כשמדברים על דמויות מובילות בתעשיית הסייבר סקיוריטי, שמה של רינקי סטי (Rinki Sethi) הוא בין הראשונים שעולה; לא רק בחיפוש נשים בתעשייה - בכלל. בגיל 43, עם יותר משני עשורים ניסיון בקדמת הסייבר ובתפקידי אבטחת מידע בכירים בענקיות כמו eBay, IBM, פאלו אלטו, טוויטר (כיום X), רובריק ו־bill.com - סטי הפתיעה רבים כאשר הצטרפה כמנהלת אבטחה ראשית (CSO) לסטארט־אפ הסייבר הישראלי אפווינד (Upwind), שקם רק ב־2022 ומעסיק כיום פחות מ־200 עובדים.

"מעולם לא עבדתי בחברה כה קטנה", סטי מודה בראיון לגלובס, "אבל עמירם (שחר, מייסד אפווינד, ד.א) הוביל אצלי שינוי מחשבתי־פילוסופי, והנה, אני כאן כבר חצי שנה ובטוחה יותר ויותר שהם ואני זה שילוב קסום".

הפנייה המפתיעה מעומרי כספי

אפווינד, חברה שפיתחה פלטפורמה לאבטחת ענן המבוססת על זיהוי איומים בזמן אמת, גייסה בתוך 11 חודשים מיום הקמתה 80 מיליון דולר לפי שווי של 300 מיליון דולר. בדצמבר 2024 אפווינד גייסה עוד 100 מיליון דולר, הפעם לפי שווי של כ־900 מיליון דולר. המטרה, לפי המייסד שחר: "להיות אחת משלוש החברות הגדולות בעולם באבטחת ענן".

ביולי השנה דווח כי חברת דאטה דוג האמריקאית, הנסחרת בוול סטריט לפי שווי של כ־50 מיליארד דולר, מנהלת מו"מ מתקדם לרכישת אפווינד בכמיליארד דולר, במזומן ובמניות. באפווינד מושקעים בין השאר שחקני ה־NBA סטף קרי ועומרי כספי.

זה כמובן לא היה אמור לגרום לסטי לשקול ברצינות את אפווינד כתחנת הקריירה הבאה שלה. "הכרתי את עמירם והצוות כבר ב־2022", היא נזכרת. "קיבלתי הודעה בלינקדאין מעומרי כספי, שאני חייבת לפגוש את האנשים של אפווינד. בהתחלה חשבתי שמישהו עובד עליי, עד שכספי שלח לי הודעה נוספת והצליח לשכנע אותי שזה אמיתי. נפגשנו והתאהבתי בחברה ובחזון שלה. שנה וחצי אחרי כך, חברת הפינטק Bill.com שבה עבדתי כ־CISO (מנהלת אבטחת מידע), הצטרפה למעגל הלקוחות של אפווינד".

סטי, הפעילה במקביל גם כמשקיעת הון סיכון בחברות סייבר, כתבה לדבריה באותה תקופה "כמה צ'קים קטנים" לחברות ישראליות ובכללן אפווינד.

קיבלת הצעת עבודה מעמירם שחר?

"כן. בפברואר, אחרי שלוש שנים נהדרות ב־bill.com, חיפשתי שינוי והתלבטתי בין הצעת עבודה מחברה נסחרת בוול סטריט לתפקיד מוביל בחברת סייבר סקיוריטי. בשלב זה פניתי לעמירם לקבל עצה - הכרתי אותו ואת אפווינד כלקוחה והערכתי אותם מאוד - והוא מיד הציע לי: 'בואי אלינו'".

סטי, כך נראה, הצליחה להפתיע קצת אפילו את עצמה כשנענתה בחיוב. "אני באה מחברות גדולות ואף פעם לא שקלתי לעבוד בחברה בסדר גודל כמו אפווינד, אבל הנה אני כאן כבר חצי שנה. אחרי שני עשורים של עבודה בדרגים בכירים של הסייבר סקיוריטי, שיניתי את תפיסת עולמי".

מה השתנה?

"עמירם גרם לי להבין שהתחום החשוב באמת בסייבר סקיוריטי הוא Runtime Security, ההגנה על המערכות של הארגון בזמן אמת. במשך זמן רב מדי התעשייה שלנו התמקדה בניתוחי אירועים ותקלות. כשפועלים כך, המתקפה על הארגון עלולה להספיק לגרום נזק. מנהלי האבטחה חייבים להבין מה קורה בזמן אמיתי".

איך התרשמת מהישראלים בסייבר?

"מוסר העבודה של הישראלים גבוה. יש להם משמעת עצמית ברמה שלא תיאמן ונראה שהם פיצחו את הנוסחה שגורמת לחברות סייבר להצליח. בכל ביקור שלי בת"א אני מתרשמת מחברות ישראליות בתחום ושמחה שאני יכולה לעבוד עם רבות מהן. היה קצת מפחיד לשמוע את כל האזעקות בדרך משדה התעופה, אבל חייבים להיות ממש להיות בת"א כדי להבין איך האקוסיסטם הישראלי עובד. זה מאוד חסר לי ואני מקווה לקפוץ להרבה יותר ביקורים בישראל בהמשך".

רינקי סטי אישי: בת 43, נשואה + 2. מתגוררת בסן פרנסיסקו מקצועי: תואר שני (M.Sc) באבטחת מידע מאוניברסיטת קפלה. שימשה בשורת תפקידים בכירים בענקיות כמו eBay, IBM, פאלו אלטו, טוויטר (כיום X) ו־bill.com עוד משהו: אבא שלה הסכים לממן את לימודיה בתנאי שתלמד רפואה או הנדסת מחשבים - "ולא רציתי ללמוד רפואה במשך שבע שנים"

21 שנה בתחום הסייבר סקיוריטי

היא נולדה וגדלה באזור המפרץ של סן פרנסיסקו בקליפורניה, בת להורים מהגרים מהודו. "אבא שלי חי בהודו בעוני, עד שקיבל מלגה מראש הממשלה ההודי לבוא להשלים את ה־PhD שלו בארה"ב", היא מספרת. "הוא הגיע לכאן בלי כלום, הכיר את אמי שהייתה השותפה לדירה של אחותו ועבר איתה לגור באזור המפרץ, בין השאר כדי להבטיח שהילדים יקבלו השכלה ברמה הכי גבוהה.

"אני הבכורה מבין שלושה ילדים. יש לי אחות קטנה ממני ב־16 חודשים ואח שקטן ממני בשש שנים. אבי היה מהנדס מכונות שהתמקד בחקר של חומרים שכשלו, לדוגמא במקרים של קריסת גשרים. הוא גם חתום במובן מסוים על ההיכרות הראשונה שלי עם תחום אבטחת המידע".

למה את מתכוונת?

"כשהייתי בת 14 גיליתי שאבא עוקב אחר הפעילות שלי במחשב. חברות שלי ואני בדיוק גילינו את הצ'אט מסנג'ר של AOL שהיה אז הדבר הכי מגניב בעולם, כי חשבנו שהוא מאפשר לנו לדבר בלי שההורים יראו שאנחנו בטלפון. יום אחד שמעתי את ההורים שלי מדברים בדאגה על האפשרות שאני מדברת עם בנים ב־AOL ולא הצלחתי להבין איך הם יודעים.

"כשבדקתי את המחשב, גיליתי בו תוכנה לא מוכרת שבדיעבד התברר לי שאבא שלי התקין ללא ידיעתי. בדקתי גם את המחשב של אחותי הצעירה, והתברר שגם אצלה הותקנה אותה תוכנה. שתינו מחקנו אותה מיד ואפילו פיתחתי מנגנון התרעה, שיתריע בכל פעם שתוכנת המעקב מותקנת שוב על המחשבים שלנו. בחלק מהמקרים לא מחקנו את התוכנה גם לאחר שגילינו אותה, כדי לשגע קצת את אבא שלי בדיבורים על דברים שלא באמת קרו".

מה הייתה העבודה הראשונה שלך באבטחת מידע?

"למרבה הצער, השלמתי תואר בהנדסת מחשבים בדיוק עם משבר הדוט.קום בתחילת המילניום, כך שלא הייתה בכלל דרישה לעובדים בתחום שלי. בשנת הלימודים האחרונה שלי באוניברסיטת קליפורניה בדייוויס, חברת האנרגיה פסיפיק גז אנד אלקטריק גייסה עובדים מבין הסטודנטים. אני בכלל לא קיבלתי הזמנה, אבל חברה שלי הציעה שאבוא איתה לערב שהם ארגנו והבטיחה שתהיה פיצה חינם.

"בסיום אותו ערב דיברתי עם אחד המנהלים המגייסים. כשהוא שאל מה התחום הכי מעניין שיצא לי ללמוד באוניברסיטה, עניתי 'קריפטוגרפיה' (הצפנה והגנה על מידע, ד.א). הוא הופתע אבל התעשת במהירות, אמר שיש לו משרה פתוחה בתחום של אבטחת מידע ושאל אם זה מעניין אותי. אמרתי שכן, התראיינתי ומאז אני בסייבר סקיוריטי כבר יותר מ־21 שנים".

"כיום הנשים מהוות כבר 25% מהתעשייה"

יותר משני עשורים של עבודה רציפה בסייבר סקיוריטי מעניקים לסטי נקודות ראות ייחודיות על התעשייה. אחת המרכזיות שבהן היא מעמד האישה: "כשהתחלתי בסייבר סקיוריטי, היו פחות מ־5% נשים בתעשייה הזו", היא נזכרת. "לפני עשר שנים כבר קצת פחות מ־10% וכיום אנחנו סביב 25%. זה נהדר, אבל יש עוד דרך ארוכה. הייתי רוצה לראות יותר נשים בתפקידי SISO ויותר נשים בתפקידי ניהול בכלל בסייבר סקיוריטי. אנחנו גם חייבים ליצור סביבת עבודה שתאפשר לנשים בהייטק לנהל קריירה מוצלחת לצד חיי משפחה ואימהות".

מה השתנה במהלך השנים בתפקיד ה־SISO?

"הטרנספורמציות של המעברים למובייל ולענן לא דומים למה שקורה כיום, עם הטרנספורמציה של אימוץ ה־AI. תפקיד ה־SISO מחייב כיום יותר יעילות, הם נבחנים ביכולתם למנף את ה־AI לטובת החברות שלהם. ה־AI גם מורידה את הרף בצורה דרסטית מבחינת ההאקרים, ומאפשרת להם לבצע מתקפות מורכבות בקלות".

איך משנה הבינה המלאכותית את תעשיית הסייבר סקיוריטי?

"עדיין אין תשובה ברורה לשאלה הזו, צריך להמתין ולראות. לדעתי, הדרך היחידה בה נצליח לנצח את ההאקרים התוקפים תהיה בעתיד שבו ה־AI תהיה חלק מרכזי מהמשחק. עם עומס הנתונים הקיים, שעוד ילך ויגדל, זו תהיה הדרך היחידה להשתלט על המצב. האנשים ימשיכו לקבל החלטות מכריעות בתחום הגנת הסייבר בעשור הקרוב, אך לאחר מכן אני מאמינה שחלק מקבלת ההחלטות יעבור ל־AI. זה כבר מתחיל לקרות, אבל ייקח עוד זמן עד שנראה את זה קורה בגדול".