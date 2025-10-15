רוכשי הדירות מתרחקים מתל אביב, והמחיר ירד בכ-200 אלף שקל

אחרי חצי שנה של ירידות, מחירי הדירות במגמת ירידה בקצב שנתי של כ-4%, כשבתל אביב מדד המחירים בנפילה של ממש, שבאה לידי ביטוי בירידות של כ-200 אלף שקל במחירי הדירות הממוצעים במחוז. שוק השכירות רשם ירידה קלה אך מפתיעה. אלה עיקרי מדד מחירי הדירות שפירסמה הלמ"ס.

מה עיקרי הממצאים?

מחירי הדירות בישראל במגמת ירידה, מזה חצי שנה. הירידה החודשית האחרונה הגיעה לרמה גבוהה של 0.6%. המקום המוביל בירידות הוא תל אביב, בעוד שדווקא מחוז ירושלים הוא המושך את המדד כלפי מעלה.

מדד שירותי דיור בבעלות הדיירים המשקף מגמה של שוק השכירות מורה על ירידת מחיר קלה ומפתיעה לקראת החגים, ואולם שוכר דירות חדשים משלמים מאות שקלים בחודש יותר מקודמיהם.

מה קורה בשוק הדירות?

רוכשי הדירות לא מגיעים למשרדי המכירות, וגם לא לדירות היד שנייה. לייתר דיוק - מגיעים, אך במספרים נמוכים מאוד, ונדגים: בשנה ממוצעת מספר העסקאות החודשיות מגיע לכ-9,200; ממוצע הרכישות החודשי ב-2025 מגיע לכ-7,200 עסקאות בלבד. מדובר בנתון משברי לכל דבר ועניין, שרק טבעי שילווה גם בירידות מחירים.

ואכן, כאמור, בחודשים יולי-אוגוסט מדד מחירי הדירות ירד ב-0.6%. מדובר בחודש שישי רצוף של ירידות. במצטבר מדד מחירי הדירות ירד בששת החודשים הללו ב-2%.

איזה אזור גיאוגרפי מוביל את הירידות?

במדד האחרון של יולי-אוגוסט "הבליח" מחוז המרכז עם ירידה חודשית ענקית של 1.8%. מדובר במספר חריג ביותר; בסך הכל מדד מחירי הדירות במוז זה ירד בשלושת החודשים האחרונים ב-3%; ואולם אם מסתכלים על ירידות תקופתיות - מחוז תל אביב מוליך את הירידות - ובענק. מדד יולי-אוגוסט של מחירי הדירות במחוז זה ירד ב-0.9% לעומת קודמו; ואולם אם מסכמים את הירידות בחצי השנה האחרונה מקבלים כבר ירידה של כ-6% במחיר, שהם כ-200 אלף שקל.

לעומתם, מדדי המחירי הדירות בייתר המחוזות שומרים עדיין על עליות, בהסתכלות חצי שנתית. מדד מחירי הדירות במחוז ירושלים עלה ב-1% במדידה חודשית, וזה של הדרום - ב-0.8%. בצפון הוא ירד ב-0.2% ובחיפה ב-0.4%, ואולם בהסתכלות חצי שנתית המדד במחוז חיפה נותר יציב עם עלייה של 2.5%.

אילו סוגי דירות מובילים את הירידות?

דירות חדשות. מדד מחירי הדירות החדשות הנוכחי מורה על ירידה של 1.2% בחודש במחירי הדירות החדשות, שזה מספר גבוה ביותר. אין מדד למחירי הדירות יד שנייה, אך מהנתונים ניתן להבין שמחירי הדירות יד שנייה ירדו בקצב איטי יותר.

מה עם שוק השכירות?

מדד מחירי שירותי דיור בבעלות הדיירים ירד בחודש ספטמבר ב-0.2%, שזה נתון חודשי מפתיע, שכן בדרך כלל הירידות התקופתיות במחירי השכירות מתחילות אחרי החגים. ואולם הנתונים המשלימים על המחירים שמשלמים שוכרי דירות חדשים מורים שהמצב לא השתנה משמעותית מחודש שעברו. השוכרים החדשים משלמים, על פי הלמ"ס שכר דירה שגבוה ב-5.3% מזה ששילמו קודמיהם בדירה. בהמרת האחוזים לכסף, מדובר בעלייה ממוצעת של כ-260 שקל בחודש.