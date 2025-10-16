לאחר עליה של 87% בשנה החולפת במחיר מנייתה, ניצלה חברת הבנייה למגורים פרשקובסקי את המומנטום החיובי בבורסה והשלימה אתמול הקצאה פרטית של מניות לשני גופים מוסדיים: בית ההשקעות אי.בי.אי, וחברת הביטוח מנורה מבטחים.

● המניות שקפצו ב-30% בשבעה ימי מסחר, והאם עדיין כדאי להשקיע בהן?

● פרשנות | רוכשי הדירות מתרחקים מתל אביב, והמחיר ירד בכ-200 אלף שקל

פרשקובסקי, בראשות יוסי פרשקובסקי ביצעה הקצאה של 306 אלף מניות (1.4% מהון המניות שלה) במחיר של 164 שקל למניה (נמוך ב-2.6% מהמחיר בבורסה). בתמורה יוזרמו לחברה 50 מיליון שקל. את ההקצאה הפרטית הובילו אקטיב חיתום של עומרי לוי ואייפקס הנפקות בניהולו של אסף דגן.

המהלך מנצל ראלי חזק ועוצמתי במניות חברות הנדל"ן, בדגש על מניות ענקיות הבנייה למגורים. מאז פרסום תוכנית טראמפ בחודש שעבר, שהתגבשה לעסקה לסיום המלחמה והחזרת החטופים, זכו המניות לחיבוק חם מצד המשקיעים המקומיים. מדד ת"א בנייה עלה במעל ל-20% בחודש החולף, משלים עליה בשיעור דומה (18%) מתחילת השנה, שהיא עדיין נמוכה יותר בכמחצית מביצועי מדד הדגל המקומי (ת"א-35).

הבוסט לענף הבנייה מגיע גם על רקע התגברות הערכות בשוק שהריבית עתידה להתחיל לרדת, מה שיקל על נוטלי המשכנתאות כך שיוכלו לרכוש דירות, וגם על הקבלנים שנאלצים לשלם הלוואות יקרות לבנקים לקידום הפרויקטים שלהם. יחד עם זאת, בבנק ישראל הודיעו אתמול (ד') באופן חריג שהחלטת הריבית הקרובה תתקבל במועדה בעוד חודש וחצי ולא תוקדם באופן ש"לא מן המניין".

פרשקובסקי היא אחת החברות החריגות (לחיוב) שמדווחות מדי חודש על נתוני מכירת הדירות שלה. בסוף ספטמבר דיווחה החברה כי מכרה בתשעת החודשים הראשונים של השנה 660 דירות ב-7 פרויקטים שונים שהיא מקימה בערים תל אביב, הרצליה, אשדוד, חיפה וליד לוד (בן שמן). סך התמורה בגין הדירות שמכרה החברה באותה תקופה הסתכם ב-1.54 מיליארד שקל, והוא כלל גם מכירת שטחי מסחר לא גדולים בהיקף של 6.4 אלף מ"ר.

ליאור ברקוביץ, מנהל השקעות, IBI קרנות נאמנות, מסביר מה עומד מאחורי ההשקעה: "פרשקובסקי היא חברה ותיקה ואיכותית, עם הנהלה מנוסה והצפי לריבית שתרד בשנה הקרובה תתמוך מאוד בפעילות החברה. בנוסף, הנקודה אולי המשמעותית ביותר, היא שהחברה זכתה בשנה האחרונה במספר קרקעות לדיור להשכרה במרכז הארץ במחירי קרקע נוחים מאוד. בכך החברה תהפוך להיות בשנים הבאות, לאחר השלמת הבנייה, לבעלת 4,500 דירות להשכרה, שהפכו למוצר במחסור במדינת ישראל. מה גם שבמקום למכור דירות ולהכיר ברווח חד פעמי (כפי שהיא פועלת כיום), החברה תהפוך את הכנסותיה ליציבות יותר, גדולות יותר וחוזרות, כתוצאה מהנבה על הדירות להשכרה, ובכך למעשה תשנה את המודל העסקי שלה".