מחר (ב'), יושבתו כל סניפי הבנק החל מהשעה 13:00, במחאה של הוועד על תוכנית ההתייעלות שמקדמת הנהלת בנק פועלים בראשות ידין ענתבי. כמו כן יחולו עיצומים נוספים גם ביום שלישי, ככל שלא יושג פתרון למשבר.

● ראיון | אחד השחקנים הוותיקים בשוק ההון המקומי מציג - חמש תחזיות ואזהרה חמורה

זהו שלב נוסף במאבק שמנהלים העובדים במחאה על התנהלות הנהלת הבנק המקדמת תוכנית לקיצוץ מאות תקנים, תוך הגברת העומסים ופגיעה בעובדי הבנק, בעתיד הבנק ובשירות הניתן ללקוחות. זאת בזמן שהבנק ממשיך לרשום רווחי שיא של מיליארדי שקלים.

לטענת הוועד, תוכנית הקיצוצים הדרמטית שמקדמת הנהלת הבנק כוללת ביטול של כ־770 תקנים באמצעות אי איוש ואיחוד משרות, וניוד כפוי של מאות עובדים תוך פגיעה בשכרם ובאופק הקידום שלהם. צעדים אלו מגיעים בזמן שעובדי הבנק מתמודדים עם עומסי עבודה חסרי תקדים, כתוצאה מיישום תוכנית קיצוצים רחבת היקף ושינויים מרחיקי לכת במצבת כוח האדם בשנים האחרונות.

יו"ר ארגון עובדי בנק הפועלים, רוני גרפונקל: "מנכ"ל הבנק מוביל תוכנית דורסנית ומנותקת, הכוללת צעדי קיצוץ חד־צדדיים, תוך פגיעה בעתיד הבנק, בעובדים ובלקוחות. בזמן שההנהלה מוציאה מיליוני שקלים על פרסומות ושלטי חוצות המספרים על "מהפכת שירות", בפועל היא פוגעת בשירות, העובדים נשחקים והלקוחות משלמים את המחיר. לא ניתן למנכ"ל הבנק לרמוס אותנו - העובדים הם הלב הפועם של הבנק".

מבנק הפועלים נמסר בתגובה כי "ועד העובדים הודיע על השבתת פעילות עובדי ההסכם הקיבוצי מחר (שני) החל מהשעה 13:00 ועד לסיום יום העבודה ועל כן הבנק יפעל במתכונת מצומצמת. אנו מתנצלים על חוסר הנוחות ופועלים על מנת להמשיך לספק פתרונות ללקוחותינו. השירותים בערוצי הדיגיטל מתקיימים כרגיל".