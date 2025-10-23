ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
אקזיט כחול־לבן בקריפטו: היוניקורן פיירבלוקס רוכש את דיינמיק ב־90 מיליון דולר

דיינמיק פיתחה תשתית המאפשרת להטמיע ארנקים דיגיטליים באפליקציות תוך ימים ספורים בלבד • לפי פיירבלוקס, הרכישה מסמנת מהלך אסטרטגי חדש של החברה, שנכנסת מעולמות הבנקים והבורסות לעולם הצרכני והפינטק

מיטל וייזברג 13:16
מייסדי פיירבלוקס. מימין: פבל ברנגולץ, מיכאל שאולוב ועידן עפרת / צילום: יח''צ
מייסדי פיירבלוקס. מימין: פבל ברנגולץ, מיכאל שאולוב ועידן עפרת / צילום: יח''צ

היוניקורן הישראלי פיירבלוקס, שהפך לאחת מחברות התשתית הגדולות בעולם בתחום הנכסים הדיגיטליים, מודיע היום (ה') על רכישת חברת דיינמיק (Dynamic), סטארט־אפ שהוקם בידי שני יזמים ישראלים, איתי טורבאן ויוני גולדברג, בעסקה המוערכת ב־90 מיליון דולר.

לפי החברה, הרכישה מסמנת מהלך אסטרטגי חדש של פיירבלוקס, שנכנסת מעולמות הבנקים והבורסות לעולם הצרכני והפינטק.

דיינמיק, שנוסדה ב־2022, פיתחה תשתית המאפשרת להטמיע ארנקים דיגיטליים באפליקציות תוך ימים ספורים בלבד. כיום, הפלטפורמה שלה תומכת בלמעלה מ־50 מיליון חשבונות של חברות כמו Kraken, Magic Eden ו־Ondo Finance, ומציעה למפתחים ממשקי API מוכנים, אימות משתמשים בטכנולוגיית Passkey ותמיכה במטבעות יציבים (Stablecoins).

גשר בין מוסדות לצרכנים

פיירבלוקס, שהוקמה ב־2018 בידי מיכאל שאולוב, פבל ברנגולץ ועידן עפרת, מאבטחת כיום טרנזקציות בהיקף של יותר מ־4 טריליון דולר בשנה עבור בנקים, בורסות וחברות תשלומים כמו למשל BNY Mellon ו־Revolut.

כעת, עם דיינמיק, לטענתה היא הופכת לחברה הראשונה שמחברת בין עולם הבלוקצ'יין המוסדי המאובטח לבין אפליקציות הצרכנים. "היכולת להטמיע ארנקים דיגיטליים בבטחה ובמהירות פותחת את הדלת לגל חדש של מוצרים מבוססי בלוקצ'יין", מסר מנכ"ל פיירבלוקס, מיכאל שאולוב. "יחד עם דיינמיק, נוכל להציע פתרון מלא, מהתשתית ועד ממשק המשתמש".

עד היום גייסה דיינמיק כ־21 מיליון דולר מקרנות a16z ו־Founders Fund. כל 30 עובדיה יצטרפו לפיירבלוקס וימשיכו לפתח את הפלטפורמה כחלק מהחברה המאוחדת.

"ההצטרפות לפיירבלוקס מגיעה בדיוק בזמן שבו האימוץ של מטבעות יציבים מאיץ", מסר איתי טורבאן, ממייסדי דיינמיק. "כמו שטוויליו ופלאיד שינו את עולם התקשורת והבנקאות, אנחנו שואפים לעשות את אותו הדבר לקריפטו, להפוך את הגישה לנכסים דיגיטליים לפשוטה ובטוחה לכולם".