכירה המדווח כנראה נמוך מן ההיקף בפועל, שכן פלטפורמות רבות אינן מפרסמות נתוני הנזלה.

ערך הקריפטו כבר ירד אמנם בעבר, אך אנליסטים אמרו כי הירידה החדה חשפה את המינוף הקיצוני שתדלק עלייה שנמשכה חודשים, שהחלה לאחר בחירתו של ממשל טראמפ, שנחשב ידידותי לתעשייה.

הצניחה בשבוע שעבר מדגישה גם עד כמה שווקים אלה קשורים כעת לגיאופוליטיקה - וכיצד מחיריהם מגיבים להחלטות מדיניות של הממשל, שחבריו בעלי החזקות גדולות בנכסים שהם משפיעים עליהם. הטוקן של World Liberty Financial, פרויקט קריפטו הנתמך על ידי הנשיא טראמפ ושלושת בניו, ירד ביותר מ־30% ביום שישי.

לקראת הירידות, שני חשבונות ב‏־Hyperliquid, בורסה מבוזרת המאפשרת למשקיעים לבצע הימורים ממונפים על מחירי קריפטו עתידיים, הימרו באופן משמעותי על כך שהביטקוין ומטבע האת'ריום ירדו. עד סוף היום ביום שישי, הפוזיציות נסגרו עם רווח של 160 מיליון דולר.

הימורים על ירידה במחיר הביטקוין

עיתוי העסקאות - האחרונה שבהן נרשמה דקה בלבד לפני הודעת המכס של טראמפ - עורר ספקולציות ברשתות החברתיות כי ייתכן שהן הושפעו ממידע פנימי. עם זאת, ההימורים נרשמו לאחר שבייג'ינג הודיעה על הגבלות חדשות על ייצוא מינרלים נדירים - הצעד שבסופו של דבר היה זה שהוביל לתגובת המכס של טראמפ.זהות הסוחר או הסוחרים עדיין אינה ידועה. מ־Hyperliquid לא התקבלה תגובה.