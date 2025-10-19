ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
שוק ההון והשקעות שוב עיצומים בבנק הפועלים: סניפי הבנק יושבתו מחר מהשעה 13:00
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
בנק הפועלים

שוב עיצומים בבנק הפועלים: כל סניפי הבנק יושבתו מחר החל מהשעה 13:00

העיצומים הוכרזו על ידי ארגון עובדי הבנק במחאה על התנהלות הנהלת הבנק המקדמת תוכנית התייעלות • ארגון עובדי בנק הפועלים: "מנכ"ל הבנק מוביל תוכנית דורסנית ומנותקת, הכוללת צעדי קיצוץ חד־צדדיים, תוך פגיעה בעתיד הבנק" • מהבנק נמסר: "מתנצלים על חוסר הנוחות ופועלים על מנת להמשיך לספק פתרונות ללקוחותינו"

חזי שטרנליכט 19:39
סניף בנק הפועלים / צילום: טלי בוגדנובסקי
סניף בנק הפועלים / צילום: טלי בוגדנובסקי

מחר (ב'), יושבתו כל סניפי הבנק החל מהשעה 13:00, במחאה של הוועד על תוכנית ההתייעלות שמקדמת הנהלת בנק פועלים בראשות ידין ענתבי. כמו כן יחולו עיצומים נוספים גם ביום שלישי, ככל שלא יושג פתרון למשבר.

ראיון | אחד השחקנים הוותיקים בשוק ההון המקומי מציג - חמש תחזיות ואזהרה חמורה

זהו שלב נוסף במאבק שמנהלים העובדים במחאה על התנהלות הנהלת הבנק המקדמת תוכנית לקיצוץ מאות תקנים, תוך הגברת העומסים ופגיעה בעובדי הבנק, בעתיד הבנק ובשירות הניתן ללקוחות. זאת בזמן שהבנק ממשיך לרשום רווחי שיא של מיליארדי שקלים.

לטענת הוועד, תוכנית הקיצוצים הדרמטית שמקדמת הנהלת הבנק כוללת ביטול של כ־770 תקנים באמצעות אי איוש ואיחוד משרות, וניוד כפוי של מאות עובדים תוך פגיעה בשכרם ובאופק הקידום שלהם. צעדים אלו מגיעים בזמן שעובדי הבנק מתמודדים עם עומסי עבודה חסרי תקדים, כתוצאה מיישום תוכנית קיצוצים רחבת היקף ושינויים מרחיקי לכת במצבת כוח האדם בשנים האחרונות.

יו"ר ארגון עובדי בנק הפועלים, רוני גרפונקל: "מנכ"ל הבנק מוביל תוכנית דורסנית ומנותקת, הכוללת צעדי קיצוץ חד־צדדיים, תוך פגיעה בעתיד הבנק, בעובדים ובלקוחות. בזמן שההנהלה מוציאה מיליוני שקלים על פרסומות ושלטי חוצות המספרים על "מהפכת שירות", בפועל היא פוגעת בשירות, העובדים נשחקים והלקוחות משלמים את המחיר. לא ניתן למנכ"ל הבנק לרמוס אותנו - העובדים הם הלב הפועם של הבנק".

מבנק הפועלים נמסר בתגובה כי "ועד העובדים הודיע על השבתת פעילות עובדי ההסכם הקיבוצי מחר (שני) החל מהשעה 13:00 ועד לסיום יום העבודה ועל כן הבנק יפעל במתכונת מצומצמת. אנו מתנצלים על חוסר הנוחות ופועלים על מנת להמשיך לספק פתרונות ללקוחותינו. השירותים בערוצי הדיגיטל מתקיימים כרגיל".