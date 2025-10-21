מניית פלייטק צונחת במסחר בלונדון בכמעט 30% ומאבדת קרוב ל-300 מיליון ליש"ט משוויה. החברה עומדת במוקד של פרשת ריגול עסקי: חברה אחרת בתחום, אבולושן (Evolution) העוסקת כמו פלייטק בתחומי משחקי הקזינו אונליין, הודיעה שנודע לה שפלייטק אחראית על הזמנת חברת החקירות Black Cube לחקור את פעילותה ולהפיץ דוח (ב-2021), שלדברי אבושולן הכיל טענות שקריות שנועדו לפגוע בה ובסביבה התחרותית.

לפי פרסומים, במשך השנים שחלפו ניסתה החברה לגלות מי המזמין הסודי של הדוח נגדה. "מטריד מאוד לגלות שמתחרה שלנו עשה מאמצים כה יוצאי דופן כדי לפגוע בעסק ובמוניטין שלנו", כתבה אבולושן וציינה שפלייטק שילמה לבלאק קיוב 1.8 מיליון ליש"ט בגין החקירה והדוח.

לדברי אבולושן, הדוח הועבר לרגולטורים ולתקשורת ויצר לה נזק של מיליארדי דולרים, ובהמשך רגולטורים קבעו שהוא מכפיש ולא אמין. אבולושן תבעה דיבה את משרד עורכי הדין שהעביר את הדוח, ואחרי שנים של דיונים הם חויבו לגלות את זהות האחראים לאותו דוח - וכך עלה שמה של פלייטק.

פלייטק מצידה העבירה לבורסה בלונדון דיווח על ההתפתחות וכתבה כי "הטענה שהחברה הבת Playtech Software Limited ניהלה קמפיין השמצות אינה נכונה כלל וכלל והיא נועדה להסחת דעת משאלות שעלו בנוגע לפרקטיקות העסקיות של אבולושן".

לדברי פלייטק, החברה הבת שלה פנתה "לחברת מודיעין עסקי עצמאית" על מנת לחקור "חששות אמינים חוזרים ונשנים בנוגע לפעילות אבולושן בשווקים שיש עליהם סנקציות ופעילות מול מפעילים לא מורשים. החקירה נעשתה כדין כדי להבין טוב יותר וכדי לאמת חששות בעלי חשיבות רגולטורית ומסחרית". לדברי פלייטק, הדוח הציג עדות לפרקטיקות של אבולושן שפוגעות בסופו של דבר באמינות התעשייה כולה ומשפיעה גם על גביית מיסים ממשלתית.

צנחה לשפל של כשנה

פלייטק נסחרת בלונדון ומנייתה נחלשה לאחרונה משיא של מעל 5 שנים. את יום המסחר היא התחילה בשווי של מעל מיליארד ליש"ט אך במהלך היום צנחה לשווי של כ-785 מיליון ליש"ט, שפל של יותר משנה.

לפלייטק יש קשר ישראלי: החברה מנוהלת על-ידי מור וייזר מאז שנת 2007, ויש לה גם משרדים בתל אביב. בעבר, בעל השליטה בה היה איש העסקים טדי שגיא שהיה גם אחד ממייסדיה. שגיא מכר את מניותיו בחברה וב-2018 יצא סופית מהשקעתו בה. ב-2021 החברה הייתה אמורה להימכר לחברה האוסטרלית אריסטוקרט תמורת 3.7 מיליארד דולר, אך העסקה בוטלה אחרי כמה חודשים בשל תנאי השוק.