ציון מעולה לפנסיה שלכם: החמישית באיכותה בעולם

חוק פנסיה חובה שמונהג בישראל מאז שנת 2008 מחייב כל אחד להפקיד לפחות 18.5% מהשכר לפנסיה. המהלך הפך את חברות הפנסיה בישראל למנהלות נכסים בהיקף של יותר מ-3 טריליון שקל וגם הפך את מערכת הפנסיה בישראל לכזו שנמצאת במקום החמישי בעולם באיכותה ואחת מחמש המדינות היחידות שזכתה להיכלל בקטגוריית ציון A, הגבוה ביותר, כך על פי דירוג מרסר העולמי ומכון CFA לשנת 2025, שבחן 52 מדינות בעולם.

● בשוק צופים הורדת ריבית, אך נוטלי המשכנתאות לא ירגישו זאת בקרוב

● היום בבורסה: המניה שתעשה קאמבק למדד המוביל אחרי עשור

את המקום הראשון תופסת הולנד, אחריה איסלנד, דנמרק וסינגפור. ישראל עלתה מעט בציון הכללי של המדד, מ-80.2 ל-80.3 אך ירדה במקום אחד כיוון שסינגפור השתפרה בשנה האחרונה יותר. ישראל נכללת במדד מזה 6 שנים.

את המקומות 6-10 תוספות שבדיה, אוסטרליה, צ'ילה, פינלנד ונורבגיה. שוויץ ובריטניה הן במקומות ה-11 וה-12 בהתאמה, ואילו צרפת במקום ה-18 בלבד וגרמניה ב-22, ספרד במקום ה-28 (דירוג B), ארה"ב רק במקום ה-30 (C+) ואילו יפן במקום ה-39.

את ארבעת המקומות האחרונים, עם דירוג D בלבד, חולקות טורקיה, הפיליפינים, ארגנטינה והודו במקום האחרון.

לדברי מחברי הדוח, "מערכת הפנסיה בישראל ניצבת בשורה הראשונה בעולם מבחינת יציבות, עמידה איתנה לאורך השנים ורמת ההוגנות הגבוהה שלה. הדירוג הגבוה של ישראל נתמך על ידי סביבה רגולטורית חזקה ומערכת פנסיה המבוססת על גופים מוסדיים עם חובת הפקדה של מעסיקים ומועסקים כאחד".

עדיין יש מקום לשיפור

ובכל זאת למחברי הדוח יש גם הצעות לשיפור לישראל כמו שיפור ההתמודדות עם הונאות ומתן הטבות לעמיתים צעירים - הורים, אשר סובלים מהעדר הפרשות לפנסיה בשל טיפול בילדים במהלך חופשת הלידה.

בבחינת מצב מערכות הפנסיה בעולם מציין הדוח כי "מערכות הפנסיה ברחבי העולם נמצאות תחת לחץ גובר בשל תוחלת החיים העולה והדינמיקה המשתנה של כוח העבודה. כמו כן, חוסר ודאות גיאופוליטית וכלכלית מוגברת מעצבים מחדש את נוף הפרישה".

לדברי פרופ' דן וייס, ראש מרכז הראל לחקר שוק ההון בפקולטה לניהול ע"ש קולר באוניברסיטת תל אביב, "חוסנה של מערכת הפנסיה הישראלית נשמר גם בתקופת המלחמה, למרות העלייה ביחס החוב לתוצר (GDP) של מדינת ישראל. תוצאות המדד מבטאות הכרה בינלאומית בהישגיה של מערכת הפנסיה הישראלית. הדירוג משקף את חוסנה של המערכת בשלושת מרכיבי המדד - רמת הלימות גבוהה (היכולת לשלם לעמיתים את הפנסיה המגיעה להם), רמת קיימות גבוהה לאורך זמן ורמת הוגנות ומימשל תאגידי גבוהים".