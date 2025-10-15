המחירים בישראל יורדים - הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה היום שמדד המחירים לצרכן לחודש ספטמבר ירד ב-0.6%, גם שיעור האינפלציה השנתי יורד, 2.5% לעומת 2.9% שנמדד באוגוסט, הכלכלנים ציפו לירידה מתונה יותר.

● האינפלציה בישראל ממשיכה להתקרר - קצב שנתי של 2.5% בספטמבר; מחירי הדירות ירדו חודש שישי ברציפות

יוני פנינג, אסטרטג ראשי, חדר עסקאות מזרחי טפחות מדגיש את התיקון במחירי הטיסות החודש: "הוא משמעותי מאוד. והאחראי העיקרי להפתעה כלפי מטה היום. גם בשנה שעברה זה היה בסיס לירידה מהותית במדד, אם כי בהחלט לא כמו זו היום. ובכל זאת, להערכתנו, יש פה עוד פוטנציאל מסוים להמשך ירידות בסעיף הזה. הפוטנציאל הזה מגיע כמובן ממחירי הטיסות עצמן, לאור הגדלת ההיצע. אבל גם כתוצאה משער החליפין".

"בנוסף, לאופן הדגימה של הלמ"ס", כתב פנינג, "הכולל טיסות שהזמנו עד שבעה חודשים מראש, אפשר להעריך שבתרחיש של רגיעה בטחונית מכאן והלאה, תהליך ההתמתנות של הסעיף הזה ימשך עד האביב של 2026. ולהערכתנו, הוא יהיה מהותי מבחינת המדד כולו. כמובן שגם סעיף ההרחה בארץ התמתן מסיבות דומות. אבל נעריך שפה התיקון ימצה את עצמו בקרוב".

יונתן כץ הכלכלן הראשי של לידר שוקי הון מזכיר גם את מחירי השכירות: "מדד ספטמבר הפתיע בחדות כלפי מטה עקב ירידה חדה במיוחד במחירי הטיסות בשיעור של 16% והתמתנות במחירי השכירות בחישוב שנתי ל- 3.9% מ- 4.3% לפני חודש, זאת לאחר מספר חודשים של האצה".

ומה יהיה עם הריבית?

למרות ההתקררות באינפלציה דומה שבנק ישראל יחכה עד סוף נובמבר, פגישתו הבאה בטרם יחליט על הורדת ריבית - היום יצא הבנק בהודעה חריגה, בה הוא מדגיש כי לא יקבל החלטה חדשה בנוגע לריבית במשק עד למועד הקבוע (24 בנובמבר). זאת על רקע גל שמועות כי תיתכן הפחתה שלא מן המניין בגובה הריבית (4.5%).

מדד המחירים הבא, של אוקטובר צפוי להתפרסם מספר ימים לפני קבלת אותה ההחלטה. במזרחי טפחות מציעים לחכות עם הציפייה להורדת ריבית מהירה: "הנתון היום בהחלט דרמטי. אבל מבחינת מדיניות בנק ישראל בהמשך, לא נקדים לסכם את השפעת סביבת האינפלציה טרם ההודעה בסוף נובמבר, לאור העובדה שמדד המחירים הבא, של אוקטובר, צפוי להתפרסם מספר ימים לפני קבלת אותה ההחלטה, ובניגוד לנתון היום, פה אנחנו דווקא רואים פוטנציאל משמעותי לעלייה במדד. עם זאת, בימים האחרונים, ראינו את ההסתברות הגלומה להורדה שם נעה לכיוון ה-70%. כנראה שנראה עלייה עכשיו על רקע נתון האינפלציה היום, להערכתנו, אל קרוב לוודאות".

כץ מלידר שוקי הון שהורדת הריביות תחל בנובמבר : "לאחר מדד ספטמבר הנמוך, ירידה חדה באינפלציית הליבה והייסוף בשקל, סביר להניח שהריבית בחודש ינואר 2026 תעמוד על 4% אחרי שתי הורדות ריבית של 0.25% בנובמבר ותחילת ינואר. אלו חדשות מאד חיוביות עבור האפיקים הארוכים".