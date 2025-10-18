ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
אליהו מרגלית ז"ל הוא החלל שהושב הלילה לשטח ישראל

המטה הודיע על השבתו של אליהו "צ'רצ'יל" לקבורה לאחר למעלה משנתיים שבהן היה בשבי • מרגלית יצא בבוקר השבת השחורה להאכיל את הסוסות שאותן גידל בקיבוץ ונחטף יחד עמן על ידי מחבלים • הוא הותיר אחריו 3 ילדים, בתו נילי נחטפה גם היא לעזה אך הושבה בעסקה בתחילת דצמבר 2023 • בשטח רצועת עזה נותרו כעת 18 חללים חטופים • עדכונים שוטפים

אליהו מרגלית ז''ל

עדכונים שוטפים

07:07 - אליהו מרגלית מניר עוז הוא החלל החטוף שהושב לישראל

קיבוץ ניר עוז ומטה המשפחות להשבת החטופים הודיע הבוקר (שבת) על זיהוי גופתו של החלל החטוף אליהו "צ'רצ'יל" מרגלית שהושב במהלך הלילה לשטח ישראל במסגרת העסקה עם חמאס. כעת, נותרו ברצועת עזה 18 ישראלים שנחטפו ב-7 באוקטובר לרצועת עזה, וחלקם נרצחו בשבי ארגוני הטרור.

בהודעת הקיבוץ נכתב: "צ'רצ'יל, בן 75, נשוי לדפנה, אב לנועה, דני ונילי וסב לשלושה. צ'רצ'יל היה ידוע באהבתו הגדולה לבעלי חיים, לטבע ולקיבוץ ובמשך שנים רבות ניהל את ענף הבקר בחריצות ובמסירות. אהב במיוחד את הסוסים שלו ולימד דורות רבים של ילדי הקיבוץ לרכב. לאורך השנים נהג לצאת עם חבריו שאיתם רכב יחד מעל 50 שנה בקבוצת ״רוכבי הדרום״ לטיולי רכיבה בנופי הארץ וברחבי העולם". לכתבה המלאה

02:47 - משרד הבריאות: חלל חטוף הגיע למרכז הלאומי לרפואה משפטית לצורך זיהוי, חקירת סיבת ונסיבות המוות

01:05 - צה"ל והשב"כ: ארונו של החטוף החלל המלווה כעת בידי כוח צה"ל חצה לפני זמן קצר את הגבול לשטח מדינת ישראל. השיירה עושה את דרכה למרכז הלאומי לרפואה משפטית, שם יבוצע הליך הזיהוי

00:43 - משרד ראש הממשלה: ישראל קיבלה לידיה, באמצעות הצלב האדום, ארון של חלל חטוף שנמסר לכוח צה"ל ושב"כ בתוך שטח הרצועה. משם יועבר לישראל ויועבר אל המרכז לרפואה משפטית. בתום הליך הזיהוי תימסר הודעה רשמית למשפחה

