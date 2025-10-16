ענת אגמון היא בעלת תואר שני בכורמות וייננות מהפקולטה לחקלאות של האוניברסיטה העברית. מעורבת במיזם היין "צ'ירז" ומבעלות השליטה בגלובס

עם יותר מ-300 ימי שמש בשנה, טמפרטורות גבוהות וקרינה חורכת שמוחזרת מקרקע בהירה, עשירה במלח אך ענייה במינרלים ובחומרי מזון, הנגב הוא אחד מאזורי היין המאתגרים בעולם. שמו של האזור הזה, שגבולותיו שורטטו עוד בתקופת התנ"ך, "וְהָיָה לָכֶם פְּאַת נֶגֶב מִמִּדְבַּר צִן עַל יְדֵי אֱדוֹם, וְהָיָה לָכֶם גְּבוּל נֶגֶב מִקְצֵה יָם הַמֶּלַח קֵדְמָה" (במדבר, ל"ד, ג'), נלקח משורש שמשמעותו יובש, תכונתו האקלימית הבולטת.

לנגב יש גם יתרונות רבים. היובש מגן על הגפן ממחלות עלה, וניתן לשלוט בצימוח ובכמות היבול באמצעות הזנה מדויקת בדשן נוזלי דרך מערכת ההשקייה. לילות מדבר קרים מאפשרים לענבים הלבנים להגיע להבשלה ארומטית טובה תוך שמירה על הרעננות. אם האדומים נבצרים כשקליפתם בוסרית ודקה, מתקבלים יינות אלגנטיים וקלים שמתאימים מאוד למזג האויר הישראלי ולקולינריה שלנו.

יקבים בעלי שם וכאלה עם סיפורי אובדן וגבורה

מי שנשבעים בטרואר של חלקיו השונים של הנגב הם למעלה מ-50 יקבי מדבר חלוציים וקשי עורף, שמטפחים כ-2,000 דונם כרמים ומייצרים כ-800 אלף בקבוקים בשנה.

חלק מהם, כגון יתיר, ננה, מדבר, מואה, ליבנה, ירוחם (פינטו), רמון, שיזף, רמת נגב ופתורה, כבר עשו להם שם. אל אחרים, כמו בארי, ניר עוז (פאוקר), אורן (משק שטרן, נתיב העשרה) הלב יוצא בשל סיפורי האובדן והגבורה שנקשרו בהם. רובם ככולם יקבים שראויים לטור נפרד, שיתמקד בסיפור הייחודי של כל אחד ואחד, בהתמודדות עם התנאים הקשים וביינות שנולדו כתוצאה מהם.

כרם רמון / צילום: דוד סילברמן

אלא שהפעם נרצה לשים את הנגב עצמו, שהוא אזור יין מסקרן מאין כמותו (ונעשים מהלכים להכיר בו באופן רשמי) על המפה. נוסעים לדרום, לערבה, למצפה רמון, לירוחם או לעוטף? עצרו ביקב או שניים. רבים מהם מציעים בנוסף ליין גם ארוחה קלה שתשמח אתכם, מפגש בלתי נשכח עם איש מדבר שהשמש חרשה בו קמטים או סיור ייחודי בחוות בודדים.

ממלכה חקלאית מפוארת, למרות מיעוט הגשם

אף שאדמת הנגב זוכה לימי גשם מעטים ולעשרות בודדות של מילימטרים בשנה בלבד, הנבטים (300 לפנה"ס ואילך) הקימו בנגב ממלכה חקלאית מפוארת. בין היתר, היו בה כרמי גפן נרחבים ליין ולדבש ענבים, שנעשה ממיץ ענבים שבושל במשך שעות. בשיטות לאגירת משקעים, במתקנים להובלת מים בגתות של הנבטים השתמשו אחר כך הכורמים והייננים הביזנטיים. היין שהפיקו, שנשלח לכל רחבי העולם מנמלי עזה ואשקלון, נקרא על שם הנמל והיה מוצר היוקרה החשוב של התקופה. גם המוסלמים שבאו אחריהם ואף הבדואים עשו ועושים שימוש בתשתית הנבטית.

אחרי כמה נסיונות כושלים להחיותה, הכורמות חזרה לנגב ב-1995 במסגרת תוכנית "דרך היין" של הסוכנות היהודית ומשרד החקלאות. הצלחתם של הכרמים והיקבים הוכיחה לעולם שניתן לייצר יין איכותי בתנאי מאתגרים של יובש וחום. החדשנות החקלאית, המחקר העדכני וכלי אגרוטק שמאפשרים לכורמים ברחבי העולם להתמודד טוב יותר עם ההתחממות הגלובלית, הפכו את הנגב למכה של אזורים חמים או מתחממים. הנופים המרהיבים והבלתי שגרתיים של המדבר נחשבים היום מנוע צמיחה פנימי ובינלאומי, שעשוי להפוך את הנגב ליעד תיירותי ברמה עולמית.

מי שראתה את הפוטנציאל ואת הצורך לתכלל את המעבר מיוזמות יין קטנות ליקבי איכות תיירותיים שמרוכזים בחבל ארץ מסעיר היא קרן מיראז', הקרן הפילנתרופית המשפחתית של דיוויד ולורה מיראז'. במטרה לחזק את החברה הישראלית על כל גווניה, הקרן תומכת ומובילה יוזמות חברתיות וכלכליות רבות במרחב הנגב. בעשייה שלה בולט "מועדון יקבי הנגב", פלטפורמה לשיתוף פעולה קהילתי של יקבים וכרמים במטרה לשלב ידיים לשיפור תיירות היין.

באתר המקסים של המועדון תמצאו מפה מפורטת של היקבים ואינפורמציה שימושית.

ערן רז, מהכורמים החלוצים של הר הנגב / צילום: דוד סילברמן

היקבים ששווה לשים אליהם לב

● ליבנה - היקב הצעיר יחסית של בר ליבנה, דור שלישי לחקלאים בשדה משה, מתגלה ככר ניסויים מוצלח מאוד. נסו את דיון, סורפייס, פאלס או לייטנינג.

● יתיר - קרוב ל-25 שנים שהיינן ערן גולדווסר מפליא לעשות יינות מדבר, ביקב שהוקם כשותפות בין יקבי כרמל וחקלאי האזור.

● מואה - ממיטב הכרמים שבהר הגבוה, בכרם הרוחות ובחוות ממשית, מגיעים הענבים ליקב שהקים יהודה פרידמן בצופר בערבה, קרוב למבצר הנבטי על שמו קרוי היקב. הרבה ידע מקצועי וקצת יד מכוונת של החתן אלעד כץ ושותפו היינן אייל דרורי (עגור). נסו את מואה לבן ושנין רזרב ותבינו למה המדבר מתאים ליין לבן.

● כרמי עבדת - חוות בודדים שתענוג לשהות בה. חוויית אירוח מדברית מושלמת.

● ננה - ערן (ננה) רז הוא לא רק חלוץ הר הנגב, אלא מי שהצליח במו ידיו להביס את מבריחי הציר בו נטע (בלי דעת) את הכרמים שלו. מרכז מבקרים מדברי מקסים והיינות שנין בלאן, תטיס וקסיופיאה ישלימו לכם את התמונה.

● כרם ירוחם (פינטו) - הפרחת השממה באזור מאתגר במיוחד. היינן המוכשר יעקב אוריה הביא איתו ליקב פינטו היכרות עם הטרואר המדברי. הוא מעורב משלב תכנון זני הכרם החדש ונטיעתו, והתוצאות יפות מאד. נסו את חולות לבן.

● רמת נגב - קחו את היקב המשפחתי של משפחת צדוק, שלבו עם הפרי האורגני שצור שיזף מגדל בהר הנגב וקיבלתם מלבק רמון מאוזן ומלא חיים.

● מדבר - הרבה גלגולים עבר היקב הזה, שקשה להתחרות בוויונייה הכתום שלו.

● כרם רמון - בצירים ראשונים ליינן המבטיח יפתח לוסטיג, שכבר השתפשף ביינות מדבריים בתוצאות מצוינות. יש למה לחכות.

● פתורה - לשמני הזית זוכי הפרסים של פתורה מצטרפים עכשיו גם היינות של המשק, שמבטיחים להיות מופלאים לא פחות.

● פאוקר - גל פאוקר עושה יינות יפים מאד וממשיך בכך את דרכו של סבו גדעון, מי שהקים את יקב ניר עוז ונרצח ב-7.10.