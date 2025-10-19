אל הוואקום שנוצר ברצועת עזה נכנסת טורקיה, וזה רע מאוד לישראל

לאורך שנתיים של מלחמת חרבות ברזל, שבה ההנהגה הישראלית והצהירה כי המציאות שהתפתחה ברצועת עזה בטרם 7 באוקטובר 2023 לא תשוב על עצמה. עד עתה, כשבוע וחצי לאחר כניסת הפסקת האש לתוקף, אכן המציאות אינה זו של 7 באוקטובר 2023. היא הרבה יותר גרועה: נשיא ארה"ב דונלד טראמפ אמנם הביא לחזרת החטופים החיים הביתה, אבל חמאס עדיין הפטרון ברצועה, ומכתיב את קצב שחרור החטופים החללים. עם זאת, לא פחות חמור מכך, ארגון הטרור נהנה מגיבוי מדינתי כפי שלא היה לו קודם לכן.

● עם שיקום של 67 מיליארד דולר, מהן התוכניות ברצועת עזה ליום שאחרי

● ראיון | הוא נפגש עם נתניהו לפחות 5 פעמים במהלך המלחמה. למה הוא מודאג מההסכם עם חמאס?

● העיתונאית שמציגה את הצד הישראלי לבריטים: "בשביל הרבה אנשים, עובדות לא חשובות. הרגשות חשובים"

ה"שחקנים" ברצועת עזה ביום שאחרי

נשיא טורקיה רג'פ טאייפ ארדואן זיהה בהפסקת האש הפוטנציאלית הזדמנות עסקית לתורמיו, אילי הנדל"ן הטורקיים, ולכן שלח לשיחות של ישראל וחמאס את ראש סוכנות המודיעין, אברהים קאלין. זה דאג כי לא רק האינטרסים של ידידו של ארדואן, אמיר קטאר תמים א־ת'אני, יובטחו ברצועה - אלא גם של המדינה המשמעותית השנייה בציר האחים המוסלמים, טורקיה. כל זאת, כשהציר הסוני המתון, להוציא את מצרים שבמילא הייתה מעורבת בעזה גם לפני המלחמה.

בניגוד לכל מיני מסרים שונים ומשונים שניסו גורמים בעלי אינטרס להדהד במהלך המלחמה, מצרים אינה אויבת של ישראל, רחוק מכך. אולם, אי אפשר להתווכח עם העובדות: אמל"ח איראני לא היה מגיע לחמאס בהיקפי ענק לאורך שנים רבות מתחת ומעל הקרקע בציר פילדלפי, ללא העלמת עין מצרית ותרבות שוחד נרחבת. לצד זאת, העם המצרי אינו חובב ציון, ואי אפשר לסמוך על כך שהחייל שמציבים בצפון סיני, "סוף העולם שמאלה" במושגי מצרים, בכלל ירצה לאכוף את מניעת המעבר. זוהי הסיבה כי כשעוסקים בשלב ב' בהפסקת אש, לישראל אסור בתכלית האיסור - ללא קשר לזהות הפטרון ברצועה - לוותר על ציר פילדלפי.

כשעוסקים בשיקום רצועת עזה, מצרים לבדה רחוקה מלהספיק, ומקורות המימון העיקריים האפשריים מהציר הסוני המתון אלו ערב הסעודית ואיחוד האמירויות, ששומרות על "שקט תעשייתי". בעוד טראמפ הספיק להצהיר בימים האחרונים כי הוא שואף להרחיב את הסכמי אברהם, ניכר כי הסעודים לא ממהרים לשום מקום. בחודש הבא צפוי נסיך הכתר מוחמד בן סלמאן להגיע לבית הלבן, ולפי "פייננשל טיימס" עשוי לחתום על ברית הגנה עם ארה"ב. קשה לראות סיטואציה כי קודם לכן, או בלעדי הסכם שכזה, ריאד תבצע צעד של נורמליזציה עם ישראל.

לצד זאת, הסעודים הם עדיין אינם "שחקן" ביום שאחרי ברצועת עזה. כך גם האמירותים, שכוננו כבר יחסים עם ישראל ב־2020 - ונוח להם לעמוד בצד. הם ביצעו את הנורמליזציה עם ישראל לצד מדינה חלשה בהרבה מהמפרץ, בחריין, שבניגוד אליה - כבר בנובמבר 2023 הודיע הפרלמנט של מנאמה על עזיבת שגריר ישראל וחזרת השגריר הבחרייני מתל אביב. רק בשבוע שעבר, מייד לאחר הפסקת האש, השגריר הישראלי החדש סמי רבל הגיש את כתב האמנה למלך חמד. לצערנו, גם בחריין שבה יושב בסיס הצי החמישי של צבא ארה"ב אינה שחקנית ברצועת עזה, וגם לא תהיה משמעותית בעתיד. אם בכלל.

קטאר וטורקיה רוצות שחמאס יישאר הפטרון

לוואקום הזה שבו מחד ההרס ברצועת עזה הוא אדיר ומאידך בעלות הממון המתונות נותרות בצד, נכנסות בשעטה קטאר וטורקיה. שתיהן מארחות בכירי חמאס, מרוצות מעליית קרנן בעיני טראמפ בזכות הפסקת האש, ובטווח הארוך רוצות להעמיק את השפעתן ברצועת עזה. ישראל למדה במשך שנתיים על בשרה מה המחיר הכבד של "מענקים" קטאריים, של גירוש בכירי חמאס לאיסטנבול - משם הם הכווינו פעילות כלכלית ופח"עית, ושל היות חמאס פטרון בעזה.

עתה, אם בעבר המזוודות הקטאריות היו, לפחות, עוברות דרך ישראל - הסיוע הקטארי צפוי לעבור גם דרך מצרים. אם בעבר סחורות טורקיות, חלקן דו־שימושיות, היו מגיעות לעזה, דרך אשדוד, אז כעת כבר עובדי "סיוע" טורקיים מחכים בסיני לאישור כניסה לרצועה. ואם בעבר התרגלו לדגלי חמאס צמוד לכפר עזה, אז דגלי חמאס פרוסים בתוך תחומי הקו הצהוב - וכל מי שהטרוריסטים חושדים בו כמשת"פ מוצא להורג ברחוב.

החיבור הזה יוצר מצב שמחייב מעבר של ישראל מפאסיביות לאקטיביות, כי האינטרס של קטאר וטורקיה הוא שחמאס יישאר הפטרון ברצועת עזה. חמאס הם אחים מוסלמים, קטאר הם אחים מוסלמים, טורקיה הם אחים מוסלמים, ההבדל בין השלוש הוא רק "העטיפה". בזמן שהקטארים מנסים לשחק את תפקיד הפרגמטיים, ארדואן אפילו לא מסתיר את עטיפת הטרוריסטים. בעקבות כך, בירושלים חייבים לדאוג למניעת עובדות בשטח כדי שלא יבוא הרגע שבו הטורקים והקטארים יחדשו השפעה רבה על רצועת עזה, שבשילוב האינטרסים של וושינגטון מולן - יביא למצב חמור במיוחד שבו הנשיא טראמפ יגיד יום אחד "טוב, שיישארו חמאס. העיקר שיהיו בשקט". אותו "שקט", יביא את 7 באוקטובר, גרסת 2.0.