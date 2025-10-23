אין דמי ניהול בפיקדונות הבנקאיים? זה מיתוס. אתם משלמים הרבה מאוד

שליש מכל הכסף של הציבור בישראל, יותר מ–2 טריליון שקל, "נשאר על הרצפה" בפיקדונות בבנקים, לפי נתוני בנק ישראל. אתם מקבלים על כך מעט מאוד ריבית. את הכסף הגדול עושים הבנקים.

לפי הנתונים, חצי מהציבור חוסך לתקופה של עד שלושה חודשים בלבד (מתוכם שליש חוסכים עד חודש). כלומר, אנחנו לא רוצים לנעול את הכסף לתקופה ממושכת ולכן חוסכים לזמן קצר מאוד. לכן, כשאתם קוראים בכל חודש בכלי התקשורת כמה ריבית תוכלו לקבל על פיקדון לשנה, תדעו שזה לא רלוונטי.

הנתון הרלוונטי הוא כמה ריבית אתם מקבלים על פיקדונות לחודש עד חצי שנה. המספרים עלובים: הבנקים הגדולים נותנים לכם ריבית של 1.1%-3%.

מנגד, אם הייתם מפקידים לקרן כספית הייתם מקבלים בשנה האחרונה יותר מ-4% (כן, אחרי דמי ניהול). אפילו בלי יתרון המיסוי של הקרן הכספית, היא נותנת לכם יותר, הרבה יותר, מפיקדון בבנק. והיא גם נזילה כל הזמן, בניגוד לפיקדון הבנקאי. אבל גם אחרי הזינוק הגדול בקרנות הללו, יש בהן רק 180 מיליארד שקל.

אז תגידו, אבל בקרן כספית יש דמי ניהול ובבנקים אין, האם זה לא עדיף? התשובה היא כמובן שיש דמי ניהול בבנקים. הם נסתרים. קוראים לזה התשואה שלא גרפתם. היא נעה בין 1% ל-3%, היא התשואה שלא קיבלתם כשוויתרתם על קרן כספית ובחרתם בפיקדון בבנק. שילמתם לבנק דמי ניהול של עד 3%, וקיבלתם תשואה עלובה.

אז הגיע הזמן לנפץ את המיתוס על כך שאין דמי ניהול בפיקדונות הבנקאיים. זה עולה לכם עשרות מיליארדי שקלים בשנה. במקרה הזה, ה"חינם" עולה לכם הרבה מאוד כסף - ואתם פה המוצר. אתם מפסידים ריבית, והבנקים צוחקים כל הדרך לרווח של 30 מיליארד שקל בשנה.

נתנאל אריאל