אילוסטרציה: טלי בוגדנובסקי, צילומים: AP, Shutterstock

מה עשתה קרן ההשתלמות שלכם - ועוד 4 כתבות על מצב השווקים

השבוע בשווקים: כל מה שכדאי לדעת

החודש שהקפיץ את התשואות לטווח ארוך והקאמבק הקטן של אלטשולר שחם • מה קורה מאחורי גל המימושים באחת החברות החמות בבורסה • יעקב ויינשטיין, מוותיקי שוק ההון המקומי, מציע להתרחק ממניות ישראליות • צמצום הטבת המס על קרנות השתלמות חזר לשולחן: מי באמת ייפגע? • וגם: מנהל ההשקעות שבטוח: היכונו לירידה חדה בריבית

תשואות הגמל והפנסיה / אילוסטרציה: Shutterstock, Lady_Luck
חיסכון פנסיוני

חודש אחד הקפיץ את תשואות הגמל והפנסיה לטווח ארוך ב־10%
נתנאל אריאל 23.10.2025
מנועי בית שמש
מנועי בית שמש | בדיקת גלובס

סמנכ"לית הפכה למיליונרית, ולא רק היא: גל מימושים במנועי בית שמש
איתן גרסטנפלד 20.10.2025
יעקב ויינשטיין / צילום: אייל טואג
יעקב וינשטיין | ראיון

אחד השחקנים הוותיקים בשוק ההון מציג - חמש תחזיות ואזהרה חמורה
נתנאל אריאל 23.10.2025
שר האוצר בצלאל סמוטריץ' / צילום: נועם מושקוביץ, דוברות הכנסת
קרנות השתלמות

עם שכר ברוטו של 18 אלף שקל באוצר בטוחים שאתם עשירים
נתנאל אריאל ואורן דורי 20.10.2025
רוברט כרמלי, מנהל השקעות ראשי, ארבע עונות מקבוצת אי.בי.אי / צילום: יוליה טינקלמן
נדל"ן: נדל"ן מניב

מנהל ההשקעות שבטוח: שלוש המניות האלה מעניינות במיוחד
נתנאל אריאל 21.10.2025