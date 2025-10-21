ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
וול סטריט

האם החגיגה בוול סטריט תימשך? שני אינדיקטורים היסטוריים מספקים תשובה

מכפיל הרווח של שילר, שחזה באופן מדויק מספר התרסקויות בוול סטריט, נמצא ברמתו השנייה הגבוהה אי־פעם, מה שמגביר את החשש מפני תיקון חד בשווקים • גם האינדיקטור של באפט מאותת על כך ש"המשקיעים משחקים באש"

רם מורי 11:59
סוחר בקומת המסחר בבורסת ניו יורק / צילום: ap, Richard Drew
סוחר בקומת המסחר בבורסת ניו יורק / צילום: ap, Richard Drew

בימים האחרונים נרשמת תנודתיות מוגברת בשווקים שמעבר לים, כאשר הקולות שמזהירים מפני הערכות שווי קיצוניות בשוק המניות והתפתחות של בועה בתחום ה־AI הולכים ומתרבים. האם וול סטריט בדרך לתיקון חד כלפי מטה? שני אינדיקטורים מרכזיים מצביעים על כך שייתכן שזהו המקרה.

האינדיקטור הראשון הוא מכפיל הרווח שהגה חתן פרס נובל לכלכלה פרופ' רוברט שילר - כלי לתמחור שוק המניות המתייחס לממוצע הרווחים הנע של 10 השנים האחרונות ומנטרל עיוותים הנובעים מאינפלציה. המכפיל עומד כעת על קצת פחות מ-40 נקודות, והוא נחשב לגבוה באופן קיצוני - למעשה, הוא נמצא ברמתו השנייה הגבוהה ביותר אי־פעם. בשלושת המקרים בהיסטוריה בהם הוא עמד על מעל 32 נקודות, נרשמו משברים קשים בשווקים: השפל הגדול של 1929 (נפילה של 83% ב-S&P 500), בועת הדוט-קום בשנת 2000 (נפילה של 49%) ומשבר הקורונה בין השנים 2021־2022 (נפילה של 25%).

ב"פורבס" ציינו כי הממוצע של ההתרסקויות בתקופות בהן מכפיל שילר עמד ברמתו הנוכחית עומד על כ־50%. עוד צוין כי השילוב בין הערכות השווי הקיצוניות בשוק המניות האמריקאי, יחד עם ריבוי של אתגרים כלכליים, מכשיר את הקרקע לקראת תסריט "סופה מושלמת". בשורה התחתונה, ב"פורבס" צופים כי הסיכון הריאלי לדאונסייד בעבור S&P 500 נע בין 25% ל־50%.

האינדיקטור השני הוא "מדד באפט", אשר מגלם את היחס בין שוויין של כל המניות הרשומות לבין התוצר המקומי הגולמי בארה"ב. בראיון נדיר שהעניק למגזין "Fortune" בשנת 2001, תיאר באפט את יחס שווי השוק לתמ"ג (תוצר מקומי גולמי) כ"כנראה המדד הטוב ביותר הבודד למיקום שבו עומד שוק ההון בכל רגע נתון". באפט ציין אז כי אם היחס יתקרב ל-200%, המשקיעים "משחקים באש". ואכן, בעת התפוצצות בועת הדוט-קום בשנת 200, היחס עמד על כ-200%. היום הוא נמצא אף גבוה יותר ועומד על שיא כל הזמנים, ברמה של 219%.