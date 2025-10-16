טראמפ בטוח: זה הצעד שיסיים את "המלחמה המגוחכת" ברוסיה

אחרי שבחודשים האחרונים ייבוא הנפט הרוסי של הודו היה נקודת מחלוקת בוושינגטון, שאף הובילה להטלת מכסים על ניו דלהי, טראמפ יצא הלילה (ד') בהכרזה משמעותית. "מודי הבטיח לי שהם לא יקנו נפט מרוסיה", אמר הנשיא האמריקאי בתדרוך עיתונאים בחדר הסגלגל.

"מודי חבר שלי, יש לנו מערכת יחסים נהדרת. אבל לא היינו מרוצים מכך שהוא קונה נפט מרוסיה, כי זה איפשר לרוסיה להמשיך במלחמה המגוכחת הזו. הם הבטיחו לי שבתוך פרק זמן קצר הם לא יקנו נפט מרוסיה, והם יחזרו אליה לאחר סיום המלחמה", הוסיף הנשיא ואמר שהמהלך של מודי הוא "צעד גדול". עם זאת, טראמפ לא נקף בתאריך בו הפסקת הייבוא תחל, ואף ציין שזה לא יקרה באופן מיידי ויידרש "תהליך קטן".

זה לא סתם שטראמפ מתעקש דווקא על הודו. האומה המאוכלסת ביותר היא כיום צרכנית הנפט השלישית בגודלה בעולם, וע"פ קצב הצריכה שלה היא צפויה לעקוף את סין עד 2030. כיום, היא תלויה לחלוטין בנפט הרוסי: ע"פ נתוני חברת המחקר Kpler רוסיה מייצאת כ-3.35 מיליון חביות נפט גולמי ביום, והודו לוקחת 1.7 מיליון מתוכם.

בחודש שעבר הנשיא האמריקאי פנה לאיחוד האירופי בבקשה להטיל מכסים של על 100% על הודו בשל רכישות אלו. זאת, לאחר שארה"ב כבר הטילה מכס עונשי של 25% על יבוא מהודו, מה שמעלה את סך המכסים מהמדינה לרמה של עד 50%.

הבאה בתור אגב, היא סין, שמייבאת 1.1 מיליון חביות ביום מרוסיה. בהכרזתו הלילה על הודו, טראמפ לא שכח גם אותה: "עכשיו אנחנו צריכים לגרום לסין לעשות את אותו הדבר".